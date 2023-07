Extraliga počítá ztráty. 5 kvalitních hokejistů, kteří od začátku června odešli do zahraničí

Je to vždycky obousměrný provoz. Do české hokejové extraligy se mezi sezonami hrnou (staro)noví hráči a jiní ji zase opouštějí. Od začátku června se vydalo za novou výzvou do zahraničí i několik kvalitních borců. Pětici hokejistů, které už v příštím ročníku nejvyšší soutěže neuvidíme, najdete v následujících kapitolách.

Rostislav Marosz (HC Vítkovice → HK Spišská Nová Ves) Třinecký odchovanec Rostislav Marosz byl dlouhá léta inventářem české extraligy. Kromě dresu Ocelářů oblékal také barvy Olomouce, Karlových Varů, Pardubic, Liberce a uplynulé dvě a půl sezony strávil ve Vítkovicích. Dvaatřicetiletý útočník nyní míří na Slovensko, konkrétně do Spišské Nové vsi, kde podepsal jednoletou smlouvu. Není to jeho první angažmá pod Tatrami. V ročníku 2012/13 působil v Trenčíně a nesmírně se mu tam dařilo. Foto: Profimedia.cz

Luboš Horký (Kometa Brno → Pelicans Lahti) Pětadvacetiletý útočník Luboš Horký míří za svým premiérovým zahraničním angažmá. Znojemský rodák a odchovanec Komety Brno, kde strávil kromě hostování v Pardubicích celu dosavadní kariéru, se nedávno upsal na jeden rok finskému klubu Pelicans Lahti. Vítěz seniorské i juniorské extraligy z ročníku 2017/18 odchází na sever Evropy s vizitkou výborného střelce a týmového hráče. Foto: Profimedia.cz

Giorgio Estephan (HC Litvínov → JYP Jyväskylä) Šestadvacetiletý útočník Giorgio Estephan je jedním z hráčů, kteří prošli draftem NHL, ale v elitní zámořské lize se nikdy neobjevili. Ještě v ročníku 2020/21 působil v AHL a v soutěži ECHL, pak se ale rozhodl otestovat své schopnosti v Evropě a vybral si angažmá v Litvínově. Z kolébky hokeje až na český led. 12 nejproduktivnějších Kanaďanů v historii extraligy Rodák z Edmontonu rychle ukázal, že v něm vězí pozoruhodný hokejový potenciál. Je šikovný, umí to s pukem, má kreativní myšlení, dobře bruslí a dokáže přesně zakončovat. Během dvou sezon na severu Čech ve 106 zápasech posbíral s náramnou lehkostí do statistik 83 bodů a není vyloučeno, že se jednou startu v NHL přece jen dočká. V příští sezoně to ale nebude, tu totiž stráví ve Finsku, kde podepsal ročník kontrakt s klubem JYP Jyväskylä. Foto: Profimedia.cz

Marek Čiliak (Kometa Brno → Marseille) Slovenský reprezentant Marek Čiliak se radoval dvakrát mistrovského titulu. V letech 2017 a 2018 byl naprosto famózní a nezapomenutelně se zapsal do novodobých dějin brněnského hokeje. V obou vítězných sezonách byl vyhlášen nejlepším extraligovým brankářem a dvakrát si také odnesl ocenění pro nejužitečnějšího hráče soutěže. Fantomové extraligového play-off. 6 posledních brankářů, kteří své týmy dovedli k titulu V sezoně 2019/20 hostoval ve Zlíně a pak strávil rok v Pardubicích, načež se vrátil do vlasti a půl ročníku působil v Popradu. V průběhu sezony 2021/22 se však přesunul zpět do moravské metropole a i když tam už hrál jen roli dvojky, patřil k cenným hráčům Komety. Nyní, v 33 letech, míří za další výzvou do Francie, kde se na rok upsal Marseille. Foto: Profimedia.cz