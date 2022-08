Ex-slávisté na Letné. 4 hráči sparťanského kádru, kteří mají „sešívanou” minulost

Rivalita mezi Spartou a Slavií je obrovská. A pořádně vypjaté budou i letošní vzájemné zápasy. Tím spíš, když na Letné nyní působí už čtyři fotbalisté, kteří mají slávistickou minulost. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Ondřej Čelůstka Zkušený stoper začínal v lize ve Zlíně, odkud zamířil do Slavie. V sezoně 2009/10 odehrál v sešívaných barvách třináct zápasů a dalších 28 jich přidal v následujícím ročníku. Z Edenu odešel do Palerma, byl taky v Turecku, Anglii a Německu. Ještě v ročníku 2019/20 hrál za Antalyaspor, pak se ale vrátil do Prahy. Ne však do Slavie, ale do Sparty. V prvním ročníku na Letné zasáhl do 27 duelů a vyšlo mu i loňské EURO, od té doby ale třiatřicetiletého stopera limitují zdravotní problémy. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Jaroslav Zelený Jaroslav Zelený se dostal před Hradec Králové a Karvinou do Jablonce, odkud zamířil v roce 2018 do Slavie. S Pražany okusil i Ligu mistrů, pevnou pozici v sestavě ale nikdy nezískal. Odešel tak na hostování do Mladé Boleslavi, dva roky byl zase v Jablonci a v létě přestoupil do Sparty. A na Letné je zatím devětadvacetiletý stoper či levý bek hodně vidět. Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia

Jakub Jankto To, o čem se dlouho spekulovalo, se nakonec taky stalo. Sparta sice nebude hrát evropské poháry, přesto přivedla šestadvacetiletého reprezentanta Jakuba Jankta, který přichází na hostování ze španělského Gatefe. V tom byl jeden rok, angažmá v La Lize mu ale moc nesedlo. Předtím působil v Itálii, kde si udělal dobré jméno v Sampdorii nebo Udine. Na Apeninský poloostrov se přitom vydal v osmnácti letech ze Slavie, které je odchovancem. Foto: Profimedia.cz