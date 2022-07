Elitní společnost. 12 českých obránců, kteří dosud získali Stanley Cup

Letos to bylo Colorado, kdo získal Stanley Cup, v minulých dvou letech však vládla Tampa Bay. Ke klíčovým personám Lightning patřil Ondřej Palát, pod zisk cenné trofeje se ale podepsal i Jan Rutta, jenž se stal dvanáctým českým obráncem, který zvedl nad hlavu nejcennější hokejovou trofej na světě. Kteří z českých beků to dokázali před ním? Odpověď najdete v následujících kapitolách.

Vůbec prvním českým bekem a druhým českým hokejistou, který získal Stanley Cup, byl v roce 1986 Petr Svoboda. Bylo to během jeho druhé zámořské sezony v Montrealu. Olympijský šampion z Nagana v základní části odehrál 73 zápasů a dalších osm přidal v play-off. V NHL hrál až do roku 2001.

2001: Martin Škoula (Colorado Avalanche)

Martin Škoula se stal druhým českým obráncem, jemuž se povedlo vyhrát Stanley Cup. Bylo to v sezoně 2000/01, která pro něj byla teprve druhou v zámoří. Společně s Milanem Hejdukem byl důležitým členem vítězného týmu Colorada, v play-off odehrál 23 zápasů a do statistik si připsal jeden gól a čtyři nahrávky. Během dalších tří let v dresu Avalanche, ale ani v Ahaneimu, Dallasu, Minnesotě, Pittsburghu a v New Jersey už podobný úspěch nezopakoval.

Foto: Profimedia.cz