Famózní sešívaný večer. 5 hráčů Slavie, kteří řídili výhru nad AS Řím

V Římě Slavia neměla nárok, o víkendu navíc prohrála i s Plzní, a tak spousta lidí začala pochybovat, jestli se sešívaní zase dokážou dostat nahoru. Oni to zvládli. A ve velkém stylu. Ve čtvrtek doma porazili 2:0 AS Řím a odehráli parádní zápas. Jména pěti hráčů Slavie, kteří v něm zářili nejvíc, najdete v následujících kapitolách.

Nevyšlo mu utkání v Římě, ale i některé další duely. Vždy stoprocentně spolehlivý Tomáš Holeš byl najednou taky kritizován. V domácím utkání s AS ale a opět předvedl svůj standardně skvělý výkon. Romelu Lukaku se díky němu k ničemu nedostal.

Před zraněním byl považován za jednoho z nejlepších hráčů ligy, měl nakročeno k velkému přestupu. Jenže poté, co se na trávník vrátil, už najednou tak nezářil. Proti AS Řím bylo ale všechno jako za starých časů. Lukáš Provod odehrál skvělý zápas, s míčem u nohy si náramně rozuměl. V ofenzivě byl skvělý.

Václav Jurečka

Loni byl nejlepším střelcem ligy, jenže letos to nebylo ono. Václavu Jurečkovi to nelepilo, do šancí se dostával, ale neproměňoval je. Přesto proti Římu nastoupil od začátku a utkání mu sedlo na výbornou. Pro obranu soupeře byl hodně nepříjemný, ve druhém poločase se navíc zapsal mezi střelce.

Foto: Profimedia.cz