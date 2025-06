Extratřída. 12 nejlepších střelců z prestižních evropských lig v sezoně 2024/25 podle průměru gólů na zápas

Část 1 / 13



Jedna věc je počet nastřílených branek, druhou je průměr vstřelených gólů na utkání. Jak na tom byli v ročníku 2024/25 fotbalisté z pěti nejprestižnějších evropských soutěží? Do výběru jsme zařadili pouze borce, kteří odehráli přes 15 ligových utkání. Najdete je v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 13 12. Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt, Manchester City) – 33 zápasů / 22 gólů = 0,667 branek na utkání Tržní cena egyptského reprezentanta Omara Marmoushe vyletěla v posledních dvou letech nahoru a bylo jasné, že ve Frankfurtu jej déle než do konce sezony neudrží. Aktuálně šestadvacetiletý útočník či ofenzivní záložník se nakonec z Bundesligy odporoučel už letos v zimě, když zamířil za 75 milionů eur do Manchesteru City. Zelenáči v akci. 12 nejmladších týmů z prestižních evropských fotbalových soutěží v sezoně 2024/25 Během debutové sezony v dresu Eintrachtu (2023/24) dal v 29 ligových zápasech 12 branek a k nim přidal šest asistencí. Střelecký prach mu nevyschl ani za začátku dalšího ročníku – než zamířil na ostrovy zaznamenal v 17 bundesligových duelech 15 gólů. V jarní části Premier League pak v 16 zápasech skóroval sedmkrát. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 13 11. Alexander Isak (Newcastle United) – 34 zápasů / 23 gólů = 0,676 branek na utkání Cenovka portálu TransferMarkt u švédského forvarda Alexandera Isaka je momentálně nastavena na 120 milionů eur. Když aktuálně pětadvacetiletý fotbalový supertalent přestupoval v létě 2022 do Newcastlu, anglický klub za něj zaplatil 70 milionů eur. Isak se mu upsal do roku 2028 a hned v premiérové sezoně na ostrovech se blýskl deseti góly ve 22 ligových zápasech. 8 hráčů, které by v létě rád získal Arsenal. Dohromady by stáli přes 300 milionů eur Při chuti byl také v dalším ročníku, v němž se trefil jednadvacetkrát ve 30 zápasech. V tom nedávno skončeném měl na kontě ještě o dvě branky víc. Tahle investice se United zřejmě v budoucnosti ještě hodně vyplatí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 13 10. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) – 31 zápasů / 21 gólů = 0,677 branek na utkání Český talent Patrik Schick se v létě roku 2017 stal hráčem římského AS - odešel tam nejprve na roční hostování, ve smlouvě pak byl dodatek, že po skončení hostování dojde k přestupu hráče. Sampdoria od Římanů nakonec za tento transfer vyinkasovala 42 milionů eur. Schick se však v hlavním městě Itálie neprosadil a v září roku 2019 odešel za tři a půl milionu eur na hostování do Lipska, kde prožil solidní sezonu, po níž ho za 26,5 milionu eur koupil Leverkusen. Grande Paolo, Bomber a další. Těchto 22 českých fotbalistů dosud dokázalo skórovat v italské Serii A Fantasticky se mu povedla sezona 2021/22, kdy v 27 bundesligových utkáních nastřílel 24 branek. Od té další byl poměrně často na marodce, pokud byl ale zdravý, patřil k nebezpečným ofenzivním zbraním týmu kouče Xabiho Alonsa. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho současnou tržní cenu na 27 milionů eur. V ročníku 2024/25 byl znovu ve formě. V 31 ligových zápasech nasázel soupeřům 21 branek a šestkrát byl nejlepším hráčem na hřišti. Přesné zásahy si zapsal i v Lize mistrů a německém poháru DFB-Pokal. Smlouvu s Bayerem má podepsanou do roku 2027. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 13 9. Mateo Retegui (Atalanta Bergamo) – 36 zápasů / 25 gólů = 0,694 branek na utkání Narozen v Argentině, reprezentuje Itálii. Šestadvacetiletý forvard Mateo Retegui má za sebou premiérovou sezonu v dresu Atalanty Bergamo, kam přestoupil loni v létě za téměř 21 milionů eur z Janova. V Serii A nastřílel 25 gólů v 36 zápasech. Urostlý hroťák je v hledáčku Manchesteru United, Chelsea a Arsenalu. Jeho podpis na smlouvě ale v případě přestupu rozhodně nebude levný. Podle portálu TransferMarkt by se jeho cena mohla pohybovat kolem 45 milionů eur. V Bergamu má podepsaný kontrakt do roku 2028. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 13 8. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) – 30 zápasů / 21 gólů = 0,7 branek na utkání Velkou zásluhu na tom, že se Dortmund kvalifikoval ze čtvrtého místa v bundesligové tabulce do příštího ročníku Ligy mistrů, má guinejský útočník Serhou Guirassy. Devětadvacetiletý borec, který do Borussie přestoupil loni v létě za 18 milionů eur, navázal na povedené výkony z předchozího působiště ve Stuttgartu. Vzhledem k tomu, že jeho cena během uplynulých několika měsíců vyletěla na 45 milionů eur, byla to dobře investovaná částka a kluboví manažeři se musejí tetelit štěstím z výborného obchodu. 3 čeští fotbalisté, které dosud koupil Dortmund. Kolik za ně Borussia zaplatila? Guirassy se narodil ve Francii a v národním týmu galského kohouta reprezentoval v mládežnických kategoriích, nakonec se ale rozhodl přijmout výzvu ze země svých předků a válí v dresu Guineje. Uplynulou bundesligovou sezonu může považovat za povedenou. Ve 30 zápasech nastřílel 21 branek a na dvě další nahrával. Ve vestfálském klubu má podepsaný kontrakt do roku 2028. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 13 7. Erling Haaland (Manchester City) – 31 zápasů / 22 gólů = 0,71 branek na utkání Erling Haaland byl ještě před pár lety patrně nejsledovanějším fotbalovým teenagerem v Evropě. Norský reprezentant, který je synem někdejšího hráče Nottinghamu Forest, Leedsu a Manchesteru City Alfa-Inge Haalanda, je téměř dvoumetrovým útočníkem. Do povědomí širší veřejnosti se nejprve dostal na mistrovství světa hráčů do 20 let v roce 2019, kde si devíti brankami vystřílel Zlatou kopačku pro nejlepšího kanonýra turnaje. Všechny je nasázel v jediném utkání proti Hondurasu, které Norové vyhráli 12:0. Střeleckou formu si pak přenesl i do rakouské a posléze do německé nejvyšší soutěže, kde hrál v dresech Salcburku, respektive Dortmundu. Bylo jasné, že Borussia mimořádný talent dlouho neudrží. V roce 2022 se přestěhoval do Manchesteru City. Jsou dobří, ale… Nejpřeceňovanější hráči z každého klubu v anglické Premier League v sezoně 2024/25 I když asi nikdo nepochyboval o tom, že Citizens získali v osobě Haalanda fenomenálního fotbalistu, přece jen mohla nejednomu fanouškovi hlodat v mozku myšlenka, zda zvládne bez problémů přechod z německé do anglické ligy. Brzy však bylo zcela jasné, že norský supertalent nepůjde ve stopách Andreje Ševčenka či Radamela Falcaa, protože jeho start v ostrovní soutěži byl doslova raketový. V 35 zápasech premiérové sezony Premier League dokázal Haaland nastřílet neuvěřitelných 36 branek a zaznamenat čtyři hattricky, což byl nejlepší vstup do soutěže v její historii. V dalším ročníku sice malinko polevil, ale i tak se blížil k průměru jednoho vstřeleného gólu na utkání. Ve slušné fazoně odehrál i sezonu 2024/25. Jednatřicet ligových utkání mu stačilo na to, aby nasázel soupeřům 22 gólů. Vypadá to, že obránce (nejen) v Premier League čeká pár pořádně perných sezon. Podle portálu TransferMarkt je s cenovkou 180 milionů eur momentálně druhým nejcennějším fotbalistou na světě. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 13 6. Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) – 29 zápasů / 21 gólů = 0,724 branek na utkání V sezoně 2015/16 kopal talentovaný francouzský mladík Ousmane Dembélé do mičudy v dresu Rennes a skauty v celé Evropě zaujal dvanácti góly v 26 ligových zápasech. Následně neodolal vábení Borussie Dortmund, která za něho zaplatila 15 milionů eur, za což se Dembélé upsal německému klubu na pět let. Ve vestfálském oddílu nespíš ani trochu vynaložených peněz nelitovali. Hodnota talentovaného útočníka či záložníka totiž během jediného roku vyskočila mnohonásobně nahoru. Francouzský mladík měl pověst vynikajícího technika a dribléra, jenž si zatraceně dobře rozumí s míčem, s kreativními schopnostmi a tahem na branku, který je nebezpečný ze standardních situací. Barcelona za něho v létě 2017 zaplatila přes sto milionů eur a udělala z něj jednoho z nejdražších hráčů v historii. Tady však pohádka končí. Fatální přehmaty. Toto je 20 nejhorších nákupů v historii fotbalové Barcelony Dembélého pobyt v Barceloně rámovala zranění a výkyvy formy. V dresu katalánského klubu odehrál během šesti sezon 185 utkání a zaznamenal 40 branek. V roce 2022 prodloužil smlouvu o dva další ročníky, ale předloni v srpnu zamířil za 50 milionů eur do Paris Saint-Germain. Za peníze, jež za jeho přestup Barca zaplatila, od něho v klubu čekali neskonale víc. Zato v Paříži si mohou mnout ruce. Nedávno skončený ročník byl totiž jeho nelepším v kariéře. V Ligue 1 nasázel soupeřům 21 branek a osmi přesnými trefami se podílel na zlaté jízdě PSG v Lize mistrů. Projevuje se to také na jeho tržní ceně, která se podle portálu TransferMarkt zvedla na 90 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 13 5. Mohamed Salah (Liverpool) – 38 zápasů / 29 gólů = 0,763 branek na utkání Dvakrát v řadě (2017 a 2018) získal egyptský útočník Mohamed Salah cenu pro nejlepšího afrického fotbalistu roku a možná to nebylo naposled, co tuto stále prestižnější individuální trofej získal. Žádnému hráči v historii nejvyšší anglické soutěže se nepodařilo vystřílet si titul nejlepšího kanonýra tak rychle po příchodu do ligy, jako to zvládl egyptský reprezentant v dresu Liverpoolu v sezoně 2017/18. V roce 2019 přivedl Reds k triumfu v Lize mistrů, o sezonu později po třiceti letech k vítězství v Premier League. Barošova exhibice a dál? 5 nejvyšších výher Liverpoolu na hřišti soupeře v historii Premier League Aktuálně dvaatřicetiletý útočník zaznamenal během premiérové sezony na ostrovech v dresu Liverpoolu 32 branek, čímž překonal rekord mezi hráči do 26 let, který do té doby drželi Alan Shearer, Cristiano Ronaldo a Luis Suárez s 31 trefami. I proto na Anfield Road neváhali a své superhvězdě už několikrát prodloužili a náležitě vylepšili kontrakt. Momentálně má na kontě 245 branek v dresu Reds a je třetím nejlepším kanonýrem v klubové historii. Parádně se mu povedla uplynulá sezona, ve které dal 29 gólů v 38 zápasech a výrazně se podepsal pod zisk mistrovského titulu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 13 4. Robert Lewandowski (Barcelona) – 34 zápasů / 27 gólů = 0,794 branek na utkání Pro fanoušky Bayernu to byl v létě roku 2022 pořádný šok, v Barceloně jásali. Tak lze popsat situaci kolem odchodu Roberta Lewandowskiho do Španělska. Polský kanonýr zamířil za novou výzvou na Pyrenejský poloostrov, ale v německé Bundeslize za sebou zanechal významný odkaz. Podobně se zapisuje i do historie La Ligy. Rekordmani. 