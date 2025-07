Exodus z O2 areny. 9 hráčů, kteří po minulé sezoně opustili kabinu Sparty

Část 1 / 10



Sparta jde do každé sezony vždy s nejvyššími ambicemi. Loni i letos skončily naděje týmu pokaždé po sedmizápasové bitvě v semifinále play-off a Pražané brali bronzové medaile. V holešovickém klubu ale chtějí víc, takže (opět) pracují na přebudování kádru. Po minulém ročníku už kabinu Sparty opustilo devět hráčů (nepočítáme Petra Hausera, který strávil sezonu 2024/25 na hostování ve třech různých klubech). O které borce se jedná, na to odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 10 Tomáš Tomek (obránce) – 22 let Bilance v základní části sezony 2024/25 v dresu Sparty: 20 zápasů – 2 body (2+0)

Bilance v play-off v dresu Sparty: – Obránce Tomáš Tomek je odchovancem Sparty a do extraligy dospělých nakoukl už v juniorském věku v sezoně 2021/22. Od té doby v ní odehrál 48 střetnutí a zaznamenal dva body za vstřelené branky. Obě dal v uplynulém ročníku, v němž kromě pražského klubu hrál jako hostující hráč v druholigových Litoměřicích. Agilní zadák s dobrou přihrávkou, který se nijak nehrne do ofenzívy, ale plní si především defenzivní povinnosti, neměl v O2 areně pevné místo v sestavě, proto nepřekvapilo, když se na konci dubna dohodl na roční smlouvě s konkurenčním Kladnem. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 10 Michal Moravčík (obránce) – 30 let Bilance v základní části sezony 2024/25 v dresu Sparty: 44 zápasů – 12 bodů (1+11)

Bilance v play-off v dresu Sparty: 12 zápasů – 3 body (0+3) Když přišel před sezonou 2021/22 z finské Tappary do Sparty reprezentační obránce Michal Moravčík, byl to jeden z největších letních podpisů v extralize. Urostlý bek měl být pilířem defenzívy pražského celku a v premiérovém ročníku v holešovickém klubu tyto naděje naplňoval. Postupem času však jeho výkony upadaly. Přesto má ve 30 letech pořád slušnou extraligou kvalitu, kterou bude nyní prodávat v dresu Litvínova, kde už krátce hrál v roce 2020, kdy sehrál klíčovou roli při záchraně extraligy. Plzeňský odchovanec podepsal na severu Čech smlouvu do roku 2027. Bude to (tentokrát) stačit na titul? 4 posily, které (zatím) získala hokejová Sparta „Příchod Michala Moravčíka je pro nás velkým posílením. Jeho zkušenosti z domácí i mezinárodní scény budou pro náš tým neocenitelné. Věříme, že při svém návratu je plně zúročí,“ řekl pro klubový web generální ředitel klubu Pavel Hynek. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 10 Ondřej Mikliš (obránce) – 29 let Bilance v základní části sezony 2024/25 v dresu Sparty: 46 zápasů – 6 bodů (0+6)

Bilance v play-off v dresu Sparty: 12 zápasů – 0 bodů V Ondřeji Miklišovi získaly Pardubice před startem nové sezony tvrdého a důrazného zadáka, který nejde pro hit či ostrý faul daleko. V extralize zatím oblékal pouze dres pražské Sparty, v minulosti však poměrně často hostoval i v druholigových klubech. 4 posily, které (zatím) získaly hokejové Pardubice. Bude to (tentokrát) stačit na titul? Stříbrný medailista z mistrovství světa juniorů z roku 2014 je hráčem, který na ledě odvádí obrovské penzum černé práce. V sezoně 2023/24 byl ve vyřazovacích bojích s deseti kladnými body nejlepším borcem v +/- bodování. Nepočítáme-li hostování, jde o jeho první přestup. Na východě Čech se upsal do konce nadcházejícího ročníku. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 10 Vojtěch Mozík (obránce) – 32 let Bilance v základní části sezony 2024/25 v dresu Sparty: 8 zápasů – 2 body (0+2)

Bilance v play-off v dresu Sparty: – Vojtěch Mozík má v 32 letech poměrně bohatý hokejový životopis. Mladoboleslavský odchovanec si zahrál na přelomu let 2011/12 na mistrovství světa juniorů a v roce 2013 odešel do Plzně. Přestože nebyl nikdy draftován, podepsal v roce 2015 vstupní kontrakt do NHL s New Jersey Devils, ale čas v zámoří strávil především ve farmářském celku. V prestižní lize naskočil jen do sedmi zápasů a vyšel bodově naprázdno. Středoevropská stopa v exotické destinaci. 6 českých hokejistů, které dosud zlákal čínský Kunlun V roce 2017 se z Ameriky přesunul do Ruska a upsal se Podolsku. Po dvou povedených sezonách zamířil do švédského Färjestadu. V prosinci 2020 to však ve Skandinávii zabalil a posunul se na východ, kde se domluvil na smlouvě do konce sezony s Kunlunem. V dresu čínského klubu stihl naskočit do 23 utkání, v nichž zaznamenal deset bodů. V dalším ročníku se přestěhoval do Vladivostoku, pak působil ve švédském Rögle a poslední dva roky byl hráčem pražské Sparty. Kvůli zdravotním problémům však toho v minulé sezoně moc neodehrál a je otázkou, zda se v nějakém klubu objeví v té příští. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 10 Miikka Salomäki (útočník) – 32 let Bilance v základní části sezony 2024/25 v dresu Sparty: 24 zápasů – 8 bodů (3+5)

