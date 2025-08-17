Energie míří vysoko. 10 posil, které získal během léta karlovarský hokejový klub

Od doby, co se po ročním působení ve druhé nejvyšší soutěži vrátil karlovarský klub v sezoně 2018/19 na extraligovou mapu, pohyboval se každoročně v dolních patrech tabulky. Až minulý ročník byl jiný. Energie skončila na pátém místě a vysoko bude (zřejmě) mířit i v příští sezoně.
V Karlových Varech mohli být s minulou sezonou spokojeni. Západočeši skončili po základní části na pátém místě a toto umístění mají zapsáno i v konečné tabulce ročníku 2024/25. Jde o nejlepší výsledek klubu od sezony 2008/09, v níž mužstvo vybojovalo mistrovský titul. Přesto se kádr Energie před novým ročníkem změní.
Z kabiny západočeského klubu zmizelo během léta sedm hráčů, deset jiných však mužstvo posílilo. O jaké borce jde, na to odpovídají následující kapitoly.
Daniel Král (brankář) – 22 let
Klub v sezoně 2024/25: Bílí Tygři Liberec
Bilance v sezoně 2024/25: 18 zápasů – průměr 3,27 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zákroků 89,7 %
Havlíčkobrodský odchovanec Daniel Král přišel do Liberce už jako teenager a prošel dorosteneckým i juniorským týmem. Extraligovou premiéru v dresu Bílých Tygrů si odbyl v sezoně 2022/23 a od té doby až do konce ročníku 2024/25 odchytal přes pět desítek zápasů a třikrát nastoupil v play-off. Když v sezoně 2023/24 nebyl v klubu Petr Kváča, plnil roli brankářské jedničky, a dělal to tak dobře, že získal ocenění pro nejlepšího nováčka soutěže. Stříbrný medailista z mistrovství světa juniorů v roce 2023 se před pár týdny domluvil na nové smlouvě s Karlovými Vary, jimž se upsal na jeden rok.
Sebastián Malát (útočník) – 23 let
Kluby v sezoně 2024/25: BK Mladá Boleslav, Motor České Budějovice
Souhrnná extraligová bilance v sezoně 2024/25: 30 zápasů – 0 bodů
Statistická čísla třiadvacetiletého útočníka Sebastiána Maláta z minulé extraligové sezony nevypadají nijak oslnivě. Vlastně vypadají dost špatně. Ve 30 extraligových zápasech v barvách Mladé Boleslavi (17) a Českých Budějovic (13) si nezapsal na konto jediný bod a v plus/mínus bodování byl pět bodů v záporných číslech. Jenže plzeňský odchovanec má v sobě solidní hokejový potenciál a nyní se jej pokusí zužitkovat v Karlových Varech, kde podepsal dvouletou smlouvu.
Drahomír Kvasnička, Petr Sobol
Do extraligy naskočil už jako teenager a dosud v nejvyšší soutěži odehrál v souhrnu základní části a play-off přes dvě stovky utkání. Malát má rychlé nohy a umí solidně číst hru. „Sebastiána sleduji už od doby, kdy se dostal do mládežnických reprezentačních výběrů. Je to mladý hráč, který má hokejovou budoucnost stále ještě před sebou a my věříme, že potenciál, který v sobě má, může naplno rozvinout právě v Energii. Jeho předností je výborné bruslení a je to typ hráče, který by měl dobře zapadnout do našeho herního systému,“ řekl na adresu posily sportovní ředitel Jiří Kalous pro klubový web.
Matteo Kočí (obránce) – 20 let
Klub v sezoně 2024/25: Kamloops Blazers (WHL)
Bilance v sezoně 2024/25: 50 zápasů – 20 bodů (4+16)
Matteo Kočí je karlovarským rodákem a odchovancem Energie, ale minulé dva ročníky strávil v zámořské juniorské lize WHL, kde hájil barvy klubu Kamloops Blazers. Jde o agilního zadáka, který je dobrým bruslařem a umí svým důrazem pořádně znepříjemňovat život útočníkům soupeře.
Dvojnásobný bronzový medailista z posledních dvou světových juniorských šampionátů se mateřskému klubu upsal na jeden rok. „Matteo je pro Energii dalším hráčem, ve kterém vidíme velký herní potenciál. Je to obránce se skvělým citem pro hru, umí si poradit v těžkých situacích na ledě a vytvořit rozehrávkou příležitosti pro své spoluhráče. Velmi rádi ho vítáme zpět v týmu,“ uvedl sportovní ředitel Jiří Kalous pro klubový web.
Josef Myšák (obránce) – 25 let
Klub v sezoně 2024/25: Merrimack College (NCAA)
Bilance v sezoně 2024/25: 34 zápasů – 10 bodů (2+8)
Jeho mladší bratr Jan prošel v roce 2020 draftem NHL a už pár let bojuje o šanci v soutěži AHL. Starší ze sourozenců Myšákových – Josef – strávil v zámoří osm minulých sezon. Na rozdíl od Jana neprošel draftem a hrál v univerzitní soutěži NCAA.
Litvínovský odchovanec se může pyšnit šikovnýma rukama a rychlýma nohama, které by měly v dresu Energie kmitat v příštích dvou sezonách. „Josef je typem obránce, který umí díky svým fyzickým parametrům zjednat pořádek na ledě. Má na svou výšku (191 cm) opravdu výborný celoplošný pohyb. Je to fyzicky perfektně připravený hráč, který se nebojí tvrdých soubojů a také se umí v případě nutnosti okamžitě zastat svých spoluhráčů. Jeho velkou předností je nejen hra v oslabení, ale i podpora ofenzivy při hře pět na pět,“ zhodnotil kvality obránce sportovní ředitel Jiří Kalous pro karlovarský web.
Haralds Egle (útočník) – 29 let
Kluby v sezoně 2024/25: Slovan Bratislava, HK 32 Liptovský Mikuláš
Souhrnná extraligová bilance v sezoně 2024/25: 53 zápasů – 34 bodů (16+18)
Českou extraligou už prošla pěkná řádka lotyšských hokejistů a v nadcházející sezoně přibudou na seznam další jména. Nováčkem nejvyšší české soutěže bude také útočník Haralds Egle. Účastník posledních dvou světových šampionátů se upsal na dva roky karlovarské Energii.
Borec, který už od 15 let působil v zámoří, kde hrál v univerzitních ligách, se po deseti letech vrátil do Evropy, zahrál si ve Švýcarsku a minulé dvě sezony strávil ve slovenské extralize. V minulém ročníku oblékal dresy Slovanu Bratislava a Liptovského Mikuláše. Dynamický bruslař s dobrou přihrávkou by měl zvýšit produktivitu mužstva a vnést do něj zkušenost a klid v rozhodujících momentech zápasů.
Jakub Minárik (útočník) – 25 let
Klub v sezoně 2024/25: Slovan Bratislava
Bilance v sezoně 2024/25: 46 zápasů – 17 bodů (7+10)
Pětadvacetiletý centr Jakub Minárik strávil celou dosavadní kariéru v rodné zemi. Odchovanec Topolčan se v nejvyšší soutěži dospělých představil poprvé v sezoně 2018/19 v dresu Nitry, kde odehrál tři sezony, načež se přesunul do Trenčína. Po jednom ročníku v Dukle zamířil do Bratislavy a tři roky hájil barvy Slovanu.
Urostlý, skoro metrák vážící forvard, zaznamenal během sedmi sezon ve slovenské extralize 81 bodů (38+43) v 254 zápasech. Dalších 24 utkání sehrál v play-off a posbíral v nich pět bodů (2+3). Nyní si vyzkouší první zahraniční angažmá, a to na západě Čech. S Karlovými Vary podepsal smlouvu na dvě sezony.
„Jakuba jsme si vyhlédli při sledování slovenské extraligy. Je to centr s výbornými fyzickými parametry, který dobře tvoří hru a je silný v předbrankovém prostoru na obou stranách hřiště. Věříme, že i díky svým reprezentačním zkušenostem bude posouvat výkony celého našeho týmu dopředu,“ řekl sportovní ředitel Jiří Kalous pro web karlovarského klubu.
David Šťastný (útočník) – 32 let
Klub v sezoně 2024/25: Hradec Králové
Bilance v sezoně 2024/25: 37 zápasů – 18 bodů (5+13), 11 zápasů v play-off – 5 bodů (2+3)
Přerovský rodák David Šťastný odstartoval extraligovou kariéru ve Zlíně, kde odehrál čtyři sezony, než v roce 2018 zamířil do Mladé Boleslavi. Tam strávil pět povedených let, přičemž fantasticky se mu povedl ročník 2020/21, během něhož měl po 50 odehraných zápasech na kontě 52 bodů (26+26). Minulé dvě sezony oblékal dres Hradce Králové a nyní si vyzkouší další štaci – na dva roky se upsal Karlovým Varům.
„David je výborný ofenzivní hráč, silný na puku, který umí nejen střílet góly, ale také je připravit svým spoluhráčům. Díky aktivnímu forčekingu je pro soupeře velmi nepříjemný. Věříme, že právě jeho zkušenosti z mnoha zápasů play-off mohou pomoci našim současným lídrům a posunout celý tým o stupínek výš,“ prohlásil pro klubový web sportovní ředitel Jiří Kalous.
Nick Jones (útočník) – 29 let
Kluby v sezoně 2024/25: Vlci Žilina, Dynamo Pardubice
Bilance v dresu Pardubic v sezoně 2024/25: 9 zápasů – 6 bodů (3+3), 16 zápasů v pla-off – 11 bodů (2+9)
Rodák z Edmontonu Nick Jones trávil svou premiérovou sezonu na evropských kluzištích (2024/25) v dresu Žiliny. A jelikož se okamžitě vyprofiloval mezi největší osobnosti slovenské extraligy, přišlo laso z Pardubic. Borec, který v dresu Vlků odehrál 41 utkání a posbíral do statistik 45 bodů (24+21) se ve městě perníku dohodl na smlouvě do konce ročníku.
Útočník, který má bohaté zkušenosti z AHL, kde během šesti sezon odehrál skoro tři stovky střetnutí, stihl ještě do konce základní části odehrát za Dynamo devět utkání, v nichž dal tři góly a třikrát asistoval. V play-off v 16 duelech posbíral 11 bodů (2+9).
„Nick je typem šikovného ofenzivního hráče, který se umí bodově prosadit. Zároveň je to borec s výborným celoplošným pohybem, který dobře čte hru a umí reagovat na různé herní situace. Věříme, že vhodně doplní naše útočné řady a posílí produktivitu týmu,“ prohlásil pro klubový web sportovní manažer Energie Jiří Kalous.
Adam Lukošik (útočník) – 23 let
Klub v sezoně 2024/25: Slovan Bratislava
Bilance v sezoně 2024/25: 36 zápasů – 13 bodů (9+4)
Stejně jako jeho krajan Jakub Minárik přichází ze Slovanu Bratislava do Karlových Varů i útočník Adam Lukošik. A také pro něj jde o premiérovou zahraniční štaci. Slovenský šampion z roku 2022 sice začínal s hokejem v rodném Prešově, ale už od dorosteneckých let byl v kádru „belasých“. Třiadvacetileté levé křídlo, které má na kontě sedm utkání v seniorském národním týmu Slovenska, se na západě Čech upsalo na jednu sezonu.
„Adam nás svou hrou velmi zaujal. Vysoké fyzické nasazení po celou dobu zápasu, velká obětavost při blokování střel a důraz v osobních soubojích – to jsou atributy, které jeho hru zdobí. Je to typ hráče, který dobře zapadá do herní koncepce našeho klubu. Přestože v březnu podstoupil operační zákrok a rekonvalescence může být o něco delší, rozhodli jsme se mu nabídnout spolupráci,“ uvedl sportovní ředitel Jiří Kalous pro klubový web.
Tory Dello (obránce) – 28 let
Klub v sezoně 2024/25: Grand Rapids Griffins, Utica Comets (AHL)
Souhrnná bilance v sezoně 2024/25: 41 zápasů – 8 bodů (1+7)
V osobě amerického beka Toryho Della přichází do české extraligy hráč, jehož měly v minulé sezoně pod smlouvou dva kluby z NHL – Detroit a New Jersey. Ani v jednom celku si však v elitní lize nezahrál, nýbrž působil pouze ve farmářských týmech v AHL.
Osmadvacetiletý borec nyní míří na první zahraniční štaci a jeho domovem by se do konce sezony 2025/26 měly stát Karlovy Vary. „Hledali jsme pro doplnění kádru spolehlivého obránce s dobrou orientací ve hře, v ideálním věku a se zkušenostmi ze hry na malém kluzišti, kde je málo času na rozhodování a hráč si s tím musí umět poradit. Proto jsme se zaměřili na AHL a v Torym získáváme přesně takového borce, který splňuje všechna kritéria, na která jsme se při výběru soustředili. Jeho velkou předností je obětavost, schopnost blokovat střely, zvládat osobní souboje a týmové pojetí hry, na které v Energii klademe velký důraz,“ řekl pro web klubu sportovní ředitel Jiří Kalous.