12 fotbalistů, kteří nastříleli v jedné kvalifikaci na Euro víc než 10 gólů Hned v první sezoně na Camp Nou nastřílel v 34 ligových zápasech 23 branek a v nasazeném tempu pokračoval i v dalším ročníku. Ve 35 duelech dal 19 gólů a na dalších osm nahrával spoluhráčům. Navzdory tomu, že je mu už 36 let, je stále nezastavitelnou ofenzivní mašinou a brankovým predátorem. Po uplynulé sezoně La Ligy měl na kontě 27 gólů a dvě asistence a zásadní měrou se podepsal pod zisk mistrovského titulu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 13 3. Mika Biereth (AS Monako) – 16 zápasů / 13 gólů = 0,813 branek na utkání Dvaadvacetiletý útočník Mika Biereth může být novou severskou kometou na evropském fotbalovém nebi. Talentovaný mladík se sice narodil v Londýně a prošel akademiemi Fulhamu a Arsenalu, reprezentuje však Dánsko. V seniorském národním týmu má na kontě zatím tři utkání. Prestižní fotbalové adresy. 12 slavných velkoklubů, ve kterých v minulosti působili čeští hráči Sezonu 2024/25 rozdělil mezi dva kluby a dvě soutěže. Odstartoval ji v rakouském Štýrském Hradci, za který dal na podzim 11 gólů v 16 střetnutích, v polovině ledna se pak přesunul za 13 milionů eur do Monaka. Za knížecí klub stihl v jarní části ligy nastřílet 13 branek v 16 utkáních a jeho tržní hodnota vyletěla podle portálu TransferMarkt na 30 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 13 2. Harry Kane (Bayern Mnichov) – 31 zápasů / 26 gólů = 0,839 branek na utkání Útočník Harry Kane je jedním z dlouhodobě nejkonzistentnějších fotbalistů na evropském kontinentě. Jednatřicetiletý borec byl až do konce sezony 2022/23 ikonou a největší hvězdou Tottenhamu, s londýnským klubem však marně čekal na nějakou trofej, a tak se rozhodl kývnout na nabídku Bayernu Mnichov. Experti, kteří jeho herní styl přirovnávali k někdejší německé hvězdě Jürgenovi Klinsmannovi, už na začátku jeho kariéry tvrdili, že z něho roste superstar světového fotbalu. A měli pravdu. Je radost ho sledovat na hřišti, protože každé utkání odehraje se stoprocentním zápalem a nasazením. Platí to i po jeho přestupu do Německa. Góly střílí s chutí i v novém prostředí. Ve 32 bundesligových zápasech sezony 2023/24 se trefil šestatřicetkrát, k tomu zaznamenal ještě osm asistencí. V nedávno skončeném ročníku navázal ve stejném duchu – po 31 odehraných duelech měl na kontě 26 branek a osm gólových nahrávek. Dalších 11 gólů nasázel ve třinácti utkáních Ligy mistrů. Mistři nahrávači. 5 hráčů z německé Bundesligy, kteří v sezoně 2024/25 expedovali nejpřesnější přihrávky V německém velkoklubu má Kane podepsaný kontrakt do roku 2027 a v něm je klauzule o uvolnění ve výši 80 milionů eur. Ani tak vysoká částka v případě třicátníka neodrazuje mnohé zájemce o jeho angažování. Portál Football Transfers psal poměrně nedávno o zájmu Arsenalu a Tottenhamu, ale také Manchesteru United. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 13 / 13 1. Kylian Mbappé (Real Madrid) – 34 zápasů / 31 gólů = 0,912 branek na utkání Šestadvacetiletý útočník Kylian Mbappé je už několik let řazen mezi nejlepší fotbalisty světa. V roce 2016 pomohl reprezentaci galského kohouta do 19 let k titulu mistrů Evropy a před sedmi lety už byl ofenzivním esem seniorského národního týmu na šampionátu v Rusku, kde pomohl čtyřmi brankami k zisku zlatých medailí. A to byl druhým nejmladším hráčem na turnaji. K největším hvězdám patřil i o čtyři roky později v Kataru, kde se stal nejlepším střelcem a dovedl Francii opět do finále, v němž podlehla až po penaltovém rozstřelu Argentině. 5 nejdražších fotbalistů, kteří hrají ve španělské La Lize. Stojí aspoň 130 milionů eur Jeho talent zazářil nejdříve v dresu Monaka, odkud ho vykoupili šejkové vlastnící Paris Saint-Germain za 180 milionů eur, čímž z něho udělali jednoho z nejdražších fotbalistů v historii. Do Realu Madrid však loni v létě odcházel jako vlný hráč úplně zadarmo. Dnes je jeho cena podle portálu TransferMarkt na stejné úrovni a stále je jedním z nejdražších fotbalistů na světě. I během sezony 2024/25 potvrzoval svou vysokou kvalitu. Ve 34 zápasech španělské La Ligy dal 31 gólů, sedm tref zaznamenal v čtrnácti duelech Ligy mistrů. Foto: Profimedia.cz