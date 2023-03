Extraliga přijde o kvalitní brankáře. 4 muži v maskách, kteří mohou odejít do zahraničí

V roce 2017 prošel draftem NHL, ve kterém jej získalo Colorado. Petr Kváča však do zámoří neodešel a přes České Budějovice, Spartu, Litvínov či Třinec se dostal do Liberce. V bráně Bílých Tygrů má pevnou pozici, je jedním z nejlepších gólmanů extraligy a chytá i za reprezentaci. Extraligu ovšem po sezoně nejspíš opustí a vydá se do švédského Rögle.

Matěj Machovský (29 let, Mountfield HK)

Devětadvacetiletý rodák z Opavy loni chytal za Rigu a Spartu. Letošní ročník načal ve Finsku, na severu Evropy se ale příliš neprosadil, a tak přišel do Hradce Králové. V Mountfieldu plní roli dvojky, smlouvu má jen do konce sezony. Takže co bude dál? Zkusí to zase někde v zahraničí?

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia