Fantomové mezi tyčemi. 6 brankářů, kteří během extraligové sezony vychytali nejvíc nul

V minulém extraligovém ročníku udržel nejvíc čistých kont Henri Kiviaho z Hradce Králové, který vychytal sedm zápasů s nulou. Na vstup mezi absolutní elitu mu to ale nestačilo. V historii nejvyšší soutěže totiž šest brankářů vyšperkovalo sezonu minimálně osmi zápasy bez inkasované branky. Komu se to povedlo? Na to odpovídají následující kapitoly.