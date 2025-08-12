Farmářské hvězdy. 29 českých hokejistů, kteří získali ocenění „Hráč týdne“ v soutěži AHL

Drahomír Kvasnička
12. srpna 2025

Kromě prestižní NHL je pozornost řady hokejových fanoušků upřena také na nižší soutěž AHL, kde ve farmářských týmech dozrávají a bojují o místo v prvním týmu talentovaní mladíci i spousta dalších kvalitních hráčů. Každý týden jeden z nich od sezony 1994/95 obdrží ocenění „Hráč týdne“.

Už třicet let získávají hokejisté v zámořské soutěži AHL ocenění pro nejlepší hráče týdne. Od té doby se této pocty dostalo také 29 českým borcům. Někteří jej obdrželi dokonce dvakrát. Většinou jde o hokejisty, kteří se později prosadili do NHL, kde se z mnohých staly respektované persony. Všechny je najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 30

Jaroslav Svejkovský

Jaroslav Svejkovský (2).jpg

Hráč týdne: 3. listopadu 1996
Klub v AHL: Portland Pirates
Práva pro NHL: Washington Capitals
Bilance v dané sezoně AHL: 54 zápasů, 66 bodů (38+28)

Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 30

Václav Prospal

Václav Prospal-Philadelphia.jpg

Hráč týdne: 10. listopadu 1996
Klub v AHL: Philadelphia Phantoms
Práva pro NHL: Philadelphia Flyers
Bilance v dané sezoně AHL: 63 zápasů, 95 bodů (32+63)

Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 30

Josef Marha

Josef Marha.jpg

Hráč týdne: 2. února 1997
Klub v AHL: Hershey Bears
Práva pro NHL: Colorado Avalanche
Bilance v dané sezoně AHL: 67 zápasů, 72 bodů (23+49)

Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 30

Petr Sýkora

Petr Sýkora (New Jersey Devils).jpg

Hráč týdne: 16. března 1997
Klub v AHL: Albany River Rats
Práva pro NHL: New Jersey Devils
Bilance v dané sezoně AHL: 43 zápasů, 45 bodů (20+25)

Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 30

Milan Kraft

Milan Kraft.jpg

Hráč týdne: 21. ledna 2001
Klub v AHL: Wilkes Barre Scranton Penguins
Práva pro NHL: Pittsburgh Penguins
Bilance v dané sezoně AHL: 40 zápasů, 44 bodů (21+23)

Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 30

Tomáš Divíšek

Tomáš Divíšek1.jpg

Hráč týdne: 18. února 2001
Klub v AHL: Philadelhia Phantoms
Práva pro NHL: Philadelphia Flyers
Bilance v dané sezoně AHL: 45 zápasů, 32 bodů (10+22)

Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 30

Radim Bičánek

Radim Bičánek1.jpg

Hráč týdne: 1. dubna 2001
Klub v AHL: Syracuse Crunch
Práva pro NHL: Columbus Blue Jackets
Bilance v dané sezoně AHL: 67 zápasů, 65 bodů (22+43)

Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 30

Jiří Hudler

Jiří Hudler-Detroit.jpg

Hráč týdne: 16. října 2005
Klub v AHL: Grand Rapids Griffins
Práva pro NHL: Detroit Red Wings
Bilance v dané sezoně AHL: 76 zápasů, 96 bodů (36+60)

Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 30

Pavel Brendl

Pavel Brendl.jpg

Hráč týdne: 29. ledna 2006
Klub v AHL: San Antonio Rampage
Práva pro NHL: Phoenix Coyotes
Bilance v dané sezoně AHL: 38 zápasů, 24 bodů (13+11)

Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 30

Zdeněk Blatný

Zdeněk Blatný.jpg

Hráč týdne: 12. března 2006
Klub v AHL: Springfield Falcons
Práva pro NHL: Boston Bruins
Bilance v dané sezoně AHL: 31 zápasů, 29 bodů (14+15)

Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 30

David Krejčí

David Krejčí.jpg

Hráč týdne: 21. ledna 2007
Klub v AHL: Providence Bruins
Práva pro NHL: Boston Bruins
Bilance v dané sezoně AHL: 69 zápasů, 74 bodů (31+43)

Foto: Profimedia.cz

Pokračování 13 / 30

Jiří Tlustý

Jiří Tlustý-Toronto.jpg

Hráč týdne: 13. dubna 2008
Klub v AHL: Toronto Marlies
Práva pro NHL: Toronto Maple Leafs
Bilance v dané sezoně AHL: 14 zápasů, 18 bodů (7+11)

Foto: Profimedia.cz

Pokračování 14 / 30

Ondřej Pavelec

Ondřej Pavelec.jpg

Hráč týdne: 22. února 2009
Klub v AHL: Chicago Wolves
Práva pro NHL: Atlanta Trashers
Bilance v dané sezoně AHL: 40 zápasů, průměr 2,58 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zásahů 91,4 %

Foto: Profimedia.cz

Pokračování 15 / 30

Vladimír Sobotka

Vladimír Sobotka.jpg

Hráč týdne: 18. října 2009
Klub v AHL: Providence Bruins
Práva pro NHL: Boston Bruins
Bilance v dané sezoně AHL: 6 zápasů, 10 bodů (4+6)

Foto: Profimedia.cz

Pokračování 16 / 30

Alexander Salák

Alexander Salák1.jpg

Hráč týdne: 25. října 2009
Klub v AHL: Rochester Americans
Práva pro NHL: Florida Panthers
Bilance v dané sezoně AHL: 48 zápasů, průměr 2,89 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zásahů 91 %

