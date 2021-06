Evropa už volá. 3 čeští útočníci, jejichž kariéra v NHL možná míří do finále

V NHL není místo pro každého. Dostat se do této soutěže je těžké, ovšem udržet se v ní, to je ještě náročnější. Počet českých zástupců v NHL není příliš vysoký a v příštím ročníku by mohl být ještě nižší. Jména tří Čechů, kteří by mohli zpoza Atlantiku zamířit do Evropy, najdete v následujících kapitolách. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Michael Frolík (33 let, Montreal Canadiens) Účastník světového šampionátu z Bratislavy si před sezonou plácl s Montrealem a věřil, že si dokáže napravit reputaci po nevydařeném angažmá v Buffalu. Jenže Michael Frolík za Canadiens naskočil jen do osmi zápasů a ani jednou nebodoval. Montrael sice stále pokračuje v play-off, třiatřicetiletý Frolík, který se Chicagem získal i Stanley Cup, ale musí vyřešit svou budoucnost. Jednou z možností by mohl být i odchod do Evropy. Foto: Profimedia.cz

David Krejčí (35 let, Boston Bruins) Pětatřicetiletý útočník odehrál v NHL dohromady i s play-off více než 1100 duelů. David Krejčí, který celou dosavadní kariéru působil v Bostonu, má ve sbírce i Stanley Cup, je však otázkou, zda bude v Bruins pokračovat. Zkušenému útočníkovi totiž vyprší smlouva a Krejčí ještě neví, jestli bude i nadále oblékat dres Bostonu. Na NHL ještě rozhodně má, taky se však může stát, že se po letech vrátí do extraligy. V tom případě by se na něj mohli těšit fanoušci Olomouce. Foto: Profimedia.cz