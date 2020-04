Exoti v české hokejové extralize: Japonci, Australan, černoch, ale také hráč z jiné galaxie Petr Sobol Hokejová extraliga už dávno není jen ryze českou záležitostí. Najdeme v ní hráče z celého světa. Během poslední výluky NHL přivítala dokonce prvního černocha, dříve se v ní mihli Japonci, a svými pěstmi ji okořenil známý kanadský rváč. Někteří cizinci se do povědomí fanoušků zapsali více, jiní méně. Jedno však mají společné – svým příchodem si řekli o pozornost. Pamatujete si na některé z nich? Hokejové akvizice k nám zamířily například z Japonska, Austrálie, ale také z Litvy, Lotyšska, Francie nebo Kanady či Spojených států. V extralize ještě hrál i jeden český hokejista, který jako by byl z jiné planety. 1. První černoch v extralize Když Wayne Simmonds naskočil poprvé do NHL, nebyla nejslavnější hokejová liga na hokejisty tmavé pleti ještě tolik zvyklá. Dnes už je to jinak. Ovšem když tento útočník přišel v říjnu roku 2012 do české extraligy, stal se prvním černochem, který ji kdy hrál. „Tohle je hra bílých, negře!“ aneb Příběh prvních černochů v NHL V Liberci do sestavy zapadl poměrně rychle, setkal se ale i s rasistickými narážkami. Celkem záhy si sbalil kufry a vrátil se zpátky za oceán. Údajně kvůli rodinným důvodům. Možná ale také proto, že nechtěl poslouchat urážky od některých stupidních fanoušků. 2. Japonci v Kladně a Plzni O tom, že se i v Japonsku hraje kvalitní hokej, se extraligu snažil přesvědčit už během prvního ročníku Hirojuki Murakami, který se objevil v Kladně. V sezoně 1998/99 ho napodobil Masanori Kon. Ani jeden z nich ale nijak velkým talentem nezaujal a v extralize se neprosadili. O vylepšení japonské reputace se pokoušel i Junji Sakata, který si zahrál deset zápasů za Plzeň. Také se ale příliš neukázal. Od té doby se žádný Japonec na extraligovém ledě neobjevil. 3. Mladý australský reprezentant ve Vítkovicích Co vás napadne ve spojení s Austrálií? Klokani, moře, Sydney. A fanoušky hokejových Vítkovic také jméno Nathan Walker. První Číňan a 7 dalších „exotů“, které v minulosti draftovaly kluby z NHL Hvězda reprezentace protinožců si v australském dresu odbyla debut už v sedmnácti letech. A v sezoně 2011/12 už patřil do sestavy extraligového seniorského týmu. Ve 34 zápasech nasbíral devět bodů za čtyři góly a pět asistencí. Uprostřed další sezony zamířil za oceán, kde působil v celku Youngstown Phantoms v juniorské lize USHL. V 29 duelech nasbíral 27 bodů za sedm branek a 20 nahrávek. Od sezony 2013/14 bojoval v severoamerické AHL v celku Hershey Bears o místo v prvním týmu Washingtonu, který ho v roce 2014 draftoval. V dresu Capitals naskočil do deseti zápasů v základní části a k jednomu v play-off a jeho jméno figuruje na podstavci Stanley Cupu, který Capitals vybojovali v roce 2018. Nyní je hráčem St. Louis Blues. 4. Rváč Verot – jeden zápas a konec Příchod Darcyho Verota do extraligy vyvolal v roce 2011 vlnu pozdvižení. Známého kanadského rváče, který svého času patřil mezi nejtrestanější hráče KHL, angažoval Třinec. Verot předtím hrával za Čechov a čeští fanoušci si ho dobře pamatovali především ze zápasu s Omskem, ve kterém napadl Jaromíra Jágra. VIDEOTEST: Notorický rváč narazil. Zachoval se vítěz jako podlý šmejd? Verot za Oceláře odehrál jediné střetnutí. Vyfasoval dvanáct trestných minut a pak opět zmizel v KHL. Spoustě extraligových hráčů se muselo pořádně ulevit. 5. Sourozenci z Francie ve Spartě Francouzský hokej se do Čech vydal proslavit Yorick Treille. Reprezentant ze země galského kohouta se propracoval mezi opory Vítkovic, kam přišel v roce 2008. Za dvě sezony, které v Ostravě odehrál, nasbíral 23 kanadských bodů. Pak vyrazil do Sparty Praha, kde se setkal se svým bratrem Sachou. Aby se v jednom extraligovém týmu potkali dva Francouzi, navíc sourozenci, to bylo opravdovou raritou. 6. Opavská posila přišla z Litvy Na hokejisty z Lotyšska je extraliga zvyklá. Sousední Litva ale nepatří mezi nikterak tradiční hokejové země. Přesto vyslala svého zástupce i do extraligy. Egidijus Bauba přišel v sezoně 1996/97 do tehdy extraligové Opavy, za kterou odehrál 15 zápasů, během nichž vybojoval čtyři kanadské body. I když v něm byl zajímavý potenciál, neprosadil se a z českých kluzišť zmizel. 7. Jaromír Jágr – hráč z jiné galaxie Hvězdná osmašedesátka je vlastně také rarita. Český útočník během výluky NHL v sezoně 2012/13 vyprodával jednu českou halu za druhou a navzdory věku předváděl famózní výkony. To samé se dělo v aktuálním ročníku, kdy se Kladno vrátilo mezi českou elitu. Hráči, jako je Jágr, se jen tak nerodí a proto i jeho můžeme klidně zařadit mezi extraligové exoty. Foto: Profimedia.cz Další článek Sledujte SportRevue na Facebooku

