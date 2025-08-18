Extraliga počítá ztráty. 23 kvalitních hokejistů, kteří po minulé sezoně odešli do zahraničí

Je to vždycky během léta obousměrný provoz. Do české hokejové extraligy se mezi sezonami hrnou (staro)noví hráči a jiní ji zase opouštějí. Po minulém ročníku se vydala za novou výzvou do zahraničí i řada kvalitních borců. Třiadvacet takových hokejistů, které už v příští sezoně nejvyšší soutěže na tuzemských kluzištích neuvidíme, najdete v následujících kapitolách.
Eduards Tralmaks (Rytíři Kladno → Detroit Red Wings)
Bilance v sezoně 2024/25: 48 zápasů – 51 bodů (23+28)
Dlouhých deset sezon strávil za Atlantikem útočník Eduard Tralmaks, ale vstupenku do NHL si nevybojoval. Když se v roce 2023 vrátil na starý kontinent, domluvil se na smlouvě s Kladnem a byla to oboustranně šťastná dohoda.
Aktuálně osmadvacetiletý Lotyš pomohl loni Rytířům k záchraně v nejvyšší soutěži, se ziskem 51 bodů se stal nejproduktivnějším hráčem ligy v sezoně 2024/25, následně ve velkém laufu odehrál mistrovství světa, kde posbíral sedm bodů v sedmi zápasech, a vysloužil si vytoužený (dvoucestný) kontrakt v NHL, který mu nabídl Detroit. Nadcházející ročník začne ve farmářském celku, ale bude živit naději na postup do elitní ligy.
Petr Čajka (BK Mladá Boleslav → EHC Biel-Bienne)
Bilance v sezoně 2024/25: 47 zápasů – 24 bodů (13+11), 11 zápasů v play-off – 5 bodů (1+4)
Po roce stráveném v Mladé Boleslavi se útočník Petr Čajka vrací do Švýcarska, kde působil už od sezony 2014/15, tedy od 14 let, pouze v ročníku 2018/19 si odskočil do zámořské juniorské ligy OHL. V nejvyšší soutěži v alpské zemi si připsal první starty v sezoně 2020/21, v té další pak už byl pevnou součástí týmu Rapperswilu.
Drahomír Kvasnička, Petr Sobol
Premiérový ročník na českých extraligových kluzištích může považovat za poměrně vydařený. Se ziskem 24 bodů byl pátým nejproduktivnějším hráčem Mladé Boleslavi v základní části soutěže. V létě se rozhodl pro návrat do Švýcarska, kde není považován za cizince, a upsal se na dva roky klubu EHC Biel-Bienne.
Jiří Ticháček (Rytíři Kladno → Kärpät Oulu)
Bilance v sezoně 2024/25: 50 zápasů – 31 bodů (12+19)
Když obránce Jiří Ticháček oslavil v lednu 22. narozeniny, už pátým rokem hrál v soutěžích dospělých. V ročníku 2020/21 začínal ještě ve druhé lize, od toho následujícího už patřil ke stálicím v sestavě Kladna.
I když je se 175 centimetry na beka poměrně malý, fyzický handicap vyvažuje hbitostí, dobrým bruslením a rychlostí. Ne náhodou prošel všemi mládežnickými reprezentačními výběry a zahrál si i na mistrovství světa osmnáctek a dvacítek. V roce 2023 se podílel na zisku stříbra čtyřmi body (2+2) v sedmi zápasech. A dařilo se mu také v ročníku 2023/24, v němž získal ocenění pro nejlepšího extraligového zadáka sezony. Žádný obránce v něm nenasbíral do statistik víc bodů a asistencí než on. Produktivní byl také v tom minulém, po němž měl na kontě 31 bodů. Nyní se bude výkonnostně rozvíjet na severu Evropy, jelikož už v dubnu se dohodl na dvouleté smlouvě s finským Kärpätem.
