Jak bude vypadat poslední přestupový den ve fotbalovém světě za 15 let? Nahlédli jsme do křišťálové koule a zjistili jsme to. Představte si, že je ráno 31. srpna 2035 a začíná závěrečný den, kdy je možné handlovat s hráči…

12:16

Podle zpravodajského portálu Sky Sports dochází k „přestupu století.“ Dvaadvacetiletý Thiago Messi míří z rodné Barcelony do Manchesteru City za rekordní částku ve výši 455 milionů liber. Za transferem stojí jeho otec a agent Lionel Messi. Legendární fotbalista Barcelony nasměroval kroky svého syna do anglického velkoklubu poté, co se manažerem na Etihad Stadium stal jeho někdejší spoluhráč a přítel z argentinské reprezentace Pablo Zabaleta.

Astronomický poplatek za Messiho juniora zastínil dosud nejvyšší přestupovou částku ve fotbalovém světě - 405 milionů liber. Tolik peněz zaplatil klub Port Vale, jenž dokázal v posledních sedmi letech vyhrát pětkrát anglickou Premier League, za pětadvacetiletého Cristianinha Ronalda. Syn bývalého slavného útočníka Cristiana Ronalda přestoupil do anglického celku v roce 2034 poté, co získal Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce na mistrovství světa ve Skandinávii.

15:43

Real Madrid konečně našel náhradu za Ronalda juniora. Na San Bernabeu bude působit anglický útočník Kai Rooney, za něhož Bílý balet zaplatil klubu FC United 350 milionů liber. Rooney podepsal loni v létě s Rudými Rebely čtyřletý kontrakt, ale netajil se touhou hrát v této sezoně evropskou Superligu.

Znovu se hovoří o dánském útočníkovi Nicklasi Bendtnerovi, který je od roku 2015 spojován s návratem do Premier League. Nyní vyšlo najevo, že tento věčně sedmadvacetiletý hráč neexistuje a byl stvořen pouze kvůli zábavným statusům v sociálních sítích Facebook a Twitter.

17:53

Bouřlivák Cruz Beckham z celku FC Miami odchází na roční hostování do anglického klubu Leyton Orient.

19:55

Světová fotbalová federace FIFA oznámila, že v roce 2036 zruší patnáct let dlouhé embargo na přestupy, které uvrhla na klub Chelsea.

23:59

Arsenal se v posledních minutách přestupního terminu pokusil o získání záložníka Fabiena M’Vota z Paris Saint-Germain. Kvůli poruše teleportačního zařízení na Emirates Stadium však fotbalista uvízl v limbu někde nad kanálem La Manche a technici nyní pracují na jeho opětovném zhmotnění.