Fantom Pekhart i bývalí hráči Slavie. Šest známých českých fotbalistů, kteří působí v polské Ekstraklase

Polsko je zemí, ve které se fotbal těší obrovské popularitě. Poláci mají krásné stadiony i vášnivé fanoušky. A tak není divu, že do země našich sousedů chodí i řada českých fotbalistů. Jména šesti těch nejznámějších, kteří nyní v polské Ekstraklase působí, najdete v následujících kapitolách.

Hrával za Plzeň, Bohemians 1905 nebo České Budějovice. V průběhu loňské sezony se nečekaně objevil ve Slavii, v Edenu se však prosadit nedokázal. Loni v zimě odešel z Teplic do Lotyšska a od letošní zimy nastupuje za polské Bielsko-Biala. V Ekstraklase zatím zvládl odehrát tři zápasy a na kontě má i jeden gól.

Jednatřicetiletý útočník, který dříve hrával v Německu, Španělsku nebo Izraeli, do Polska přišel před rokem. A v barvách Legie válí. Letos v lize nastřílel v 16 zápasech 15 branek a zatím je nejlepším střelcem celé ligy. Tomáš Pekhart se zároveň stal nejlepším cizincem polské Ekstraklasy a nahlas si říká také o návrat do reprezentace.

Velmi dobrou pozici má v Polsku také Tomáš Petrášek, jenž je kapitánem Rakówa. Parádní výkony osmadvacetiletého stopera vynesly až do reprezentace a spekulovalo se o jeho možném přestupu do Sparty. Jenže Petrášek už od října kvůli zranění nehraje.

Martin Pospíšil (Jagiellonia Bialystok)

Devětadvacetiletý záložník měl slušně nakročeno. V Plzni měl nahradit Vladimíra Daridu, jenže to se mu tak úplně nepovedlo. Bývalý hráč Olomouce působil několik let taky v Jablonci a v roce 2017 zamířil do Polska. Od té doby patří ke klíčovým hráčům Jagiellonie Bialystok.

Foto: Profimedia.cz