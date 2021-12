Exkluzivní zboží. 5 bohatých klubů, které chtějí získat ostrostřelce Patrika Schicka

Útočník, který konkuruje v počtu nastřílených branek fenomenálnímu Robertu Lewandowskimu nebo supertalentovanému Erlingu Haalandovi – to je v současné sezoně Patrik Schick. O pětadvacetiletém českém reprezentantovi se momentálně v zahraničí začíná hodně mluvit a psát v souvislosti se zájmem slavných a bohatých klubů. Pět destinací, o kterých je řeč, najdete v následujících kapitolách.

Juventus Turín

Byla to velká přestupová sága léta v roce 2017. Poté, co zažil fantastickou sezonu v Sampdorii Janov, bylo jasné, že Patrik Schick zamíří do většího klubu. Nejčastěji byl skloňován Juventus. Všechno už vypadalo jako hotová věc. Stará dáma deklarovala, že za českého mladíka zaplatí požadovanou sumu, tedy více než třicet milionů eur. Když už se zdálo, že chybí jen Schickův podpis na smlouvě, svět oběhla zpráva, že z přestupu sešlo.

Vše se zlomilo během lékařského vyšetření v novém působišti. Žádné konkrétní informace sice na veřejnost nepronikly, údajně šlo ale o nesrovnalosti v srdeční činnosti. Juventus nechtěl riskovat ztracenou investici, proto se z obchodu stáhl. Následně se na veřejnost dostala zpráva, že je Schick zcela zdráv. S další nabídkou rychle přispěchali konkurenti z AS Řím a český talent pak v přepočtu za téměř miliardu korun přestoupil právě tam.

Co se nepodařilo před čtyřmi lety, mohlo by se však stát realitou v příštích měsících. Juventus po odchodu Cristiana Ronalda stále nenašel plnohodnotnou ofenzivní náhradu a Schick by prý měl být tím pravým, kdo díru po CR7 zaplní.

Foto: Profimedia.cz