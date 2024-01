„Exotický“ mix na Stínadlech. 8 cizinců, kteří momentálně působí v Teplicích

Část 1 / 9



Teplice mají zajímavě poskládaný kádr. Na Stínadlech působí velezkušený Tomáš Grigar, bývalý internacionál Lukáš Mareček či dvacetiletý talent Tadeáš Vachoušek, ale také osm cizinců. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Samuel Bednár (Slovensko) – 19 let Jen tři minuty, během kterých stihl rozdat v domácím střetnutí s Baníkem Ostrava pět přihrávek, má dosud na kontě v české nejvyšší soutěži slovenský záložník Samuel Bednár. Na sever Čech přišel loni v srpnu z trenčínského celku do 19 let a na podzim hrál v teplickém B týmu ve třetí lize, kde patřil k pilířům sestavy. Má potenciál na to, aby se brzy posunul do prvního mužstva. Foto: Facebook FK Teolice

Roman Čerepkai (Slovensko) – 21 let Slovenský útočník Roman Čerepkai je odchovancem Slovanu Bratislava. V 16 letech byl půl roku na stáži v italské Sampdorii Janov a pp návratu se prokousával klubovou hierarchií Belasích. V létě roku 2022 byl zlákán skauty Teplic a vydal se za fotbalovým chlebem na sever Čech. V minulém ročníku naskočil do čtyř ligových utkání v podzimní části, ale na jaře byl na hostování ve Zlatých Moravcích, kde strávil také podzim aktuální sezony, v níž odehrál ve slovenské nejvyšší soutěži 18 utkání, ve kterých dal dva góly a na tři další přihrál. Na konci prosince se vrátil na Stínadla. Je otázkou, zda dostane konečně šanci v prvním týmu, nebo bude zapůjčen do jiného klubu. Foto: Profimedia.cz

Jegor Cykalo (Ukrajina) – 22 let V létě roku 2021 přišel z Ukrajiny do Tatranu Rakovník obránce či defenzivní záložník Jegor Cykalo. Přes Horky nad Jizerou se o rok později objevil v béčku Teplic, odkud si prošlapal cestu do prvního celku. V jarní části minulého ročníku hostoval v Opavě, ale na podzim aktuální sezony se devětkrát objevil v prvoligovém dresu severočeského klubu. Do statistik si zapsal jen tři žluté karty. Foto: Profimedia.cz

Mohamed Yasser (Egypt) – 22 let Od února 2022 hraje v Teplicích talentovaný egyptský forvard Mohamed Yasser, který je na severu Čech na hostování do konce června 2024 z káhirského klubu El Ahly. V minulém ročníku odehrál prvních devět ligových zápasů a na podzim v aktuální sezoně už patřil k plnoprávným členům týmu. Ve 14 zápasech dal dvě branky a na jednu přihrál. V Teplicích možná budou stát o to, aby dvaadvacetiletý borec zůstal. Podle portálu TransferMarkt je jeho aktuální tržní cena asi sedm a půl milionu korun. Foto: Profimedia.cz

Richard Ludha (Slovensko) – 23 let Čerstvou posilou mezi tyče teplické branky a potenciální příslib do budoucnosti po odchodu Tomáše Grigara do fotbalové penze je slovenský brankář Richard Ludha. Téměř dvoumetrový obr přišel na sever Čech z Podbrezové, kde se narodil i sportovně vyrůstal. V aktuální sezoně nejvyšší slovenské ligy odchytal 18 střetnutí a pětkrát zaznamenal čisté konto. V Teplicích podepsal smlouvu do konce prosince roku 2026. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho cenu na necelých deset milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Nemanja Mičevič (Srbsko) – 24 let Stoper Nemanja Mičevič vyrůstal v akademii Partizanu Bělehrad a posléze hrával za klub Mladost Lucani v nejvyšší srbské lize. Do Teplic se přesunul loni v lednu a vypadá to, že severočeští manažeři udělali dobrý obchod. V jarní části minulé sezony odehrál 17 zápasů a na podzim v současné se objevil na hřišti v jedenácti ligových utkáních, pokaždé v základní sestavě. V Teplicích má podepsanou smlouvu do konce ročníku 2024/25 a jeho aktuální tržní cena činí asi 11 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Abdallah Gning (Senegal) – 25 let Jarní část sezony 2021/22 odehrál útočník Abdallah Gning v druholigové Vlašimi a stačil na sebe výrazně upozornit. V létě pak přestoupil za tři a půl milionu korun do Teplic, kde v minulém ročníku doslova zářil. Odehrál 32 utkání a nastřílel devět branek, ke kterým dodal i tři asistence. V aktuální sezoně ho ale sužují zdravotní problémy. Naskočil pouze do osmi střetnutí, do branky se ale ani jednou netrefil. Foto: Profimedia.cz

Andreas Vindheim (Norsko) – 28 let Na Letné si od Andrese Vindheima hodně slibovali, ale svými výkony nijak nenadchl. Během tří sezon odehrál ve Spartě jen 44 zápasů a pevnou jedničkou na pravém kraji obrany se nikdy nestal. Předloni v lednu odešel na hostování do druholigového německého Schalke 04 a s klubem vyválčil postup do Bundesligy. Za Schalke odehrál šest zápasů a dal jeden gól, tím se ale jeho německá mise uzavřela. 8 kmenových hráčů Sparty, kteří jsou na hostování. Jak si na podzim vedli? A vrátí se na Letnou? V létě se pak vrátil na Letnou a prodloužil smlouvu do roku 2024. Do ročníku 2022/23 však kvůli zdravotním potížím nezasáhl a v únoru odešel na hostování do norského Lilleströmu. Po návratu se na Letné ani moc neohřál a putoval na další štaci – do konce sezony byl zapůjčen do Teplic, kde však kvůli zdravotním problémům neodehrál jediné střetnutí. Foto: Profimedia.cz