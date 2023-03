Extraligový All-Star tým. Navrátilci z NHL, zeď v bráně i kapitán, který budí vášně

Extraligová základní část nabídla spoustu skvělé podívané. A taky řadu parádních individuálních výkonů. Jak by vypadal její All-Star tým? Podívejte se.

Šestadvacetiletý lotyšský reprezentační bek, jenž do Liberce přišel před sezonou z Litvínova, odehrál nejlepší ročník v kariéře. Uvis Janis Balinskis dal 11 branek, přidal 24 asistencí a stal se nejproduktivnějším obráncem základní části. Nahlas si říká o další posun.

Obránce – Michal Kempný (Sparta)

Bronzový medailista z posledního světového šampionátu a vítěz Stanley Cupu s Washingtonem přišel do Sparty na podzim poté, co se neprosadil do kádru Seattlu. V extralize se ihned zařadil mezi špičku. Odehrál sice jen 35 zápasů, posbíral však 28 (1+27) bodů.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia