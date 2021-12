Fatální přehmaty. Toto je 16 nejhorších nákupů v historii fotbalové Barcelony

Ani ti nejlepší skauti někdy nedokážou správně odhadnout potenciál některých fotbalistů. Neomylní nejsou ani ti, kteří pracují pro jeden z nejslavnějších klubů světa – španělskou Barcelonu. Na některé nákupy by na Camp Nou možná nejraději zapomněli. V následujících kapitolách najdete 15 největších přestupových přehmatů, kterých se v minulosti Barcelona dopustila.

16. Malcom (Brazílie) Brazilec Malcom se přestěhoval do Barcelony v létě roku 2018 po skvělé sezoně v Bordeaux, ale na předchozí výkony z francouzského klubu na Camp Nou nenavázal. V Ligue 1 zaujal fantastickou střelbou z dálky, ale ve španělské La Lize se prosadit nedokázal. Není pochyb o tom, že Bordeaux na prodeji tehdy jednadvacetiletého hráče pořádně vydělalo. Barca za surový jihoamerický talent zaplatila 41 milionů eur a za tyto velké peníze Malcom odehrál za klub pouze 15 ligových utkání, ve kterých vstřelil jednu branku. Naštěstí pro katalánský velkoklub se jen o rok později našel zájemce (ruský Zenit Petrohrad), který za téměř stejný peníz brazilského forvarda koupil. Foto: Profimedia.cz

15. Henrique Adriano (Brazílie) Barcelona si vyhlédla brazilského reprezentačního stopera Henriqueho Adriana v roce 2008. Do Španělska zamířil z klubu Palmeiras, když mu bylo 21 let. Navzdory solidní nabídce z Ajaxu Amsterdam dal přednost odchodu na Nou Camp, ale jak se později ukázalo, nevybral si dobře. Adriano podepsal v Barceloně, kam zamířil za osm milionů eur, pětiletý kontrakt, ale za katalánský klub nakonec odehrál jediné utkání. Nejdříve putoval na hostování do Bayeru Leverkusen, pak strávil dvě sezony v Santanderu a nakonec se vrátil do klubu, z něhož z Brazílie do Evropy odcházel. V roce 2012 Barca zrušila jeho smlouvu a on se stal volným hráčem, který zdarma odešel do Palmeiras. Foto: Profimedia.cz

14. Juan Román Riquelme (Argentina) Argentinský záložník Juan Román Riquelme je odchovancem slavného klubu Boca Juniors, odkud v roce 2002 odešel za 11 milionů eur do Barcelony, za kterou však odehrál jen 42 zápasů. Důvod? Tehdejší manažer Louis van Gaal označil přestup za „politický podpis“ a podle toho s ním také jednal. Riquelmeho nasazoval na křídlo, kde nebyl zvyklý hrát a on velmi brzy ztratil místo v základní sestavě. Převážně nastupoval jen jako náhradník. 4 fotbalisté, kteří se dočkali odhalení vlastní sochy v nejmladším věku Dvě sezony hostoval ve Villarrealu, kam v roce 2005 také přestoupil. V novém klubu šly jeho výkony rychle nahoru a v roce 2006 pomohl podceňovanému mužstvu do semifinále Ligy mistrů. Ve stejném roce odmítl nabídku Manchesteru United, čehož později litoval. Riquelme, který odehrál v argentinském reprezentačním dresu 51 zápasů a nastřílel 17 branek, je považován za jednoho z nejtvořivějších hráčů své generace, v Barceloně se však ocitl v nesprávný čas na nesprávném místě. Foto: Profimedia.cz

13. Alfonso (Španělsko) Španělský útočník Alfonso je jedním z hráčů, kteří oblékali dresy dvou největších španělských rivalů. Odchovanec Realu Madrid odehrál v letech 1991 až 1995 za Bílý balet 88 ligových zápasů, ve kterých nastřílel 13 branek, následně odešel do Betisu Sevilla, kde se stal postrachem La Ligy. Ve 152 duelech si připsal na konto 57 gólů a tak nebylo divu, že se o jeho služby ucházela slavnější konkurence. 7 nejhorších lednových přestupů upečených na poslední chvíli V roce 2000 zamířil za 16,5 milionu eur do Barcelony, ale jak se později ukázalo, pro talentovaného hráče se stal přestup katastrofou. Během dvou sezon nastoupil pouze do 21 zápasů, v nichž dal jen dva góly. Nepomohlo mu ani hostování ve francouzském Marseille a tak se v roce 2002 tiše odporoučel do bývalého působiště v Seville. Na někdejší výkony už ale nenavázal a když mu v roce 2005 vypršela smlouva, novou mu už nikdo nenabídl. Foto: Profimedia.cz

12. Roberto Bonano (Argentina) Barcelona ulovila v létě roku 2001 argentinského brankáře Roberta Bonana z celku River Plate. Tehdy jednatřicetiletý borec s reprezentačními zkušenostmi přišel na Nou Camp za 1,2 milionu eur, dodnes si ho však fanoušci spojují především s jeho kiksy a chybami než s gólmanskými kvalitami. Nezapomenutelné hrubky předvedl v semifinále Ligy mistrů v sezoně 2001/02, kdy katalánský klub prohrál v prvním utkání 0:2 s Realem Madrid, který nakonec dokráčel až k vítězství ve finále nad Bayerem Leverkusen. Kvůli nekonzistentním výkonům ho v brance nahradil Victor Valdés a Bonano v roce 2003 odešel zdarma do Realu Murcia. Foto: Profimedia.cz

11. Martín Cáceres (Uruguay) Uruguayský obránce Martín Cáceres přestoupil na Camp Nou v roce 2008 za 16,5 milionu eur z Villarrealu. Jeho kariéru v katalánském klubu však poznamenala zranění. A když už byl zdravý, měl problém se dostat do sestavy, v níž na jeho postu zářili Carles Puyol a Gerard Piqué, kteří hráli v životní formě a dostávali přednost. Barca poslala Cácerese na hostování do Juventusu Turín a posléze do klubu FC Sevilla, který ho v roce 2011 za tři miliony eur koupil. Foto: Profimedia.cz

10. Gabriel Milito (Argentina) V roce 2003 měl argentinský stoper Gabriel Milito nakročeno z klubu Independiente do Realu Madrid, jenže neprošel zdravotními testy kvůli ne zcela vykurýrovanému kolenu, a tak nakonec skončil v Realu Zaragoza. Po čtyřech sezonách, v nichž byl oporou týmu, ho koupila za 18,5 milionů eur Barcelona. Samé superhvězdy! Nejlepší jedenáctka španělské ligy z posledních 20 sezon Jenže na Nou Camp pronásledovala Milita zranění a kvůli utrženému přednímu křížovému kolennímu vazu byl téměř dva roky mimo hru. V roce 2011 ho Barca uvolnila ze smlouvy a on se vrátil do Argentiny, kde nedlouho poté ukončil profesionální kariéru. Foto: Profimedia.cz

9. Philippe Christanval (Francie) Francouzský obránce Philippe Christanval přišel do Barcelony v roce 2001 za 17 milionů eur z Monaka. V klubu se však objevil v době, kdy Barca nijak zvlášť nepotřebovala stopera. Louis van Gaal tehdy praktikoval hru na tři beky a tak se Christanval do sestavy dostával jen zřídkakdy. Toto je 55 nejdražších přestupů fotbalové historie. Než skončí léto, pořadí se opět změní Nepovedené angažmá ve Španělsku připravilo talentovaného fotbalistu o místo v reprezentaci galského kohouta, kde už si pak nikdy nezahrál. Nakonec v roce 2003 opustil Nou Camp a zmizel v Marseille. Ani tam už ale díru do světa neudělal. O dva roky později odešel do Fulhamu, kde v roce 2008 v pouhých třiceti letech ukončil kariéru. Foto: Profimedia.cz

8. Alexandr Hleb (Bělorusko) Běloruský útočník Alexander Hleb byl od fotbalového pánaboha obdařen brilantními technickými dovednostmi, kvůli kterým se o něho praly bohaté evropské kluby. Ještě mu nebylo 20 let, když ho z Borisova přetáhl německý Stuttgart, kde se naplno rozzářil jeho talent. V roce 2005 se stěhoval za 15 milionů eur do Arsenalu, kde strávil tři roky a vysloužil si přestup do Barcelony, která za něho obětovala 17 milionů eur. Stejně jako mnoho jiných vynikajících hráčů však na Camp Nou díru do světa neudělal. Stále aktivní! 10 fotbalistů, o kterých jste si možná mysleli, že jsou už v důchodu Během čtyř let odehrál jen 19 ligových zápasů a většinu času byl na hostování. V roce 2012 se vrátil do Borisova. Pikantní je fakt, že smlouva s Barcou obsahovala doložku, která umožňovala jeho prodej jen tomu zájemci, který bude ochoten zaplatit 90 milionů eur. Tady se skauti Barcelony pěkně sekli… Foto: Profimedia.cz

7. Javier Saviola (Argentina) Argentinskému útočníkovi Javieru Saviolovi bylo v roce 2001 pouhých 19 let, když se stěhoval z klubu River Plate do Barcelony. Katalánci se při jeho nákupu pořádně plácli přes ka(p)su a poslali přes Atlantik na tehdejší dobu astronomických 36 milionů eur. „Nový Maradona“, jak se mu zpočátku přezdívalo, však nebyl úplně tím, co na Camp Nou očekávali. VIDEO Z ARCHIVU: Kterak Manchester United vypráskal doma Barcelonu Saviola strávil v klubu čtyři sezony, další dvě byl na hostování v Monaku a Seville. V červenomodrém dresu odehrál 123 ligových zápasů, v nichž dal 49 branek, ale s příchodem Samuela Eto’oa a Henrika Larssona v roce 2004 ztratil místo v základní sestavě. V roce 2007 přestoupil k největšímu rivalovi a další dvě sezony kopal za Bílý balet. Foto: Profimedia.cz

6. Dmytro Čyhrynskyj (Ukrajina) Dmytro Čyhrynskyj byl v letech 2002 až 2009 oporou zadních řas Šachtaru Doněck. Jeho výkony byly natolik kvalitní, že si vysloužil přestup do Barcelony, která za něho byla ochotna zaplatit 25 milionů eur. V novém působišti však byl naprosto tragický a příznivcům Barcy byl pro smích. Když po jeho minele v zápase proti Seville nařídil rozhodčí penaltu, byl jeho osud zpečetěn. Tehdejší kouč Pep Guardiola sice tvrdil, že by ho rád v klubu udržel, ale v roce 2010 se za 15 milionů eur stěhoval zpět na Donbas. Foto: Profimedia.cz

5. Geovanni (Brazílie) V roce 2001 podepsala Barcelona čtyřletou smlouvu s Brazilcem Geovannim z celku Cruzeiro. O talentovaného ofenzivního záložníka tehdy hodně stál také Arsenal a Juventus Turín, on se však stěhoval za 18 milionů eur do Španělska. 4 české hvězdy, které Barcelona chtěla přivést na Nou Camp V dresu Barcy však odehrál jen 26 ligových zápasů, ve kterých dal jedinou branku. Ve třetí sezoně ho Barca „uklidila“ na hostování do Benfiky Lisabon, které se následně změnilo v přestup. Po odchodu z Katalánska vystřídal ještě osm klubů než v roce 2013 definitivně ukončil profesionální kariéru. Foto: Profimedia.cz

4. Gerard López (Španelsko) Záložník Gerard López byl sice odchovancem Barcelony, ale protože se nepropracoval do prvního týmu, klub ho v osmnácti letech prodal do Valencie. Tam jeho talent rozkvetl natolik, že si na něho opět vzpomněli na Camp Nou. V roce 2000 za jeho podpis zaplatili Katalánci 22 milionů eur, ale pětileté angažmá bylo spíše zklamáním. Kariéru mu zkomplikovala řada zranění a v roce 2005 odešel do Monaka. Foto: Profimedia.cz

3. Marc Overmars (Nizozemí), Emmanuel Petit (Francie) Marc Overmars byl esem Ajaxu Amsterdam a posléze anglického Arsenalu, takže nebylo divné, když se na přelomu tisíciletí praly nejbohatší evropské velkokluby o jeho podpis na smlouvě. V roce 2000 se nakonec podařilo manažery Barcelony přesvědčit svoje protějšky v Arsenalu, aby uskutečnili opravdu velký obchod. A tak holandský snajpr zamířil spolu s Francouzem Emmanuelem Petitem za souhrnnou cenu 40 milionů eur na Nou Camp. 4 nejhloupější fotbalové přestupy v posledních 25 letech Pro Petita byl přestup doslova katastrofou. Ve Španělsku se nechytil a po sezoně se vrátil na ostrovy, kde podepsal smlouvu v Chelsea. Overmarsovy výkony zpočátku nebyly špatné, ale pak ho začala pronásledovat zranění, která ho v roce 2004 přinutila udělat tečku za profesionální kariérou. V roce 2008 se k fotbalu ještě vrátil v dresu celku Go Ahead Eagles, ale odehrál jen 24 utkání a definitivně odešel do důchodu. Foto: Profimedia.cz

2. Zlatan Ibrahimovič (Švédsko) V létě roku 2009 Barcelona zoufale toužila po podpisu švédského útočníka Zlatana Ibrahimoviče z Interu Milán. Za vytáhlého ostrostřelce poslala do italského klubu Alexandra Hleba a Samuela Eto’oa. K tomu přidali katalánští bossové ještě 49,5 milionů eur. Zlatan Ibrahimovič: Pak jsem šel znovu doleva a on šel na párek v rohlíku Švédská superhvězda vydržela na Camp Nou jen jeden rok a putovala zpátky do Milána - tentokrát do AC. Zlatan si nepadl do oka s koučem Pepem Guardiolou a nemohl vystát, že na jeho postu dostává víc příležitostí Lionel Messi. Zato Kamerunec Eto’o se v dresu Interu činil – pod vedením Josého Mourinha pomohl vyhrát italský titul i Ligu mistrů. Je asi jasné, kdo na tomto obchodu vydělal – navzdory tomu, že Ibrahimovič byl jistě lepší hráč než Eto’o, Barca to nebyla. Foto: Profimedia.cz