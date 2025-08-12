Farmářské hvězdy. 29 českých hokejistů, kteří získali ocenění „Hráč týdne“ v soutěži AHL

Kromě prestižní NHL je pozornost řady hokejových fanoušků upřena také na nižší soutěž AHL, kde ve farmářských týmech dozrávají a bojují o místo v prvním týmu talentovaní mladíci i spousta dalších kvalitních hráčů. Každý týden jeden z nich od sezony 1994/95 obdrží ocenění „Hráč týdne“.
Už třicet let získávají hokejisté v zámořské soutěži AHL ocenění pro nejlepší hráče týdne. Od té doby se této pocty dostalo také 29 českým borcům. Někteří jej obdrželi dokonce dvakrát. Většinou jde o hokejisty, kteří se později prosadili do NHL, kde se z mnohých staly respektované persony. Všechny je najdete v následujících kapitolách.
Pokračování 2 / 30
Jaroslav Svejkovský
Hráč týdne: 3. listopadu 1996
Klub v AHL: Portland Pirates
Práva pro NHL: Washington Capitals
Bilance v dané sezoně AHL: 54 zápasů, 66 bodů (38+28)
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 3 / 30
Václav Prospal
Hráč týdne: 10. listopadu 1996
Klub v AHL: Philadelphia Phantoms
Práva pro NHL: Philadelphia Flyers
Bilance v dané sezoně AHL: 63 zápasů, 95 bodů (32+63)
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 4 / 30
Josef Marha
Hráč týdne: 2. února 1997
Klub v AHL: Hershey Bears
Práva pro NHL: Colorado Avalanche
Bilance v dané sezoně AHL: 67 zápasů, 72 bodů (23+49)
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 5 / 30
Petr Sýkora
Hráč týdne: 16. března 1997
Klub v AHL: Albany River Rats
Práva pro NHL: New Jersey Devils
Bilance v dané sezoně AHL: 43 zápasů, 45 bodů (20+25)
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 6 / 30
Milan Kraft
Hráč týdne: 21. ledna 2001
Klub v AHL: Wilkes Barre Scranton Penguins
Práva pro NHL: Pittsburgh Penguins
Bilance v dané sezoně AHL: 40 zápasů, 44 bodů (21+23)
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 7 / 30
Tomáš Divíšek
Hráč týdne: 18. února 2001
Klub v AHL: Philadelhia Phantoms
Práva pro NHL: Philadelphia Flyers
Bilance v dané sezoně AHL: 45 zápasů, 32 bodů (10+22)
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 8 / 30
Radim Bičánek
Hráč týdne: 1. dubna 2001
Klub v AHL: Syracuse Crunch
Práva pro NHL: Columbus Blue Jackets
Bilance v dané sezoně AHL: 67 zápasů, 65 bodů (22+43)
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 9 / 30
Jiří Hudler
Hráč týdne: 16. října 2005
Klub v AHL: Grand Rapids Griffins
Práva pro NHL: Detroit Red Wings
Bilance v dané sezoně AHL: 76 zápasů, 96 bodů (36+60)
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 10 / 30
Pavel Brendl
Hráč týdne: 29. ledna 2006
Klub v AHL: San Antonio Rampage
Práva pro NHL: Phoenix Coyotes
Bilance v dané sezoně AHL: 38 zápasů, 24 bodů (13+11)
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 11 / 30
Zdeněk Blatný
Hráč týdne: 12. března 2006
Klub v AHL: Springfield Falcons
Práva pro NHL: Boston Bruins
Bilance v dané sezoně AHL: 31 zápasů, 29 bodů (14+15)
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 12 / 30
David Krejčí
Hráč týdne: 21. ledna 2007
Klub v AHL: Providence Bruins
Práva pro NHL: Boston Bruins
Bilance v dané sezoně AHL: 69 zápasů, 74 bodů (31+43)
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 13 / 30
Jiří Tlustý
Hráč týdne: 13. dubna 2008
Klub v AHL: Toronto Marlies
Práva pro NHL: Toronto Maple Leafs
Bilance v dané sezoně AHL: 14 zápasů, 18 bodů (7+11)
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 14 / 30
Ondřej Pavelec
Hráč týdne: 22. února 2009
Klub v AHL: Chicago Wolves
Práva pro NHL: Atlanta Trashers
Bilance v dané sezoně AHL: 40 zápasů, průměr 2,58 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zásahů 91,4 %
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 15 / 30
Vladimír Sobotka
Hráč týdne: 18. října 2009
Klub v AHL: Providence Bruins
Práva pro NHL: Boston Bruins
Bilance v dané sezoně AHL: 6 zápasů, 10 bodů (4+6)
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 16 / 30
Alexander Salák
Hráč týdne: 25. října 2009
Klub v AHL: Rochester Americans
Práva pro NHL: Florida Panthers
Bilance v dané sezoně AHL: 48 zápasů, průměr 2,89 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zásahů 91 %
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 17 / 30
Rostislav Olesz
Hráč týdne: 7. dubna 2013
Klub v AHL: Rockford IceHogs
Práva pro NHL: Chicago Blackhawks
Bilance v dané sezoně AHL: 14 zápasů, 19 bodů (7+12)
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 18 / 30
Marek Mazanec
Hráč týdne: 13. dubna 2014
Klub v AHL: Milwaukee Admirals
Práva pro NHL: Nashville Predators
Bilance v dané sezoně AHL: 31 zápasů, průměr 2,44 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zásahů 91,4 %
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 19 / 30
Petr Mrázek
Hráč týdne: 3. února 2013
Klub v AHL: Grand Rapids Griffins
Práva pro NHL: Detroit Red Wings
Bilance v dané sezoně AHL: 42 zápasů, průměr 2,33 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zásahů 91,6 %
Hráč týdne: 1. března 2015
Klub v AHL: Grand Rapids Griffins
Práva pro NHL: Detroit Red Wings
Bilance v dané sezoně AHL: 13 zápasů, průměr 2,06 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zásahů 92,7 %
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 20 / 30
Jakub Vrána
Hráč týdne: 7. února 2016
Klub v AHL: Hershey Bears
Práva pro NHL: Washington Capitals
Bilance v dané sezoně AHL: 36 zápasů, 34 bodů (16+18)
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 21 / 30
Vítek Vaněček
Hráč týdne: 18. prosince 2016
Klub v AHL: Hershey Bears
Práva pro NHL: Washington Capitals
Bilance v dané sezoně AHL: 39 zápasů, průměr 2,54 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zásahů 90,9 %
Hráč týdne: 21. října 2018
Klub v AHL: Hershey Bears
Práva pro NHL: Washington Capitals
Bilance v dané sezoně AHL: 38 zápasů, průměr 2,62 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zásahů 90,7 %
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 22 / 30
Martin Nečas
Hráč týdne: 12. září 2018
Klub v AHL: Charlotte Checkers
Práva pro NHL: Carolina Hurricanes
Bilance v dané sezoně AHL: 64 zápasů, 52 bodů (16+36)
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 23 / 30
Pavel Francouz
Hráč týdne: 3. března 2019
Klub v AHL: Colorado Eagles
Práva pro NHL: Colorado Avalanche
Bilance v dané sezoně AHL: 49 zápasů, průměr 2,68 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zásahů 91,8 %
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 24 / 30
Martin Frk
Hráč týdne: 7. listopadu 2021
Klub v AHL: Ontario Reign
Práva pro NHL: Los Angeles Kings
Bilance v dané sezoně AHL: 58 zápasů, 73 bodů (40+33)
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 25 / 30
Filip Král
Hráč týdne: 16. ledna 2022
Klub v AHL: Toronto Marlies
Práva pro NHL: Toronto Maple Leafs
Bilance v dané sezoně AHL: 58 zápasů, 21 bodů (3+18)
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 26 / 30
Lukáš Dostál
Hráč týdne: 27. února 2022
Klub v AHL: San Diego Gulls
Práva pro NHL: Anaheim Ducks
Bilance v dané sezoně AHL: 40 zápasů, průměr 2,6 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zásahů 91,6 %
Hráč týdne: 13. listopadu 2022
Klub v AHL: San Diego Gulls
Práva pro NHL: Anaheim Ducks
Bilance v dané sezoně AHL: 34 zápasů, průměr 2,97 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zásahů 91,2 %
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 27 / 30
Jiří Kulich
Hráč týdne: 26. února 2023
Klub v AHL: Rochester Americans
Práva pro NHL: Buffalo Sabres
Bilance v dané sezoně AHL: 62 zápasů, 46 bodů (24+22)
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 28 / 30
Tomáš Suchánek
Hráč týdne: 10. prosince 2023
Klub v AHL: San Diego Gulls
Práva pro NHL: -
Bilance v dané sezoně AHL: 29 zápasů, průměr 2,92 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zásahů 91 %
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 29 / 30
Matěj Blümel
Hráč týdne: 2. března 2025
Klub v AHL: Texas Stars
Práva pro NHL: Dallas Stars
Bilance v dané sezoně AHL: 67 zápasů, 72 bodů (39+33)
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 30 / 30
Jan Jeník
Hráč týdne: 16. března 2025
Klub v AHL: Belleville Senators
Práva pro NHL: Ottawa Senators
Bilance v dané sezoně AHL: 52 zápasů, 29 bodů (12+17)
Foto: Profimedia.cz