Foto: Profimedia.cz

Pokračování 17 / 30

Rostislav Olesz

Rostislav Olesz.jpg

Hráč týdne: 7. dubna 2013
Klub v AHL: Rockford IceHogs
Práva pro NHL: Chicago Blackhawks
Bilance v dané sezoně AHL: 14 zápasů, 19 bodů (7+12)

Foto: Profimedia.cz

Pokračování 18 / 30

Marek Mazanec

Marek Mazanec.jpg

Hráč týdne: 13. dubna 2014
Klub v AHL: Milwaukee Admirals
Práva pro NHL: Nashville Predators
Bilance v dané sezoně AHL: 31 zápasů, průměr 2,44 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zásahů 91,4 %

Foto: Profimedia.cz

Pokračování 19 / 30

Petr Mrázek

Mrázek.jpg

Hráč týdne: 3. února 2013
Klub v AHL: Grand Rapids Griffins
Práva pro NHL: Detroit Red Wings
Bilance v dané sezoně AHL: 42 zápasů, průměr 2,33 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zásahů 91,6 %

Hráč týdne: 1. března 2015
Klub v AHL: Grand Rapids Griffins
Práva pro NHL: Detroit Red Wings
Bilance v dané sezoně AHL: 13 zápasů, průměr 2,06 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zásahů 92,7 %

Foto: Profimedia.cz

Pokračování 20 / 30

Jakub Vrána

Jakub Vrána-Washington.jpg

Hráč týdne: 7. února 2016
Klub v AHL: Hershey Bears
Práva pro NHL: Washington Capitals
Bilance v dané sezoně AHL: 36 zápasů, 34 bodů (16+18)

Foto: Profimedia.cz

Pokračování 21 / 30

Vítek Vaněček

Vítek Vaněček-Washington.jpg

Hráč týdne: 18. prosince 2016
Klub v AHL: Hershey Bears
Práva pro NHL: Washington Capitals
Bilance v dané sezoně AHL: 39 zápasů, průměr 2,54 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zásahů 90,9 %

Hráč týdne: 21. října 2018
Klub v AHL: Hershey Bears
Práva pro NHL: Washington Capitals
Bilance v dané sezoně AHL: 38 zápasů, průměr 2,62 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zásahů 90,7 %

Foto: Profimedia.cz

Pokračování 22 / 30

Martin Nečas

Martin Nečas-Carolina.jpg

Hráč týdne: 12. září 2018
Klub v AHL: Charlotte Checkers
Práva pro NHL: Carolina Hurricanes
Bilance v dané sezoně AHL: 64 zápasů, 52 bodů (16+36)

Foto: Profimedia.cz

Pokračování 23 / 30

Pavel Francouz

Pavel Francouz-Colorado.jpg

Hráč týdne: 3. března 2019
Klub v AHL: Colorado Eagles
Práva pro NHL: Colorado Avalanche
Bilance v dané sezoně AHL: 49 zápasů, průměr 2,68 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zásahů 91,8 %

Foto: Profimedia.cz

Pokračování 24 / 30

Martin Frk

Martin Frk-Los Angeles.jpg

Hráč týdne: 7. listopadu 2021
Klub v AHL: Ontario Reign
Práva pro NHL: Los Angeles Kings
Bilance v dané sezoně AHL: 58 zápasů, 73 bodů (40+33)

Foto: Profimedia.cz

Pokračování 25 / 30

Filip Král

Filip Král.jpg

Hráč týdne: 16. ledna 2022
Klub v AHL: Toronto Marlies
Práva pro NHL: Toronto Maple Leafs
Bilance v dané sezoně AHL: 58 zápasů, 21 bodů (3+18)

Foto: Profimedia.cz

Pokračování 26 / 30

Lukáš Dostál

Lukáš Dostál - Anaheim.jpg

Hráč týdne: 27. února 2022
Klub v AHL: San Diego Gulls
Práva pro NHL: Anaheim Ducks
Bilance v dané sezoně AHL: 40 zápasů, průměr 2,6 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zásahů 91,6 %

Hráč týdne: 13. listopadu 2022
Klub v AHL: San Diego Gulls
Práva pro NHL: Anaheim Ducks
Bilance v dané sezoně AHL: 34 zápasů, průměr 2,97 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zásahů 91,2 %

Foto: Profimedia.cz

Pokračování 27 / 30

Jiří Kulich

Jiří Kulich.jpg

Hráč týdne: 26. února 2023
Klub v AHL: Rochester Americans
Práva pro NHL: Buffalo Sabres
Bilance v dané sezoně AHL: 62 zápasů, 46 bodů (24+22)

Foto: Profimedia.cz

Pokračování 28 / 30

Tomáš Suchánek

Tomáš Suchánek.jpg

Hráč týdne: 10. prosince 2023
Klub v AHL: San Diego Gulls
Práva pro NHL: -
Bilance v dané sezoně AHL: 29 zápasů, průměr 2,92 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zásahů 91 %

Foto: Profimedia.cz

Pokračování 29 / 30

Matěj Blümel

Matěj Blümel.jpg

Hráč týdne: 2. března 2025
Klub v AHL: Texas Stars
Práva pro NHL: Dallas Stars
Bilance v dané sezoně AHL: 67 zápasů, 72 bodů (39+33)

Foto: Profimedia.cz

Pokračování 30 / 30

Jan Jeník

Jan Jeník-Ottawa.jpg

Hráč týdne: 16. března 2025
Klub v AHL: Belleville Senators
Práva pro NHL: Ottawa Senators
Bilance v dané sezoně AHL: 52 zápasů, 29 bodů (12+17)

Foto: Profimedia.cz

Zahájit diskuzi

Doporučujeme

Články odjinud