Fámy, nebo realita? 4 slavní fotbalisté, kteří byli spojováni s příchodem do Sparty

Sparta v létě získala Jana Kuchtu, Lukáše Sadílka nebo Jaroslava Zeleného. Pražský klub však údajně lákal i další hráče s hodně zvučnými jmény. Čtyři z nich najdete v následujících kapitolách.

Jan Morávek Kdo ví, kde by byl, kdyby jeho kariéru nebrzdily zdravotní problémy. Jan Morávek zamířil v roce 2009 z Bohemians do Schalke, odkud později odešel do Augsburgu. Za ten hrál deset let a na konto si připsal téměř 170 bundesligových startů. Vedení klubu však s dvaatřicetiletým záložníkem neprodloužilo smlouvu a Morávek je bez angažmá. Nedávno se psalo o jeho příchodu do Sparty, nakonec ale zůstalo jen u spekulací. Foto: Profimedia.cz

Juraj Kucka S příchodem do Sparty byl spojován taky Juraj Kucka. Slovenský záložník má sice už 35 let, stále má ale obrovský zápal a své spoluhráče dokáže strhnout. Na Letné už dříve působil, poté nastupoval taky za Janov, AC Milán, Trabzonspor, Watford a Parmu. V té v létě skončil a řešil svou budoucnost. Nakonec zakotvil ve Slovanu Bratislava. Foto: Profimedia.cz

Alex Král Jsou tomu už tři roky, co Alex Král opustil Slavii a zamířil do Spartaku Moskva. V Rusku se mu dařilo a vysloužil si hostování ve West Hamu, jenže v Anglii se neprosadil a jeho kariéra se zadrhla. Do Ruska se vrátit nechtěl, a tak se v létě dlouho spekulovalo o tom, co s ním bude dál. Nějakou dobu se dokonce psalo o příchodu čtyřiadvacetiletého záložníka do Sparty, Král ale nakonec zamířil do německého Schalke. Foto: Profimedia.cz