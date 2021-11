Extratřída! Takto by vypadala ideální jedenáctka anglické Premier League po první třetině sezony

První třetina nejsledovanější fotbalové soutěže na světě je minulostí. Tucet odehraných kol je dost na to, abychom mohli sestavit ideální jedenáctku právě probíhající sezony Premier League. Hrála by v rozestavení 4-4-2 a najdete ji v následujících kapitolách. S jejím vytvořením nám pomohlo hodnocení hráčů na portálu WhoScored.com.

Brankář: Édouard Mendy (Chelsea) Stejně jako kdysi Petr Čech přišel na Stamford Bridge z francouzského Rennes loni v září také Édouard Mendy. Londýnský klub poslal za brankáře do Francie téměř 27 milionů liber, ale vzhledem k tomu, že poměrně nedávná brankářská jednička Kepa byl absolutně z formy, byly to dobře vynaložené peníze. Mendy se rychle sžil s týmem, stal se oporou, má jisté místo mezi tyčemi a může se pochlubit velmi nejpůsobivými brankářskými statistikami. Přestože se narodil ve Francii, reprezentuje zemi svých předků - Senegal. Foto: Profimedia.cz

Pravý obránce: Trent Alexander-Arnold (Liverpool) Před pár týdny oslavil talentovaný Angličan Trent Alexander-Arnold teprve třiadvacáté narozeniny, ale už pár let je pod bedlivým dohledem skautů i fanoušků z celé Evropy. Ještě v teenagerovském věku si odbyl debut v anglické nejvyšší soutěži a nyní je už jednou z jejích hvězd. Zahrál si na mistrovství světa v Rusku, vyhrál s Liverpoolem Ligu mistrů i Premier League. 120 tisíc liber týdně a víc. Toto je 11 nejlépe placených fotbalistů Liverpoolu v sezoně 2021/22 Na Anfield Road věří, že z něho jednou vyroste klubová hvězda velikosti Stevena Gerrarda, který je jeho největším vzorem. Alexander-Arnold sice není záložníkem a nejčastěji hraje na pravé straně obrany, ale díky své univerzálnosti může působit i jako (defenzivní) záložník. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Thiago Silva (Chelsea) Mnozí ho už před pár lety odepisovali a někteří fanoušci si před sezonou 2020/21, kdy přišel na Stamford Bridge zadarmo z Paris Saint-Germain, ťukali na čelo, jenže Thiago Silva ukázal, že fotbalové kvality pořád má. V minulém ročníku pomohl Chelsea k vítězství v Lize mistrů a válí i v té současné, byť je mu už 37 let. Zkušený Brazilec má v klubu, který je momentálně na čele tabulky anglické Premier League, smlouvu do konce sezony. Zatím v ní odehrál devět utkání a dal jednu branku. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Trevoh Chalobah (Chelsea) Trevoh Chalobah je mladším bratrem Nathaniela Chalobaha, který v Premier League působil v dresech londýnské Chelsea, Burnley a Watfordu. Trevoh se prvního startu v elitní anglické lize dočkal až v současné sezoně, ale okamžitě na sebe výrazně upozornil. 20 mladých fotbalistů, jimž experti v roce 2015 věštili zářivou budoucnost. U většiny se těžce sekli Je to univerzální bek, který nejčastěji hrává na postu stopera, ale může působit i na pozici krajního obránce. Rodák ze Sierra Leone byl od čtrnácti let stálým členem anglických mládežnických výběrů. Je to mentálně silný hráč s poctivým profesionálním přístupem, skvěle fyzicky disponovaný, výborně technicky vybavený a jeho výkonnost jde nahoru. Minulou sezonu strávil na hostování v Lorientu a pravidelně hrával francouzskou Ligue 1. Smlouvu na Stamford Bridge má podepsanou do roku 2026 a jeho tržní cena se blíží k deseti milionům liber. Foto: Profimedia.cz

Levý obránce: Joao Cancelo (Manchester City) Portugalec Joao Cancelo je odchovancem Benfiky Lisabon, za kterou však odehrál v prvním týmu jen jediný ligový zápas. Výrazněji na sebe upozornil až poté, co zamířil (nejdříve na hostování a posléze na přestup za 15 milionů eur) do španělské Valencie. Toto je 55 nejdražších přestupů fotbalové historie. Než skončí léto, pořadí se opět změní V sezoně 2017/18 hostoval v Interu Milán a následně se stěhoval za více než 40 milionů eur do Juventusu. Jeho výkony v dresu Staré dámy natolik zaujaly skauty Manchesteru City, že z něho anglický klub udělal předloni v létě nejdražšího pravého beka ve fotbalových dějinách, když za něj zaplatil 65 milionů eur. Část této ceny však tvořila hráčská výměna, protože opačným směrem putoval brazilský zadák Danilo. Trenér Pep Guardiola nelpí dogmaticky na tom, že je to pravý bek a často umísťuje Cancela na opačnou stranu hřiště. A on vyniká i tam. Na tom, že Manchester City inkasoval jen šest gólů v aktuálním ročníku Premier League, má obrovskou zásluhu právě sedmadvacetiletý Portugalec. Foto: Profimedia.cz

Pravý záložník: Mohamed Salah (Liverpool) Ano, jistě, devětadvacetiletý Mohamed Salah je útočníkem, ale my ho v našem výběru posuneme o kousek dozadu, protože i na postu pravého (ofenzivního) záložníka by se prezentoval špičkovými výkony. Během během své premiérové sezony na ostrovech zaznamenal 32 branek, čímž překonal rekord mezi hráči do 26 let, který do té doby drželi Alan Shearer, Cristiano Ronaldo a Luis Suárez s 31 trefami. I proto na Anfield Road neváhali a už v roce 2018 své superhvězdě prodloužili a náležitě vylepšili kontrakt, který mu až do roku 2023 zaručuje týdenní gáži ve výši 200 tisíc liber. Udělali dobře. Ve 12 utkáních v současném ligovém ročníku dal Salah už 11 gólů a přidal k nim ještě sedm asistencí. Foto: Profimedia.cz

Střední záložník: Conor Gallagher (Crystal Palace) Anglický středopolař Conor Gallagher má teprve 21 let, ale prošel už pěknou řádkou klubů. Odchovanec Chelsea, s níž má podepsanou smlouvu do roku 2025, byl v minulých letech na hostování v Charltonu, Swansea, West Bromwichi a nyní ho Blues zapůjčili do Crystal Palace, kde patří k pilířům mužstva. Odehrál 11 ligových utkání, nastřílel čtyři branky a k nim si zapsal do statistik tři gólové nahrávky. Jeho výkony nenechaly chladným ani trenéra anglického národního týmu a Gallaghera premiérově pozval do reprezentace, kde si odbyl 14. listopadu premiéru v utkání se San Marinem, které výběr Albionu deklasoval 10:0. Foto: Profimedia.cz

Střední záložník: Mateo Kovačič (Chelsea) Mateo Kovačič je dirigentem v záloze mužstva. Umí perfektně organizovat hru, je technicky skvěle vybavený a pořád se zlepšuje. Tohoto hráče prostě nikdo na hřišti nemůže přehlédnout. Na Stamford Bridge ale vědí, že udělali v roce 2019 moc dobrý tah, když si chorvatského borce po ročním hostování koupili z Realu Madrid. V londýnském klubu má podepsanou smlouvu do roku 2024 a jeho tržní cena činí přes 40 milionů liber. A aktuální sezoně má na kontě gól a pět nahrávek. Foto: Profimedia.cz

Levý záložník: Sadio Mané (Liverpool) Podobně jako v případě Mohameda Salaha i na pravou stranu zálohy dáváme forvarda Liverpoolu. Senegalský reprezentant Sadio Mané hraje už šestým rokem v dresu Reds, kam zamířil v létě roku 2016 za 34 milionů liber ze Southamptonu. Stejně jako v předchozím působišti patří i na Anfield Road k oporám mužstva. Jeho blesková adaptace na nové prostředí mnohé odborníky zaskočila. Mané se rychle stal jednou z nepostradatelných opor týmu. Devětadvacetiletý útočník nastřílel v dresu Reds v Premier League 81 gólů ve 174 zápasech. V aktuálním ročníku má na kontě sedm branek a jednu asistenci. Foto: Profimedia.cz

Útočník: Ivan Toney (Brentford) Angličan Ivan Toney je historicky nejlepším kanonýrem Brentfordu v Premier League. Stačily mu k tomu tři vstřelené branky v aktuální sezoně, v níž nastoupil do všech 12 utkání v základní sestavě. Pětadvacetiletý borec ukazuje, že má instinkt zabijáka, který je v šestnáctce soupeře nesmírně nebezpečný. Na tom, že Brentford coby nováček nejvyšší soutěže nemá starosti se záchranou, má Toney velký podíl. V klubu má podepsanou smlouvu do roku 2025, ale o jeho služby už projevují zájem velké a bohaté kluby, které mohou dovolit zaplatit přestupní částku kolem 30 milionů liber, což je jeho aktuální tržní cena. Foto: Profimedia.cz