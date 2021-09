Extraliga počítá velké ztráty. Osm skvělých hokejistů, kteří v létě odešli do zahraničí

V extralize si díky postupu Kladna zahrají Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec, Olomouc přivedla Davida Krejčího a do Třince se vrátil Andrej Nestrašil. Několik skvělých hokejistů ale tuzemskou soutěž opustilo. Jména osmi z nich najdete v následujících kapitolách.

Marek Čiliak (České Budějovice - Poprad)

Pravda, uplynulá sezona mu nevyšla a extraligu opustil bez fanfár, v české soutěži však zanechal silný odkaz. Jednatřicetiletý slovenský reprezentační gólman působil sedm let v Kometě, se kterou získal dva extraligové tituly. Poté ho ale z brány dostal Karel Vejmelka a Marek Čiliak před minulým ročníkem zamířil do Českých Budějovic. Jenže v bráně extraligového nováčka se mu nevedlo, a tak odešel do slovenského Popradu.

Foto: Profimedia.cz