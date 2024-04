Ex-sparťan Guélor Kanga (stále) mezi hvězdami. 7 nejdražších gabonských fotbalistů současnosti

Český fotbalový svět se před pár lety bavil slovní válkou mezi někdejším hráčem Sparty Guélorem Kangou a sportovním ředitelem letenského klubu Tomášem Rosickým, který bývalého svěřence nazval debilem. To však nic nemění na faktu, že Kanga i několik let poté patří mezi nejdražší hráče své země.



Guélor Kanga patříval ještě poměrně nedávno k ozdobám české Fortuna ligy, s níž se ale neloučil v dobrém. Momentálně je hráčem CZ Bělehrad, na mezinárodní scéně však reprezentuje Gabon, který dokázal „vyprodukovat“ nejednoho kvalitního fotbalistu. Jména sedmi momentálně nejdražších borců z této africké země najdete v následujících kapitolách.

7. Guélor Kanga (CZ Bělehrad) – 1,5 milionu eur Záložník z Gabonu Guélor Kanga dorazil do Sparty v polovině sezony 2017/18. Ve Fortuna lize odehrál 69 zápasů, ve kterých dal 28 branek a přidal devět asistencí. Zatímco někteří fanoušci ho obdivovali, další mu nemohli přijít na jméno. Jedno je ale jisté – uměl střílet nádherné góly. Jeho dny na Letné ukončila sezona 2019/20, kterou poznamenalo koronavirové šílenství. Po ní odešel zadarmo do Červené Hvězdy Bělehrad, kde působí dosud. V národním týmu zatím odehrál 67 utkání a dal tři góly. Jeho aktuální cenu vyčísluje portál TransferMarkt na jede a půl milionu eur. Foto: Profimedia.cz

6. Jim Allevinah (Clermont Foot 63) – 2 miliony eur Někde na ulici je poměrně snadné přehlédnout devětadvacetiletého záložníka Jima Allevinaha, protože měří jen 172 centimetrů, na hřišti je ale těžko přehlédnutelný. Od roku 2019 je hráčem Clermontu, jemuž pomohl v roce 2021 do nejvyšší francouzské soutěže, kde mužstvo figuruje dodnes, byť v současné sezoně zřejmě míří za sestupem. V Ligue 1 dosud odehrál skoro stovku utkání, dal čtyři góly a přidal k něm stejný počet asistencí. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho aktuální cenu na dva miliony eur. V létě mu vyprší v klubu kontrakt a o nabídky z klubů v nejvyšší soutěži by neměl mít nouzi. Foto: Profimedia.cz

5. Anthony Oyono (Frosinone Calcio) – 2,5 milionu eur Obránce Anthony Oyono je velkým talentem gabonského fotbalu. Dvaadvacetiletý borec se narodil ve Francii, ale reprezentuje zemi svých předků. Vyrůstal v klubu Boulogne, odkud se na začátku roku 2022 přesunul do Itálie, kde se upsal tehdy druholigovému klubu Frosinone. Mužstvu pomohl kvalitními výkony mezi elitu a v současném ročníku pravidelně nastupoval v Serii A. Naneštěstí si však v polovině prosince poranil kotník a od té doby se na hřišti neobjevil. Do té doby stačil odehrát v nejvyšší soutěži na Apeninském poloostrově 16 utkání, z toho 14 v základní sestavě. V klubu, který se pere o záchranu mezi elitou, má podepsanou smlouvu do roku 2027. Foto: Profimedia.cz

4. Pierre Emerick-Aubameyang (Olympique Marseille) – 4 miliony eur Řadu let byl suverénně největší hvězdou gabonského fotbalu Pierre-Emerick Aubameyang, který v reprezentaci odehrál 75 zápasů a dal v nich 30 branek. Aktuálně čtyřiatřicetiletý útočník dříve působil v Monaku, AC Milán či Dortmundu, odkud v roce 2018 přestoupil za necelých 64 milionů eur do Arsenalu. V londýnském klubu vydržel do února 2022, kdy po vzájemné dohodě ukončil smlouvu a nabral směr do Barcelony. V katalánském velkoklubu ale dlouho nevydržel a vydal se zpátky na britské ostrovy. Zakotvil v Chelsea, kde podepsal dvouletou smlouvu, na Stamford Brodge ale odehrál jen jednu (nepovedenou sezonu a loni v létě se upsal Marseille, kde opět září a střílí góly. 10 nejdražších hráčů v historii Arsenalu. Kanonýři v minulosti pořádně skrblili, v posledních letech ale slušně utrácejí Nejvýše byla jeho tržní cena v roce 2018, kdy podle webu TransferMarkt činila 75 milionů eur. Nyní, kdy je ho kariéra na sestupné křivce, vyčísluje portál jeho hodnotu na čtyři miliony eur, což z něj v současnosti dělá čtvrtého nejdražšího hráče Gabonu. Foto: Profimedia.cz

3. Aaron Boupendza (FC Cincinnati) – 6,5 milionu eur Útočník Aaron Boupendza navzdory svým nesporným kvalitám nehraje v žádné prestižní evropské lize, ale vydělává si na kaviár a sportovní McLaren ve Spojených státech, kde hájí v soutěži Major League Soccer barvy Cincinnati. Třicetinásobný reprezentant Gabonu se v národním celku už pětkrát střelecky prosadil. V 27 letech je jeho tržní hodnota šest a půl milionů eur. V americkém klubu má podepsanou smlouvu do roku 2025. Foto: Profimedia.cz

1. – 2. Denis Bouanga (Los Angeles FC) – 10 milionů eur Devětadvacetiletý křídelník Denis Bouanga má na kontě 38 reprezentačních zápasů v dresu Gabonu, ve kterých dal devět gólů. Hrál za několik francouzských klubů, působil v Lorientu, ve Štrasburku, Tours či Nimes, odkud v létě roku 2019 přestoupil za 4,5 milionu eur do Saint-Étienne, kde hrál do léta 2022. Z klubu pak odešel za lukrativním angažmá do USA, kde se upsal Los Angeles. V Kalifornii má podepsanou smlouvu do roku 2027 a jeho současná hodnota činí deset milionů eur. Foto: Profimedia.cz

1. – 2. Mario Lemina (Wolverhampton Wanderers) – 10 milionů eur Nejdražším hráčem Gabonu je nyní spolu s Denisem Bouangou Mario Lemina, který má ve svém fotbalovém životopise řadu zajímavých adres, na kterých působil. V roce 2013 přestoupil z Lorientu do Marseille. Poté působil v Juventusu a v roce 2017 ho koupil za více než 15 milionů liber Southamtpon. Posléze zamířil na hostování do Galatasaraye Istanbul, pak do Fulhamu a od sezony 2021/22 byl už opět ve Francii a hájil barvy Nice. Loni v zimě se vrátil do Premier League a podesal kontrakt do roku 2025 ve Wolverhamtonu. Reprezentační kariéra aktuálně třicetiletého záložníka zahrnuje 25 utkání a tři vstřelené branky. Foto: Profimedia.cz