Exotická destinace láká české hokejisty. Pětice tuzemských hráčů působí v Rumunsku

Jedná se o hokejově málo známou, zato však dynamicky se rozvíjející destinaci. Rumunsko na mapě zimních sportů není vyznačeno příliš výrazně, tamní představitelé však dělají mnohé pro to, aby to změnili. Místní kluby mimo jiné do svých řad lákají zajímavá jména ze zahraničí, která mají pomoci pozvednout úroveň soutěže a dostat ji více do povědomí hokejové komunity. V nadcházející sezoně si tak v jihoevropské zemi zahraje hned pět českých hráčů.
Nejde přitom o žádné nazdárky, nýbrž o zkušené borce ostřílené extraligovými úspěchy i prestižními zahraničními angažmá. Hned dva z nich dokonce zvedali nad hlavu Masarykův pohár, či působili v zámoří. Kompletní přehled českých hokejistů působících v rumunských klubech najdete v následujících kapitolách.
Filip Dvořák (Steaua Bukurešť)
Důrazný útočník vyrostl v mládežnické akademii brněnské Komety, v jejímž dresu debutoval také v extralize. Mezi lety 2015 a 2023 odehrál za Kometu celkem 56 extraligových utkání, mnohem více toho ale zažil v první lize v barvách Přerova, kde během dlouhodobého angažmá nasbíral včetně play-off 291 zápasů s 80 kanadskými body (30 gólů + 50 asistencí).
V létě 2023 však Dvořák usedl do letadla a poprvé se vydal do zahraničí. Posílil francouzskou Marseille, tehdejšího nováčka v nejvyšší Ligue Magnus. V ročníku 2023/24 zasáhl do 43 zápasů základní části a 7 utkání play-off, v nichž zaznamenal celkovou bilanci 5+5. O rok později se stěhoval do Nice, kde působil v uplynulé sezoně.
Nyní se osmadvacetiletý centr vydává na další hokejové dobrodružství. Po konci ve Francii se připojil k rumunskému klubu Steaua Bukurešť.
Foto: Profimedia.cz
Karel Kubát (Steaua Bukurešť)
Zkušený obránce svou profesionální dráhu odstartoval v sezoně 2007/08 v Litvínově. Na severu Čech strávil většinu kariéry, nastoupil do 564 extraligových zápasů, nasbíral 62 gólů a 134 asistencí, přičemž byl klíčovým pilířem obrany mimo jiné při senzační mistrovské cestě v roce 2015.
V roce 2018 Kubát odešel do KHL, hned po roce se ale vrátil zpátky domů, kde se však výkonnostně trápil. Formu se následně pokoušel zpátky získat v prvoligové Kadani a polském klubu Podhale Nowy Targ, načež se v roce 2021 vydal hledat štěstí do exotického Rumunska.
Tam posílil klub HSC Csíkszereda, kde odehrál tři úspěšné ročníky, během nichž patřil k nejvýraznějším osobnostem tamní ligy. Uplynulou sezonu rozdělil mezi dvě různorodá angažmá. Se slovenskou Skalicou se dostal až do finále druhé ligy, 13 zápasů si střihl také v Austrálii za tým Newcastle Northstars. Nyní se vrací zpět do Rumunska, kde bude nastupovat po boku Filipa Dvořáka v dresu Steauy Bukurešť.
Foto: Profimedia.cz
Ondřej Machala (SC Csíkszereda)
Univerzální křídelník svou hokejovou cestu započal ve Žďáru nad Sázavou a prošel juniorkou i dorostem v Pardubicích. Rok působil také v kanadské juniorce, následně se ale vrátil domů, kde pendloval mezi extraligovým Dynamem a první ligou. Jeho kariéru však často brzdila zranění a v roce 2023 se tak Machala rozhodl vydat do zahraničí.
Angažmá ve francouzském Chamonix z osobních důvodů skončilo po pouhých třech přípravných zápasech, následně se Machala upsal litevskému klubu Kaunas City, působícímu v lotyšské lize.
V lednu 2024 se pak vrátil domů a zamířil na Valašsko. V dresu Vsetína se mu dařilo, během play-off týmu výrazně pomohl na cestě do baráže. V uplynulém ročníku ale dlouhou dobu nehrál, vysvobodilo ho až krátké hostování v B-týmu pardubického Dynama. Nyní přichází další zahraniční šance. Letos v létě Machala podepsal smlouvu s rumunským klubem SC Csíkszereda.
Foto: Profimedia.cz
Antonín Honejsek (SC Csíkszereda)
Rodák z Prostějova se v mládí se prosadil ve zlínské mládežnické akademii, kde exceloval na cestě k dorosteneckému titulu, což mu otevřelo cestu do kanadské juniorky. Dvě sezony v týmu Moose Jaw Warriors zahrnuly 126 duelů s parádní bilancí 43 gólů a 46 asistencí, další krok však v zámoří neudělal.
Po návratu do Evropy se stal klíčovým hráčem Zlína. V A-týmu debutoval v sezoně 2011/12 a hned ve své premiéře zapsal i první ligový gól. V následujících sezonách byl součástí silné generace, která postupně přebírala otěže po klubových legendách Čajánkovi, Leškovi, Balaštíkovi a dalších. Právě setkání těchto dvou generací přineslo nejprve extraligové stříbro v ročníku 2012/13 a především mistrovský titul o rok později.
Následně si Honejsek vyzkoušel zahraniční štaci ve Finsku, kde se však v týmu Espoo Blues příliš neprosadil, aby se posléze vrátil do extraligy. Přes brněnskou Kometu a hradecký Mountfield se v roce 2016 vrátil do Zlína, kde byl ofenzivní stálicí, sestupu z extraligy v roce 2022 ale nezabránil.
V létě 2023 se Honejsek vydal do Francie, kde se krátce představil v klubu Rouen Dragons. Jeho angažmá však nečekaně skončilo už po jedenácti duelech. Následně působil v prvoligové Porubě a Prostějově. Na konci minulého roku se třiatřicetiletý forvard přesunul do Rumunska, kde posílil mužstvo SC Csíkszereda.
Foto: beranizlin.cz
Zdeněk Doležal (SC Csíkszereda)
Talentovaný odchovanec pražské Sparty, patřil v mládežnických kategoriích k velkým talentům, do A-týmu se neprosadil. Na seniorské úrovni pak sbíral zkušenosti v nižších soutěžích, kde nastupoval za Litoměřice, Ústí nad Labem nebo Slavii, než zakotvil v Českých Budějovicích.
Tam se mu dařilo zejména v sezoně 2020/21, kdy coby nejlepší střelec Motoru zazářil 18 góly a 17 asistencemi a výrazně přispěl k udržení v extralize. Po úspěšném ročníku si jej všimly velké kluby, smlouvu podepsal s mateřskou Spartou. Následovala angažmá v Hradci Králové, návrat do Českých Budějovic, kde však na dřívější formu nenavázal.
V dubnu 2024 zamířil do Mladé Boleslavi, následně hostoval v Prostějově, či Kolíně. Letos v létě pak Doležal poprvé v kariéře opustil rodnou zemi a zamířil do rumunského klubu SC Csíkszereda, kde se potká hned se dvěma českými spoluhráči.
Foto: Profimedia.cz