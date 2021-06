EURO a po něm přestup. Podívejte se, kteří Češi by po šampionátu mohli změnit dres

Tým trenéra Jaroslava Šilhavého je blízko postupu ze skupiny. Ovšem až turnaj pro český výběr skončí, tak řada jeho členů začne řešit svou budoucnost. Kdo by po šampionátu mohl změnit dres? Podívejte se. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Tomáš Vaclík (32 let, Sevilla FC) Tomáš Vaclík sice po třech letech skončil v Seville, o svou budoucnost by se ale neměl bát. Tím spíš poté, co předvedl v utkání se Skotskem, ve kterém doslova čaroval. Dvaatřicetiletý Tomáš Vaclík je údajně na radaru Besiktase, je však spojován i s Realem Madrid. Z nabídek si bude vybírat. Foto: Profimedia.cz

Alex Král (23 let, Spartak Moskva) Třiadvacetiletý záložník je hráčem moskevského Spartaku, není však žádným tajemstvím, že ho sledují i kluby z Anglie. Mluví se například o zájmu West Hamu, Spartak chce ale za českého reprezentanta, jehož přivedl ze Slavie, tučné odstupné. Alex Král se mohl na EURU „prodat”, úvodní duel proti Skotsku mu ale příliš nesedl a proti Chorvatům začal jen mezi náhradníky. Foto: Profimedia.cz

Antonín Barák (26 let, Hellas Verona) Do utkání se Skotskem nezasáhl, proti Chorvatům hrál krátce. Antonín Barák hraje také o svou budoucnost - končí mu totiž povedené hostování v Hellasu a měl by se vrátit do Udine. Tam ale s českým záložníkem nejspíš nepočítají a Barák by měl odejít jinam. Údajně jej láká také Neapol a Monako. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Souček (26 let, West Ham United) V uplynulé sezoně anglické ligy nasázel z pozice defenzivního záložníka deset branek a zařadil se mezi hlavní hvězdy Premier League. Tomáš Souček si s West Hamem vybojoval Evropskou ligu, zároveň ale zaujal slavné giganty, mezi něž se údajně řadí i Bayern Mnichov nebo Manchester United. Bude hodně zajímavé sledovat, co se okolo něj bude dít po EURU. Foto: Profimedia.cz

Michal Sadílek (22 let, Slovan Liberec) Je jediným hráčem v české nominaci, který startoval na mistrovství Evropy jednadvacítek a dostal se i na současné EURO. Michala Sadílka na šampionát vynesly povedené výkony v Liberci, kde hostoval z PSV Eindhoven. Do slavného nizozemského klubu se však nejspíš nevrátí a po turnaji se rozhodne, kam povedou jeho další kroky. Foto: LUDĚK OVESNÝ / MAFRA / Profimedia

Adam Hložek (18 let, Sparta Praha) V reprezentaci toho zatím odehrál jen málo, přesto je největším klenotem českého týmu. Osmnáctiletý Adam Hložek naskočil do části zápasu proti Skotsku i Chorvatsku a ukázal, že v něm je ohromný potenciál. V letošním ročníku Fortuna ligy nastřílel 15 branek a znovu zaujal zahraniční giganty. Hložek bude mít nabídky už po EURU, ve Spartě ale věří, že jej ještě rok udrží na Letné. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Michael Krmenčík (28 let, Club Bruggy) Po turnaji by mělo být jasno také o budoucnosti Michaela Krmenčíka. Ten prožil úspěšné jarní hostování v řeckém celku PAOK Soluň, jenže patří Bruggám. V Belgii však moc prostoru nedostal a pokračovat by měl jinde. O bývalého plzeňského útočníka se přetahuje Sparta se Slavií, což znamená, že by se osmadvacetiletý kanonýr brzy mohl zase objevit na tuzemských ligových trávnících. Foto: Profimedia.cz