Justin Addamo (Oceláři Třinec → Jukurit)
Bilance v sezoně 2024/25: 27 zápasů – 9 bodů (4+5)
Loni v létě přivedli Oceláři ze zámoří do extraligy francouzského reprezentanta Justina Adamma. Od bezmála dvoumetrového a více než metrák vážícího forvarda si slibovali fyzický hokej a tvrdou práci v brankovišti. V třineckém dresu odehrál kvůli zdravotním problémům s kolenem během minulé sezony jen 27 utkání, v nichž zaznamenal devět bodů. Na začátku dubna se s klubem rozloučil, ale dlouho bez práce nezůstal, protože jen pár dnů poté podepsal dvouletý kontrakt s finským Jukuritem.
Michal Kunc (HC Olomouc → Utah Mammoth)
Bilance v sezoně 2024/25: 49 zápasů – 35 bodů (13+22)
Brněnský rodák a odchovanec Komety Michal Kunc se nenápadně vypracoval v osobnost české extraligy. Útočník, který byl od roku 2021 hráčem Olomouce, na Hané výrazně výkonnostně vyrostl, a i když v minulé sezoně musel tým do baráže, on zažil z individuálního pohledu výborný ročník.
Ve 49 zápasech nasbíral do statistik 35 bodů za 13 branek a 22 asistencí, což z něho dělalo nejproduktivnějšího hráče mužstva a nejlepšího nahrávače. Zbytek týmu absolutně převyšoval v +/- bodování – s 22 kladnými body byl suverénně nejlepším v Olomouci a v extralize mu patřila čtvrtá příčka.
Jeho výkony mimořádně zaujaly skauty Utahu a „mamuti“ mu nabídli roční dvoucestný kontrakt. Novou sezonu začne ve farmářském týmu Tuscon Roadrunners v soutěži AHL a bude doufat, že naváže na předchozí extraligový ročník a dostane šanci v NHL.
Tomáš Marcinko (Kometa Brno → Slovan Bratislava)
Bilance v sezoně 2024/25: 37 zápasů – 11 bodů (7+4), 9 zápasů v play-off – 4 body 2+2)
Centr Tomáš Marcinko patřil deset sezon k inventáři české extraligy. V roce 2014 přišel jako čerstvý slovenský šampion z Košic do Pardubic, kde odehrál dva ročníky, pak si na rok odskočil do KHL a po návratu se stal na šest sezon oporou Třince.
S Oceláři vyválčil tři mistrovské poháry a v roce 2023 se přesunul do Brna, odkud byl však v průběhu minulého ročníku vyexpedován na hostování do Třince. Tam také jeho česká hokejová cesta skončila. Od příští sezony už bude působit opět ve vlasti, protože se upsal na tři roky Slovanu Bratislava. Extraligu opouštěl s bilancí 456 odehraných utkání a ziskem 247 bodů (96+151). Dalších 112 utkání a 49 bodů (24+25) zaznamenal ve vyřazovacích bojích.
Ryan Dmowski (Hradec Králové → Slovan Bratislava)
Bilance v sezoně 2024/25: 46 zápasů – 23 bodů (9+14), 8 zápasů v play-off – 2 body 1+1)
Před sezonou 2024/25 získal Hradec Králové výraznou posilu v podobě amerického forvarda Ryana Dmowskiho. Na východ Čech přišel po fantastické sezoně v dresu Popradu. Byla to jeho první evropská štace a na Slovensku se okamžitě stal nejlepším extraligovým střelcem.
Během roku v dresu Mountfieldu předvedl velmi slušný hokejový potenciál. Byl třetím nejproduktivnějším hráčem mužstva, ale góly už bude za pár týdnů dávat opět na Slovensku, jelikož na začátku května podepsal kontrakt do konce příštího ročníku se Slovanem Bratislava.
Juraj Mikuš (HC Vítkovice → Dukla Trenčín)
Bilance v sezoně 2024/25: 41 zápasů – 11 bodů (2+9), 5 zápasů v play-off – 0 bodů
V roce 2009 opustil obránce Juraj Mikuš rodné Slovensko, tři sezony pak (marně) bojoval o šanci zahrát si v NHL ve farmářském celku Toronta, načež se vrátil do Evropy a kariéru spojil s českými kluby. Nejprve hrál dva roky v dresu pražského Lva v KHL, pak byl čtyři roky oporou Sparty, zahrál si za Kometu a téměř čtyři ročníky odváděl kvalitní služby v Pardubicích.
Jeho poslední tuzemskou štací se staly Vítkovice, kde odehrál tři uplynulé sezony. Další zápasy už ale šestatřicetiletý veterán na českých stadionech nepřidá. Po 16 letech se vrací do vlasti a upsal se na rok Trenčínu, kde jeho kariéra odstartovala.
Šimon Zajíček (HC Litvínov → Boston Bruins)
Bilance v sezoně 2024/25: 29 zápasů – průměr 2,12 inkasovaných gólů na utkání, úspěšnost zákroků 93 %, 3 zápasy v play-off – průměr 2,63 inkasovaných gólů na utkání, úspěšnost zákroků 92,7 %
Poprvé se gólman Šimon Zajíček epizodně mihl v extralize v dresu Litvínova už v ročníku 2019/20 ještě jako teenager a postupně si vyšlapal cestu do role brankářské jedničky. Uplynulá sezona byla jeho nejpovedenější v kariéře. Severočechům dával jistotu mezi tyčemi, odchytal 29 utkání v základní části soutěže, v nichž zaznamenal úspěšnost zákroků 93 procent, Nikdo lepší v tomto ohledu v nejvyšší soutěži nebyl. Jen o chlup horší byl v play-off, kde se dostal na 92,7 %.
Čtyřiadvacetiletý brankář se dostal do hledáčku zámořských skautů a největší zájem o jeho služby měl Boston, který mu nabídl roční kontrakt. O šanci v NHL začne bojovat ve farmářském týmu Providence Bruins v soutěži AHL.
Eirik Salsten (Energie Karlovy Vary → Iserlohn Roosters)
Bilance v sezoně 2024/25: 49 zápasů – 14 bodů (9+5), 11 zápasů v play-off – 3 body (1+2)
Norský reprezentant Eirik Salsten přišel do Karlových Varů před sezonou 2024/25 a bylo to jeho první zahraniční angažmá v kariéře. Předtím hrál šest let ve Storhamaru a v ročníku před přestupem vybojoval mistrovský titul, získal ocenění pro nejužitečnějšího hráče play-off a ještě obdržel cenu pro nejlepšího norského hokejistu roku. Na západě Čech ale na výkony z vlasti tak úplně nenavázal a jeho produktivita zůstala trochu za očekáváním. Na konci května se s lázeňským městem rozloučil a vydal se za novou výzvou do Německa, kde upsal na rok Iserlohnu.
Matěj Pekař (HC Litvínov → EHC Freiburg)
Bilance v sezoně 2024/25: 43 zápasů – 6 bodů (4+2), 4 zápasy v play-off – 0 bodů
Útočník Matěj Pekař zamířil do zámoří už velmi brzy. V 15 letech se rozloučil s Libercem, kde hokejově vyrůstal, a zakotvil ve Spojených státech, odkud se posléze přesunul do Kanady. V době draftu v roce 2018 měl za sebou povedenou sezonu v soutěži USHL, v níž si držel průměr téměř jednoho bodu na utkání a byl vyhlášen nejlepším nováčkem roku. Během výběru po něm na konci první stovky sáhlo Buffalo a poslalo ho „dozrávat“ do prestižní juniorské ligy OHL.
Přechod mezi dospělé udělal v ročníku 2020/21. Odstartoval jej v Liberci a pak se přesunul do farmářského celku Buffala v Rochesteru. Sabres však šikovného forvarda nikdy nepovolali do prvního mužstva, takže NHL pro něj zůstala uzavřenou soutěží. Loni se vrátil zpět do vlasti a na rok se upsal Litvínovu. Nyní se však opět stěhuje a míří do druhé německé ligy, kde na jednu sezonu podepsal smlouvu s Iserlohnem.
Turner Elson (HC Plzeň → Slovan Bratislava)
Bilance v sezoně 2024/25: 38 zápasů – 15 bodů (7+8), 4 zápasy v play-off – 0 bodů
Jen jednu sezonu strávil v české extralize kanadský forvard Turner Elson. Loni v létě přišel do Plzně, která se stala jeho prvním zahraničním hokejovým domovem v kariéře. Borec, který má na kontě tři utkání v NHL, se zařadil mezi platné hráče západočeského celku a na konci základní části byl nejlepším v klubovém +/- bodování. Další střetnutí už nepřidá, protože se stěhuje na východ. Příští ročník odehraje v dresu bratislavského Slovanu.
Michal Postava (Kometa Brno → Detroit Red Wings)
Bilance v sezoně 2024/25: 42 zápasů – průměr 2,39 inkasovaných gólů na utkání, úspěšnost zákroků 92,1 %, 17 zápasů v play-off – průměr 1,97 inkasovaných gólů na utkání, úspěšnost zákroků 94 %
Michal Postava sbíral v uplynulé sezoně první extraligové starty a dělal to ve velkém stylu. V předchozích dvou letech byl oporou Přerova ve druhé lize a nyní si už nahlas říká o pozornost reprezentačních trenérů.
V dresu Brna byl v ročníku 2024/25 suverénní brankářskou jedničkou, odchytal 42 střetnutí a s úspěšností zákroků 92,1 % patřil mezi elitu v této statistice v extralize. V zápasech play-off však vystoupil ještě o výkonnostní stupínek výš a byl hlavním tahounem Komety za mistrovským titulem. Před pár týdny podepsal dvouletý vstupní kontrakt do NHL s Detroitem. Nadcházející sezonu ale odstartuje ve farmářském celku v soutěži AHL, kde se bude bít o vstupenku do elitní ligy.
Michal Kempný (Sparta Praha → Brynäs IF)
Bilance v sezoně 2024/25: 24 zápasů – 8 bodů (3+5), 12 zápasů v play-off – 1 bod (1+0)
Příběh obránce Michala Kempného ukazuje, že i hráč, který nikdy neprošel draftem NHL, může vybojovat nejcennější hokejový pohár světa. Hodonínský rodák, který hokejově vyzrával ve slovenské Skalici, se přes brněnskou Kometu a jednoroční vydařenou štaci v ruském Omsku, dostal k podpisu smlouvy s Chicagem.
Během druhé sezony ho Blackhawks vytrejdovali do Washingtonu, kde se stal důležitou součástí týmu, který pod vedením ruského snajpra Alexandra Ovečkina vybojoval pro Capitals historicky první Stanley Cup. V roce 2022, když se neprosadil do sestavy mužstva, se vrátil do Evropy a podepsal smlouvu se Spartou, která jej k holešovickému klubu měla vázat do roku 2026, ale po nepříliš povedené sezoně se vedení klubu se zkušeným bekem dohodlo na rozvázání smlouvy. Kempný však bez práce nezůstal a rychle podepsal nový roční kontrakt na severu Evropy, kde bude oblékat dres švédského Brynäsu.
Matej Paulovič (Dynamo Pardubice → HK Nitra)
Bilance v sezoně 2024/25: 44 zápasů – 11 bodů (4+7), 8 zápasů v play-off – 2 body (1+1)
Sedm sezon se česká hokejová extraliga stala sportovním domovem pro slovenského útočníka Mateje Pauloviče. V roce 2018 přišel z Nitry do Hradce Králové, odkud se po dvou letech přesunul do Pardubic. V obou východočeských klubech patřil k pilířům sestavy a až na minulou sezonu se vždycky dostal v základní části nad dvacetibodovou hranici. Nejvíc se mu povedl ročník 2020/21, kdy nasbíral do statistik 32 bodů (10+22).
Českou nejvyšší soutěž opouští s bilancí 328 odehraných střetnutí a ziskem 140 bodů (55+85) v základní části a 55 utkání, osmi gólů a osmi asistencí v play-off. Staronovým zaměstnavatelem se mu stane mateřská Nitra, které se upsal na jeden rok.
Tarmo Reunanen (Energie Karlovy Vary → TPS Turku)
Bilance v sezoně 2024/25: 50 zápasů – 32 bodů (5+27), 11 zápasů v play-off – 4 body (0+4)
Tahle ztráta může Karlovarské bolet. Když před minulou sezonou získali Západočeši finského zadáka Tarma Reunanena, asi tušili, že podepsali skvělého hokejistu, ale jeho výkony možná předčily i ta nejoptimističtější očekávání. Ofenzivní a kreativní obránce patřil k motorům i mozkům Energie, a byl jednou z ozdob extraligy. Byl nejproduktivnějším zadákem mužstva a v kanadském bodování soutěže druhým nejlepším bekem. Když mu v létě vypršela smlouva, vrátil se do vlasti a na dva roky se upsal mateřskému klubu TPS Turku, kde hokejově vyrůstal. Na dres dostal kapitánské céčko.
Nicolas Beaudin (Kometa Brno → Straubing Tigers)
Bilance v sezoně 2024/25: 52 zápasů – 9 bodů (2+7), 20 zápasů v play-off – 4 body (0+4)
Jedinou účast na mistrovství světa proměnil kanadský zadák Nicolas Beaudin ve zlato. Přestože býval považován za mimořádný talent, nikdy se neobjevil v reprezentaci javorového listu v mládežnických kategoriích. V juniorské soutěži QMJHL patřil svého času k nejlepším hráčům a nejproduktivnějším obráncům, takže v roce 2018 prošel už prvním kolem draftu NHL. Sáhlo po něm Chicago, ale v elitní lize mnoho příležitostí nedostal. Během tří sezon odehrál v dresu Blackhawks jen 22 utkání, v nichž zaznamenal šest bodů (2+4).
Na šampionátu v Rize v roce 2021 naskočil do všech deseti střetnutí, do statistik si zapsal jednu asistenci a čtyři záporné body. Po turnaji pak hrál dál v zámoří, ale působil ve farmářských týmech v AHL. V předminulém ročníku se rozhodl zkusit štěstí v Evropě a upsal se Spartě. Za Pražany odehrál devět utkání v základní části a tři další v play-off, načež se posunul o pár set kilometrů na východ a zakotvil v Brně, kde měl podepsanou smlouvu do konce uplynulého ročníku. Neprodloužil ji a v polovině července spojil na další rok sportovní život s německým Straubingem.
Adam Novotný (Hradec Králové → Peterborough Petes)
Bilance v sezoně 2024/25: 41 zápasů – 3 body (1+2), 10 zápasů v play-off – 2 body (2+0)
O tom, jak velkým talentem je útočník Adam Novotný, jasně vypovídá fakt, že ve věku 17 let byl na přelomu roku s českou reprezentací na mistrovství světa hráčů do 20 let v Kanadě. Odchovanec královéhradeckého hokeje se s extraligou dospělých seznámil už velmi brzy.
Když 6. října 2023 nastoupil do utkání na kladenském ledě, stal se v 15 letech, deseti měsících a 23 dnech nejmladším hráčem v historii Hradce Králové, který nastoupil v nejvyšší soutěži. Nezůstalo však jen při tom. Za stavu 0:2 pro hostující tým nastartoval svým premiérovým gólem obrat Východočechů, kteří nakonec vyhráli 4:3 po prodloužení. Tato trefa udělala z Novotného nejmladšího střelce branky v dějinách extraligy, když překonal rekord Rostislava Olesze z roku 2001.
V minulé sezoně byl neodmyslitelnou postavou v sestavě východočeského týmu. Na kontě měl 41 utkání a tři body za gól a dvě asistence. Novotný je typem silového forvarda, který se nebojí osobních soubojů a má velmi dobrou střelu. V Hradci Králové měl podepsanou smlouvu do roku 2026 s opcí na další ročník, ale v červenci se rozhodl pro přesun do zámoří, kde bude působit v juniorské lize OHL. V příštím draftu NHL by měl jít podle předběžných prognóz skautů na řadu už v prvním kole.
Valtteri Kimiläinen (Sparta Praha → Kölner Haie)
Bilance v sezoně 2024/25: 45 zápasů – 20 body (6+14), 9 zápasů v play-off – 6 bodů (3+3)
Finský bek Valtteri Kemiläinen přišel do Sparty před sezonou 2024/25 z Tappary Tampere, kde strávil většinu kariéry, během níž si ale stačil odskočit na angažmá do Švédska a do Kontinentální hokejové ligy. Zlatý olympijský medailista z roku 2022, trojnásobný finský mistr, dvojnásobný šampion z Ligy mistrů a nejlepší obránce Liigy ze sezony 2022/23 se ihned stal jedním z pilířů pražské defenzivy. Jeho kvality se projevovaly především ve hře dopředu, před vlastní brankou už to bylo slabší. Možná i proto Spartu v létě opustil a zamířil za novou výzvou do Německa, kde se upsal na rok klubu Kölner Haie.
