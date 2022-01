Elitní ligoví střelci prchají do zahraničí. Kdo už odešel a kdo je ještě na odchodu?

Hložek dal na podzim jen pět ligových branek, na jaře ale klidně může zabojovat o korunu pro krále ligových střelců. Tím spíš, když někteří elitní ligoví kanonýři už odešli do zahraničí a další se do ciziny ještě možná vydají. O kom je řeč? Podívejte se.

Václav Jurečka (Slovácko) - 10 gólů

Odehrál životní podzim, ve Slovácku skvěle zastoupil Jana Klimenta a na kontě má už deset branek. Jenže po sezoně mu končí smlouva a dohoda s klubem z Uherského Hradiště je v nedohlednu. Co se tedy bude dít dál? Jednou z možností je, že Václav Jurečka odehraje jaro ve slováckém béčku, což by ale byla ohromná škoda. Láká ho však polský Raków, kam by mohl už brzy odejít a zájem má i Plzeň. Jenže ta by jej nejradši přivedla až po sezoně a zadarmo.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia