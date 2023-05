Extratřída. 6 nejlepších střelců z prestižních evropských lig podle průměru gólů na zápas

Jedna věc je počet nastřílených branek, druhou je průměr vstřelených gólů na utkání. Jak jsou na tom v aktuálním ročníku fotbalisté z pěti nejprestižnějších evropských soutěží? Do výběru jsme zařadili pouze borce, kteří odehráli aspoň deset ligových utkání. Na to odpovídají následující kapitoly.

Do mateřského klubu se vrátil po pěti letech strávených v Arsenalu, kde se v minulé sezoně trápil, ale po návratu do rodné země neuvěřitelně pookřál a dal zavzpomínat na zlaté časy, kdy patřil k nejlepším evropským kanonýrům. Góly opět dává s neuvěřitelnou lehkostí. Ve 32 zápasech jich nasázel už pětadvacet a k nim přidal čtyři nahrávky.

Odchod Cristiana Ronalda z Realu Madrid, který se uskutečnil v roce 2018, pomohl Karimu Benzemovi, aby zvedl pomyslnou hozenou rukavici a ukázal všem pochybovačům, že je fantastickým útočníkem, který umí střílet hodně gólů. V minulých čtyřech ligových sezonách se pokaždé prostřílel nad metu dvaceti branek a nebýt zdravotních problémů, kvůli kterým byl v součtu téměř tři měsíce mimo hru, měl by na kontě přes dvacet gólů i nyní. I tak ale dokazuje, že je i poté, co převzal Zlatý míč pro nejlepšího hráče loňského roku, stále ve špičkové formě. V Lize mistrů dal deseti zápasech čtyři branky a v La Lize se 21 utkáních trefil sedmnáctkrát.

2. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) – 31 zápasů / 26 gólů = 0,84 branek na utkání

Čtyřiadvacetiletý útočník Paris Saint-Germain Kylian Mbappé je momentálně asi nejlepším fotbalistou světa. V roce 2016 pomohl reprezentaci galského kohouta do 19 let k titulu mistrů Evropy a před pěti lety už byl ofenzivním esem seniorského národního týmu na šampionátu v Rusku, kde pomohl čtyřmi brankami k zisku zlatých medailí. A to byl druhým nejmladším hráčem na turnaji. K největším hvězdám patřil i na nedávném turnaji v Kataru, kde se stal nejlepším střelcem a dovedl Francii opět do finále, kde podlehla až po penaltovém rozstřelu Argentině.

Jeho talent zazářil nejdříve v dresu Monaka, odkud ho vykoupili šejkové vlastnící Paris Saint-Germain za 145 milionů eur, čímž z něho udělali jednoho z nejdražších fotbalistů v historii. Dnes je jeho cena podle portálu TransferMarkt ještě o 35 milionů eur vyšší a je nejdražším fotbalistou na světě. Během aktuální sezony dokazuje, že to není náhodou. V osmi zápasech Ligy mistrů nasázel sedm branek a na další tři nahrál spoluhráčům. V Ligue 1 dal 26 gólů v 31 střetnutích.