Jan Skok (HC Plzeň → Vancouver Giants)
Bilance v sezoně 2024/25: 28 zápasů – 1 bod (1+0)
Už v předminulé sezoně, kdy bylo Janu Skokovi teprve 17 let, okusil jak chutná extraliga dospělých. Odehrál v ní osm utkání a udělal krok ke stálému místu v sestavě Plzně v následujícím ročníku. V něm už naskakoval na led poměrně pravidelně. Odehrál 28 střetnutí a do statistik si připsal premiérovou trefu. Mohutný a tvrdý zadák teď míří do zámoří, konkrétně do juniorské ligy WHL, kde bude hájit barvy Vancouveru Giants.
Miikka Salomäki (Sparta Praha → SaiPa)
Bilance v sezoně 2024/25: 24 zápasů – 8 bodů (3+5), 12 zápasů v play-off – 1 bod (0+1)
Ve skupině hráčů Sparty z minulé sezony, kteří měli zkušenosti z NHL, bychom našli i jednoho cizince. Byl jím Fin Miikka Salomäki. Stříbrný medailista z mistrovství světa v roce 2014 byl do prestižní zámořské ligy draftován v roce 2011 ve druhém kole Nashvillem. Za Predators pak během šesti sezon odehrál 167 utkání a další tři desítky přidal v play-off.
S NHL se tvrdý pracant, který praktikuje hodně fyzickou hru, rozloučil v roce 2021 a odešel do Švédska, kde hrál za Örebro, pak se vrátil do vlasti a krátce působil v Lahti. Dvě sezony strávil ve švýcarském Lausanne a Spartě se loni v létě upsal na jeden ročník, který však poznamenaly zdravotní problémy. Kvůli těžkému otřesu mozku vypadl na dlouhou dobu ze sestavy i z tréninkového procesu. Svůj další osud spojí s finskou Saipou, které se upsal do roku 2026.
Richard Jarůšek (Rytíři Kladno → Glasgow Clan)
Bilance v sezoně 2024/25: 52 zápasů – 25 bodů (9+16)
Houževnatý útočník Richard Jarůšek se v roce 2016 dostal až do konečného kádru pro mistrovství světa. To byl hráčem Mladé Boleslavi, kde se mu velmi dařilo. I další sezona v Hradci Králové mu vyšla na výbornou a vytvořil si v ní osobní bodové maximum, když 52 zápasech základní části posbíral 45 bodů (19+26).
Přes angažmá ve Spartě, v Litvínově a ve Vítkovicích, a krátké anabázi v rakouském Voralbergu, se v roce 2023 upsal Kladnu, kde působil ve dvou uplynulých sezonách. Zatímco v té první se poněkud hledal a zazářil až v barážových soubojích, v té minulé patřil mezi nejproduktivnější hráče týmu. V 52 zápasech zaznamenal devět branek a 16 asistencí. Další už v extralize v nejbližší době nepřidá, jelikož míří do Skotska, kde podepsal roční kontrakt v Glasgowě.
Markuss Komuls (Rytíři Kladno → IFK Helsinky)
Bilance v sezoně 2024/25: 11 zápasů – 3 body (1+2)
Angažmá sedmadvacetiletého beka Markusse Komulse v české extralize bylo velmi krátké. V průběhu uplynulé sezony přišel posílit Kladno ze slovenských Nových Zámků. Stihl odehrát jen 11 utkání, ve kterých zaznamenal tři body. Na světovém šampionátu se ve Stockholmu prezentoval v lotyšském dresu dvěma asistencemi v sedmi zápasech. Od příští sezony by mohl předvádět své hokejové dovednosti ve Finsku, kde před pár dny podepsal zkušební dvouměsíční smlouvu s helsinským klubem IFK.
