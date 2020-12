Éra po Břízovi. 31 brankářů, mezi nimiž Sparta hledala jedničku mezi tyče

Sparťanské brankoviště bylo dlouho zakleté a možná, že až (podivná) aktuální sezona to mění k lepšímu, protože tým má opravdovou a nezpochybnitelnou jedničku v osobě Matěje Machovského. Začíná to konečně vypadat jako v (dávných) dobách, kdy prostor mezi tyčemi hájil Petr Bříza. Holešovický klub měl tehdy v brance personu, na kterou se mohl stoprocentně spolehnout. Pak to ale dlouhou řadu let neplatilo.