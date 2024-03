EURO s otazníkem. 3 nedávno klíčoví hráči, jejichž pozice v reprezentaci je teď nejistá

Ještě nedávno do této skupinky patřili i tři další hráči. Jenže teď je všechno jinak a jejich pozice je nejistá. Koho se to týká? Podívejte se.

Václav Černý

Není to tak dávno, co byl jedním z pilířů národního týmu. Nebojí se hrát, umí obejít protihráče, má pořádný tah na bránu. Takových hráčů jako on český tým moc nemá. Jenže do úvodní nominace trenéra Haška se Václav Černý nevešel. V letošním bundesligovém ročníku dal křídelník z Wolfsburgu tři branky, jenže v posledních třech zápasech neodehrál ani minutu.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia