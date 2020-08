Fernando Torres a spol. aneb 13 nejhorších přestupů v historii Premier League

Koupit kvalitního hráče za solidní peníze, to není jen tak. Občas se i ten nejlepší manažer spálí. Pořídí si fotbalistu, který válí jako pánbůh, ale po přestupu do nového oddílu se z něho stane jen stín někdejšího superborce. Stává se to v České republice i v nejkvalitnější soutěži světa – anglické Premier League. Vybrali jsme 13 nejhorších přestupů posledních let, kvůli nimž manažeři asi dlouho nemohli (nebo nemůžou) klidně spát. Najdete je v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

13. Konstantinos Mitroglou, Olympiakos Pireus → Fulham (11,4 milionu liber, leden 2014) Když hrozil v sezoně 2013/14 Fulhamu sestup z Premier League, pořídil si na poslední chvíli před uzavřením lednového přestupního termínu do kádru za 11,4 milionu liber útočníka Konstantinose Mitrogloua z Olympiakosu Pireus. Jak se brzy ukázalo, tento krok byl naprostou katastrofou. Řecký reprezentant odehrál jen tři ligové zápasy a Fulham nakonec sestoupil. Kmenovým hráčem klubu byl do léta roku 2016, většinu času však hostoval v Benfice Lisabon a vedl si tam nadmíru dobře. V 32 zápasech nejvyšší portugalské ligy nasázel 20 gólů, takže ho klub koupil za 6,3 milionu liber dva roky předtím, že mu ve Fulhamu vypršela čtyřletá smlouva. Foto: Profimedia.cz

12. Fernando Torres, Liverpool → Chelsea (50 milionů liber, leden 2011) Španělský útočník Fermando Torres se stal na začátku roku 2011 nejdražším hráčem v historii Premier League. Z Liverpoolu přicházel jako neomylný kanonýr, ale první rok v Chelsea byl pro mistra světa i Evropy jako zakletý. Torres nebyl schopen proměňovat ani ty nejvyloženější příležitosti a postupně trávil víc času na lavičce než na hřišti. VÝBĚR: Van Persie a 13 dalších nenáviděných fotbalových zrádců Později už to sice bylo lepší, ale pořád to nebyl ten hráč, kterého si ruský multimiliardář Roman Abramovič pořizoval z Liverpoolu. Torres na Stamford Bridge zkrátka nijak oslnivě nezáří. Místo sériového střílení gólů aspoň připravoval šance pro spoluhráče, přesto panoval v Chelsea z jeho výkonů rozporuplný pocit. Za 50 milionů liber to prostě mělo vypadat jinak. I proto se ho Blues v roce 2015 definitivně zbavili... Foto: Profimedia.cz

11. Massimo Taibi, Benátky → Manchester United (4,5 milionu liber, srpen 1999) I mistr tesař Alex Ferguson se občas pořádně uťal. To je přesně případ brankáře Massima Taibiho, který přišel na Old Trafford jako náhrada za legendárního Petera Schmeichela. VÝBĚR: 10 nejlepších fotbalistů v historii Manchesteru United Taibi odchytal pouze čtyři ligové zápasy, během nichž dokázal, že je jedním z nejhorších gólmanů v Premier League. Víc šancí od kouče nedostal a v následující sezoně už zase chytal v Itálii. Foto: Profimedia.cz

10. Sergej Rebrov, Dynamo Kyjev → Tottenham Hotspur (11 milionů liber, červen 2000) Za jedenáct milionů liber toho někdejší hvězda Dynama Kyjev na severu Londýna moc nepředvedla. Zatímco na Ukrajině dal Sergej Rebrov gól průměrně v každém druhém utkání, v Tottenhamu se během šedesáti ligových zápasů trefil jen desetkrát. Víc než výkony na hřišti se zapsal do povědomí fanoušků hloupými bláboly. Foto: Profimedia.cz

9. Juan Sebastián Verón, Lazio Řím → Manchester United (28,1 milionu liber, červenec 2001); Manchester United → Chelsea (15 milionů liber, srpen 2003) Holohlavý argentinský záložník Juan Sebastián Verón zklamal hned dva kluby v Premier League. Že se s ním spálil Alex Ferguson v Manchesteru United, to by se ještě dalo pochopit, ale že ho následně za 15 milionů liber koupili do Chelsea, to už se chápe docela těžko. 6 trenérských legend, které přijely do Česka se svými velkokluby V Anglii odkopal jen 58 zápasů (51 v Manchesteru a sedm v Chelsea) a nastřílel osm branek (7 + 1). Do historie vstoupil výrok trenéra Fergusona, který jednou ostře zareagoval na kritiku, že nákup Veróna byl pro Manchester vyhozením peněz: „Je to, kurva, skvělý hráč. A vy jste všichni zasraní idioti.“ Foto: Profimedia.cz

8. Jean-Alain Boumsong, Glasgow Rangers → Newcastle United (8 milionů liber, leden 2005) Někteří fanoušci Newcastlu dodnes nemohou uvěřit, že rodák ze Senegalu opravdu odehrál 27 zápasů v reprezentačním dresu Francie a dokonce v něm dal jednu branku. To, co předváděl Jean-Alain Boumsong po přestupu z Rangers v anglické lize, byla katastrofa. Stal se klubovou legendou. Bohužel pro něho, jako jedno z největších kopyt, které kopalo do balonu v černo-bílém dresu Newcastlu. Zvětšit video Foto: Profimedia.cz

