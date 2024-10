Elitní kanonýři. 5 nejlepších střelců v historii samostatné české fotbalové reprezentace

5. Tomáš Rosický – 23 branek

Poprvé si zahrál Tomáš Rosický v české seniorské reprezentaci v roce 2000 a ve stejném roce se kvůli disciplinárnímu trestu Patrika Bergera dostal i na mistrovství Evropy. Tehdy mu bylo 19 let. Poslední střetnutí v národním týmu odkopal na Euru v roce 2016 proti Chorvatsku. „Prohrávali jsme 0:2, hráli jsme špatně. A já věděl, že se něco musí změnit. Byl jsem kapitán těch kluků a strašně jsem to vybláznil, věděl jsem, že to nemůžu přežít, protože jsem byl po velkém zranění. Po tom zápase jsem se šel rozloučit. Kdo tehdy byl v hledišti, pochopil, že jsem se loučil. Že je to můj poslední zápas za nároďák,“ řekl tehdy pro Český rozhlas. Jeho bilance čítá 105 utkání a 23 branek. První dvě dal v roce 2021 kvalifikačním střetnutí na mistrovství světa do sítě Bulharska, poslední o 15 let později v přátelském zápase proti Rusku před nepovedeným Eurem ve Francii.