Exodus gólmanů z Letné. Toto jsou 4 brankáři, kteří odešli ze Sparty

Kovář ve Spartě hostuje z Manchesteru United, vedení úřadujícího ligového šampiona ale dělá vše pro to, aby v kádru zůstal. Záda by mu měl krýt Vojtěch Vorel a talentovaný Slovák Vojtěch Surovčík, jenž přišel z Jablonce. Další čtyři brankáři ale ze Sparty odešli. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Milan Heča

Milan Heča přestoupil v roce 2018 ze Slovácka do Sparty. Na Letné si vybudoval dobrou pozici a stal se brankářskou jedničkou. Jenže za poslední tři roky zasáhl jen do 18 ligových duelů, v minulém ročníku se do akce nedostal, a tak se po konci smlouvy vrátil zpátky do Uherského Hradiště. V tom na něm budou stavět.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia