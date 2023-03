Fantastičtí, fenomenální fantomové. 8 superhokejistů, jejichž příjmení začíná na F

Vjačeslav Fetisov (Rusko)

Vjačeslav Fetisov je pravděpodobně nejvýznamnějším produktem sovětského hokeje v celé jeho historii. Byl nesmírně důležitým kolečkem v soukolí nejlepšího hokejového stroje všech dob a nakonec se stal tím úplně nejdůležitějším. Jeho popularita dosáhla v rodné zemi do závratných výšin. I díky tomu mohl užívat privilegia, která byla pro jiné smrtelníky v nesvobodné zemi nepředstavitelná.

Fetisov se aktivně zasazoval o to, aby mohli sovětští hokejisté odcházet do zahraničních soutěží, a to včetně NHL. Sám byl také jedním z prvních, kdo se z rozpadajícího socialistického impéria vydal do zámoří, kde odehrál deset sezon – šest v dresu New Jersey Devils a čtyři v Detroitu. Jestliže by měli být hokejisté ze střední a východní Evropy někomu vděční za to, že jim prošlápl cestu do nejslavnější soutěže světa, pak by to byl právě Fetisov.

