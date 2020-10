Fantazii se meze nekladou. Šest bláznivých kandidátů na post předsedy FAČR

Současným předsedou FAČRu je Martin Malík, jenž by se měl o tento post ucházet znovu. K jeho největším konkurentům zřejmě bude patřit Rudolf Řepka, ale možná taky Vladimír Šmicer nebo Jan Nezmar. Mezi možnými kandidáty sázkových kanceláří se však objevují i bláznivá jména. Šest z nich najdete v následujících kapitolách.

Nejpopulárnější český fotbalový komentátor a vyhlášený glosátor má tuzemskou scénu velmi dobře zmapovanou. Jeho postřehy a poznatky by určitě byly velmi přínosné.

Pavel Novotný

Tak to by bylo něco. Bývalý bulvární novinář je v současné době starostou Řeporyjí, kde výrazně podporuje také fotbalový oddíl. Do Řeporyjí přivedl i Martina Fenina.

Foto: Czech News Center / Rusin / CNC / Profimedia