7. Steve Marlet, Lyon → Fulham (11,5 milionu liber, srpen 2001) Steve Marlet je dodnes jedním z nejdražších nákupů, které na Craven Cottage uskutečnili. Fanoušci klubu ještě nyní asi skřípou zuby, když si na francouzského útočníka vzpomenou. Během 54 ligových zápasů dal pouhých 11 gólů a pak zmizel na hostování v Marseille. Foto: Profimedia.cz

6. Boško Balaban, Dinamo Záhřeb → Aston Villa (7 milionů liber, červen 2001) Chorvatský útočník Boško Balaban odehrál v Aston Ville dva zápasy v základní sestavě a šestkrát se dostal na hřiště jako náhradník. Gól nedal a záhy se poroučel zpátky do Dinama Záhřeb, odkud do Anglie v roce 2001 zamířil. Podle magazínu Times patří mezi padesát nejhorších hráčů, kteří kdy hráli v Premier League. Foto: Profimedia.cz

5. Chris Sutton, Blackburn Rovers → Chelsea (10 milionů liber, červenec 1999) Jako by Chris Sutton tak trochu předznamenal osud Fernanda Torrese. Do Chelsea přišel z Blackburnu Rovers jako vyhlášený kanonýr, ale v londýnském klubu dal jedinou branku. Po jediné sezoně se poroučel do skotského Celtiku, kde se znovu zázračně proměnil v obávaného ostrostřelce a stal se klubovou legendou.

4. Albert Luque, Deportivo La Coruňa → Newcastle United (9,5 milionu liber, srpen 2005) Newcastle je pravděpodobně nejhůře nakupujícím klubem v anglické lize. Když už dá peníze za nadějného hráče, dost často na něm pohoří. Možná, že v St. James Parku prostě z talentovaných hráčů vysávají duši. FOTO: Nejúděsnější dresy v anglické Premier League? Vítězí Liverpool Přesně to je případ Alberta Luqueho. Španělský reprezentant byl asi největším talentem, který si od roku 2000 do Newcastlu pořídil. Za Straky však odehrál jen 21 zápasů, dal jeden gól a navždy zmizel. A skoro deset milionů liber jako by vyletělo komínem… Foto: Profimedia.cz

3. Ricky Álvarez, Inter Milán → Sunderland (9,5 milionu liber, červenec 2015) Devítinásobný argentinský reprezentant Ricky Álvarez byl v sezoně 2014/15 na hostování v Sunderlandu a anglický klub měl s Interem Milán podepsanou dohodu, že pokud se zachrání v Premier League, ofenzivní záložník přestoupí z Itálie na ostrovy. Sunderland se nakonec mezi elitou udržel a měl tedy za jihoamerického borce zaplatit téměř deset milionů liber. Jenže Angličané se začali cukat, protože Álvarez si během sezony poranil koleno. Klub tehdy žádal Inter o povolení operace, z MIlána ale přišla negativní odpověď. Sunderland odmítl Argentince koupit a smlouvu považoval za neplatnou. V roce 2017 rozhodl soud, že Sunderland byl povinen zaplatit Interu poplatek za přestup. V srpnu 2019, po zdlouhavé právní bitvě, soud FIFA rozhodl, že Sunderland navíc musí zaplatit klubu Velez Sarsfield, který hráče vychoval, 362 500 eur v rámci mechanismu solidarity FIFA. A aby toho nebylo málo, Álvarez se obrátil na Arbitrážní soud pro sport ohledně částky přidělené za ušlý zisk během první poloviny sezóny 2015/16. Foto: Profimedia.cz

2. Danny Drinkwater, Leicester City → Chelsea (34,1 milionu liber, září 2017) Když Leicester City vyhrál v sezoně 2015/16 anglickou Premier League a šokoval celý svět, měl na tom nezanedbatelný podíl i anglický záložník Danny Drinkwater. V dresu Lišek pak odehrál ještě jeden ročník a v roce 2017 zamířil za téměř 35 milionů liber na Stamford Bridge. Londýnský klub upekl transfer na poslední chvíli před uzavřením přestupového okna a zřejmě na to měl vliv i fakt, že Chelsea tehdy nezískala Rosse Barkleyho z Evertonu. Během premiérové sezony naskočil Drinkwater jen do 12 ligových utkání a poté, co v klubu skončil kouč Antonio Conte úplně vypadl ze sestavy. Pod trenérem Mauriziem pak už odehrál jen jedno pohárové střetnutí a tím byla jeho bilance startů v dresu Blues završena. Smlouva na Stamford Bridge mu vyprší až po sezoně 2021/22, ale současný lodivod Chelsea Frank Lampard o jeho služby neprojevil zájem. V aktuálním ročníku byl na hostování v Burnley a v Aston Ville a pokud během léta neodejde jinam, stejný osud ho čeká v příští sezoně. Vzhledem k tomu, že Drinkwater údajně vydělává sto tisíc liber týdně, je jeho smlouva pro klub noční můrou. Foto: Profimedia.cz