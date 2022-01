Elitní polský tým chce loupit v české lize. Podívejte se, které hráče vábí Raków

Devatenáctiletý útočník patřil ještě loni do kádru Brna. V týmu Zbrojovky si odbyl ligovou premiéru, dal svůj první gól a v létě se stěhoval do Mladé Boleslavi. Už tehdy se o něj zajímala Slavia, tým z města Škody ale reagoval rychleji. Slavia se však šance na zisk jeho služeb nevzdala a teď ho vábí znovu. Jenže není jediná, autora čtyř podzimních branek chce i Raków.

V lize debutoval teprve v tomto ročníku, na kontě má zatím jen patnáct startů, i tak je o něj ale pořádný zájem. Jednadvacetiletého Davida Juráska vábí Slavia, ve které by se při trestu pro Oscara a zranění Bořila mohl ihned postavit do základní sestavy. Talentovaného beka chce i Raków, Jurásek je však prozatím ještě stále hráčem Mladé Boleslavi.

Václav Jurečka

Střelec, okolo něhož je teď pořádně rušno. Slovácko v létě přišlo o Jana Klimenta, Václav Jurečka jej však dokázal parádně nahradit. Na podzim se blýskl deseti góly a společně s Jeanem-Davidem Beauguelem z Plzně je nejlepším kanonýrem ligy.

Právě Viktorka je jedním z klubů, který o sedmadvacetiletého Jurečku stojí, bývalý hráč Opavy by ale mohl už v zimě odejít do zahraničí. V Uherském Hradišti mu totiž po sezoně končí smlouva, novou nejspíš nepodepíše, a tak by na jaře pravděpodobně hrál jen v béčku. Laso mu ale hází polský Raków, který má klubu i Jurečkovi samotnému nabízet velmi dobré podmínky.

Foto: Zdeněk Němec / MAFRA / Profimedia