Bilance v play-off v dresu Sparty: 12 zápasů – 1 bod (0+1) Ve skupině hráčů Sparty z minulé sezony, kteří měli zkušenosti z NHL, bychom našli i jednoho cizince. Byl jím Fin Miikka Salomäki. Stříbrný medailista z mistrovství světa v roce 2014 byl do prestižní zámořské ligy draftován v roce 2011 ve druhém kole Nashvillem. Za Predators pak během šesti sezon odehrál 167 utkání a další tři desítky přidal v play-off. Našlapaný tým. 9 hokejistů Sparty, kteří mají zkušenosti z NHL S NHL se tvrdý pracant, který praktikuje hodně fyzickou hru, rozloučil v roce 2021 a odešel do Švédska, kde hrál za Örebro, pak se vrátil do vlasti a krátce působil v Lahti. Dvě sezony strávil ve švýcarském Lausanne a Spartě se loni v létě upsal na jeden ročník, který však poznamenaly zdravotní problémy. Kvůli těžkému otřesu mozku vypadl na dlouhou dobu ze sestavy i z tréninkového procesu. O jeho dalším osudu není nic jasno. Zatím je bez angažmá. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 10 Vladimír Sobotka (útočník) – 38 let Bilance v základní části sezony 2024/25 v dresu Sparty: 38 zápasů – 26 bodů (10+16)

Bilance v play-off v dresu Sparty: 12 zápasů – 5 bodů (2+3) Vladimír Sobotka byl v minulé sezoně jednoznačně nejzkušenějším borcem v kádru Sparty. Nejenže na soupisce nebyl nikdo starší, ale nikdo také neodehrál víc utkání v NHL. Zámořskou kariéru spojil převážně se St. Louis, kam zamířil po třech letech strávených v Bostonu, jenž ho v roce 2005 draftoval ve čtvrtém kole. Když Bluesmani hráli podle českých not. 5 tuzemských hráčů, kteří zanechali stopu v St. Louis V dresu Blues odehrál tři sezony, ale pak nečekaně zamířil do ruského Osmku poté, co se v NHL nedohodl na podmínkách nového kontraktu. Po třech vydařených letech v KHL se do klubu vrátil, ale vydržel v něm pouze jednu sezonu a stal se obětí trejdu, který ho poslal do Buffala. Tam jeho kariéra v NHL vyhasla a on se přes švýcarský Rapperswil vrátil domů, konkrétně do Sparty, kde odkroutil pět sezon. V holešovickém klubu se ale vytouženého titulu nedočkal, a tak na něj nyní zkusí zaútočit jako hráč Pardubic. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 10 Miroslav Forman (útočník) – 34 let Bilance v základní části sezony 2024/25 v dresu Sparty: 41 zápasů – 15 bodů (7+8)

Bilance v play-off v dresu Sparty: 12 zápasů – 2 body (0+2) Miroslav Forman byl v dnešní době profesionálního hokeje mimořádným úkazem. Už od dorosteneckých časů byl totiž hráčem Sparty a klub – s výjimkou několika hostování – nikdy neopustil. Až po sezoně 2024/25, v níž byl kapitánem mužstva, se poprvé v kariéře – v 34 letech – stěhuje do nového působiště. V dresu pražského klubu odehrál v souhrnu základní části a play-off téměř sedm stovek utkání, další už ale nepřidá. Jeho další hokejový život se ponese v rytířském duchu, neboť na začátku června se upsal na dva roky Kladnu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 10 Michal Kempný (obránce) – 34 let Bilance v základní části sezony 2024/25 v dresu Sparty: 24 zápasů – 8 bodů (3+5)

Bilance v play-off v dresu Sparty: 12 zápasů – 1 bod (1+0) Příběh obránce Michala Kempného ukazuje, že i hráč, který nikdy neprošel draftem NHL, může vybojovat nejcennější hokejový pohár světa. Hodonínský rodák, který hokejově vyzrával ve slovenské Skalici, se přes brněnskou Kometu a jednoroční vydařenou štaci v ruském Omsku, dostal k podpisu smlouvy s Chicagem. Výjimečné osobnosti. 3 čeští vítězové Stanley Cupu, kteří si zahráli v uplynulé extraligové sezoně Během druhé sezony ho Blackhawks vytrejdovali do Washingtonu, kde se stal důležitou součástí týmu, který pod vedením ruského snajpra Alexandra Ovečkina vybojoval pro Capitals historicky první Stanley Cup. V roce 2022, když se neprosadil do sestavy mužstva, se vrátil do Evropy a podepsal smlouvu se Spartou, která jej k holešovickému klubu měla vázat do roku 2026, ale po nepříliš povedené sezoně se vedení klubu se zkušeným bekem dohodlo na rozvázání smlouvy. Kempný však bez práce nezůstal a rychle podepsal nový roční kontrakt na severu Evropy, kde bude oblékat dres švédského Brynäsu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 10 Valtteri Kemiläinen (obránce) – 33 let Bilance v základní části sezony 2024/25 v dresu Sparty: 45 zápasů – 20 bodů (6+14)

Bilance v play-off v dresu Sparty: 9 zápasů – 6 bodů (3+3) Finský bek Valtteri Kemiläinen přišel do Sparty před sezonou 2024/25 z Tappary Tampere, kde strávil většinu kariéry, během níž si ale stačil odskočil na angažmá do Švédska a do Kontinentální hokejové ligy. Zlatý olympijský medailista z roku 2022, trojnásobný finský šampion, dvojnásobný šampion z Ligy mistrů a nejlepší obránce Liigy ze sezony 2022/23 se ihned stal jedním z pilířů pražské defenzivy. Jeho kvality se projevovaly především ve hře dopředu, před vlastní brankou už to bylo slabší. I proto Spartu před pár dny opustil a zamířil za novou výzvou do Německa, kde se upsal na rok klubu Kölner Haie. Foto: Profimedia.cz