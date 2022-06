Exodus z východu. 7 českých hokejistů, kteří po sezoně 2021/22 odešli z KHL

V ročníku 2021/22 se v KHL objevilo dvacet českých hokejistů. Sedm z nich už určitě v příští sezoně v této soutěži fanoušci neuvidí, protože podepsali kontrakty v nových klubech a jiných soutěžích. O které borce jde, na to odpovídají následující kapitoly.

Jakub Jeřábek (Spartak Moskva → Oceláři Třinec) Obránce Jakub Jeřábek má za sebou v 31 letech bohaté zkušenosti z řady kvalitních soutěží. Kromě české extraligy strávil i dvě sezony v NHL. Pokaždé byl členem celku, který vyhrál Stanley Cup (Washington a St. Louis), ovšem ani v jednom ročníku neodehrál potřebné zápasy k tomu, aby jeho jméno mohlo být zvěčněno na podstavci legendárního poháru. Beci k pohledání. Toto je 13 nejproduktivnějších českých obránců v historii KHL V roce 2019 se vrátil do Ruska, konkrétně do Podolsku, odkud do zámoří odcházel, a tam strávil dva roky. V uplynulém ročníku hájil barvy Spartaku Moskva, odehrál 39 utkání v základní části a zaznamenal sedm bodů (3+4). V pěti zápasech v play-off nebodoval. Před pár dny se upsal opět českému klubu. Jeho další kroky však nepovedou do Plzně, kde hrával před odchodem do zahraničí, nýbrž do Třince, kde má smlouvu do konce nadcházející sezony. Foto: Profimedia.cz

Šimon Hrubec (Avangard Omsk → ZSC Lions) Loni v létě prodloužil brankář Šimon Hrubec smlouvu s Avangardem Omsk do roku 2023. Klub se mu tak odvděčil za to, že pro něj vychytal v sezoně 2020/21 mistrovský titul poté, co v jejím průběhu přišel jako posila z čínského Kunlunu. Třicetiletému českému gólmanovi se povedl i uplynulý ročník. Z rodinných důvodů se pak omluvil z účasti na letošním mistrovství světa ve Finsku a první červnový den podepsal dvouletý kontrakt se švýcarským klubem ZSC Lions. Foto: Profimedia.cz

Ronald Knot (Neftěchimik Nižněkamsk → Arizona Coyotes) Urostlý obránce Ronald Knot nebyl nikdy draftován do NHL, ale protože 1. června podepsal roční dvoucestný kontrakt s Arizonou Coyotes, má slušnou šanci, že by se v příštím ročníku mohl objevit v nejslavnější hokejové lize světa. Sedmadvacetiletý odchovanec pražské Slavie hrál v extralize také za Mladou Boleslav, Chomutov a Liberec. Loni v létě odešel na první zahraniční angažmá a upsal se na rok Nižněkamsku. Sezona v ruském klubu se mu povedla, zahrál si během ní také na olympijských hrách a vysloužil si zájem zámořských skautů. Foto: Profimedia.cz

Jakub Krejčík (Dinamo Minsk → Sparta Praha) Dvojnásobný český šampion s brněnskou Kometou a bronzový medailista ze světového šampionátu z roku 2012 Jakub Krejčík má ve 30 letech v hokejovém životopise pořádnou porci záznamů z řady klubů. V české lize začínal ve Slavii, ale zahrál si i ve Spartě, rok působil v klubu Lev Praha, který byl účastníkem Kontinentální hokejové ligy, působil ve Švédsku, ve Finsku a KHL si užíval také v chorvatském Záhřebu. Minulý ročník prožil v běloruském Minsku. Na konci května se rozhodl pro návrat do vlasti a podepsal tříletý kontrakt se Spartou. Foto: Profimedia.cz

Lukáš Sedlák (Traktor Čeljabinsk → Dynamo Pardubice) Českobudějovický rodák a odchovanec Lukáš Sedlák má bohaté zkušenosti ze zámoří. Dva povedené roky strávil v juniorské soutěži QMJHL a tři sezony působil v AHL, kde v roce 2016 pomohl celku Lake Erie Monsters k zisku Calder Cupu, což mu otevřelo dveře do NHL. V elitní lize pak odehrál tři sezony a v roce 2019 se přestěhoval do Ruska. Ve třech uplynulých ročnících hájil barvy Traktoru Čeljabinsk a patřil k oporám mužstva. Po sezoně 2021/22 mu vypršela smlouva a rozhodl se pro návrat do vlasti, kde se upsal až do roku 2025 Pardubicím. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Hyka (Traktor Čeljabinsk → Dynamo Pardubice) Útočník Tomáš Hyka byl draftován v roce 2012 klubem Los Angeles Kings, ale z juniorské ligy QMJHL nezamířil po draftu do farmářského celku, nýbrž se vydal zpět do Evropy, kde strávil jednu sezonu ve Švédsku a pak hrál tři roky v Mladé Boleslavi. Za Atlantik se vypravil zpět až poté, co jeho práva získali v rozšiřovacím draftu NHL nový klub z Las Vegas. Palát, Kaše a spol. aneb 20 nejhůře postavených Čechů v draftech NHL od roku 2005 V ročníku 2017/18 si odbyl premiéru v nejslavnější lize světa, v níž odehrál deset utkání, ale většinu času strávil v celku Chicago Wolves a působil v AHL. Podobně tomu bylo i v další sezoně, kdy kmital mezi oběma soutěžemi jako hadr na holi po špinavé podlaze. V NHL nakonec odehrál 27 utkání, ve kterých dal dva góly a na pět nahrál, a v roce 2019 zamířil za prací do Ruska. Upsal se Čeljabinsku, kde byl jedním z klíčových hráčů týmu. Po minulém ročníku mu skončila smlouva a on se rozhodl pro návrat domů. Nestěhuje se však do Mladé Boleslavi, kde s hokejem začínal a hrál až do odchodu za Atlantik, nýbrž podepsal tříletý kontrakt s Pardubicemi. Foto: Profimedia.cz