Ex-sparťan Kanga (stále) mezi hvězdami. Toto je 6 nejdražších gabonských fotbalistů současnosti

Od roku 2019 je hráčem Clermontu, jemuž loni pomohl do nejvyšší francouzské soutěže. V premiérovém ročníku v Ligue 1 dosud odehrál 26 utkání, dal jeden gól a přidal k němu dvě asistence. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho aktuální cenu na dva a půl milionu eur.

Sedmadvacetiletý křídelník Denis Bouanga má na kontě 31 reprezentačních zápasů v dresu Gabonu, ve kterých dal sedm gólů. Hrál za několik francouzských klubů, působil v Lorientu, ve Štrasburku, Tours či Nimes, odkud v létě roku 2019 přestoupil za 4,5 milionu eur do Saint-Étienne, kde hraje dodnes. V klubu má podepsanou smlouvu do roku 2023 a jeho současná hodnota činí sedm milionů eur.

Útočník Aaron Boupendza má rád peníze, takže navzdory svým nesporným kvalitám nehraje v žádné prestižní evropské lize, ale vydělává si na kaviár a sportovní McLaren v Kataru. Devatenáctinásobný reprezentant Gabonu se v národním celku už pětkrát střelecky prosadil. V 25 letech je jeho tržní hodnota sedm milionů eur. V klubu Al-Arabi má podepsanou smlouvu do roku 2024.

2. Mario Lemina (OGC Nice) – 10 milionů eur

Druhým nejdražším hráčem Gabonu je nyní Mario Lemina, který má ve svém fotbalovém životopise hodně zajímavé adresy. V roce 2013 přestoupil z Lorientu do Marseille. Poté působil v Juventusu a v roce 2017 ho koupil za více než 15 milionů liber Southamtpon. Posléze zamířil na hostování do Galatasaraye Istanbul, pak do Fulhamu a od aktuální sezony už je opět ve Francii a hájí barvy Nice. Reprezentační kariéru uzavřel osmadvacetiletý záložník letos v lednu. V dresu Gabonu odehrál 24 utkání a vstřelil tři branky.

