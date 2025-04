Egyptský král i holandští lídři. 6 hlavních osobností mistrovského tažení Liverpoolu v Premier League

Část 1 / 7



Jubilejní dvacáté prvenství si čtyři kola před koncem sezony zajistili fotbalisté Liverpoolu díky nedělní domácí výhře 5:1 nad Tottenhamem. V následujících kapitolách najdete šest postav, které se nad korunovací nových králů Premier League podepsaly nejvíce.

Pokračování 2 / 7 Jürgen Klopp Není zvykem, že výčet klíčových postav týmu začíná jeho bývalým trenérem. V tomto případě však charismatického německého stratéga nelze opomenout. Právě on dal současnému Liverpoolu tvář, vrátil jej mezi nejužší evropskou elitu a posbíral s ním kompletní výčet domácích i mezinárodních trofejí. Právě on postavil tým, který po letech strádání opět vzbuzuje respekt kdekoliv, kam přijede. Když se před rokem na Anfield Road loučil, přenechal svým následovníkům klub ve skvělé kondici a položil tak základ tomu, co Arne Slot se svými kolegy nyní dotáhli do mistrovského konce. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 7 Arne Slot Nahradit klubovou legendu Kloppova kalibru nebyla - a ani neměla být - jednoduchá úloha. Šestačtyřicetiletý Holanďan Arne Slot se ale s novou rolí popasoval fantasticky. Když v létě k Reds přišel, mnozí pochybovali. Fanoušci nizozemského Feyenoordu, s nímž Slot ovládl domácí ligu i pohár, však do Anglie posílali jasný vzkaz: „Tenhle chlapík je výhra v loterii, važte si ho!“ A měli pravdu. Dobyvatelé Albionu. 25 nejlepších cizinců v historii anglické Premier League Slot, na rozdíl od svého předchůdce, nehýřil emocemi a nerozdával úsměvy všude, kam přišel, jeho tým však vždy působil maximálně koncentrovaně a až na pár ojedinělých výpadků, jakým byla třeba zářijová domácí porážka s Nottinghamem, projel ligovou sezonou zcela dominantním způsobem. A tak rok poté, co během své rozlučky Klopp vyvolával na zaplněném Anfieldu jméno svého následovníka, mu to Slot mohl po utkání s Tottenhamem vrátit coby trenér, jenž s Liverpoolem vyhrál titul hned ve svém premiérovém ročníku. To se naposled povedlo v 80. letech legendárnímu Kennymu Dalglishovi. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 7 Mohamed Salah Když v roce 2017 do Liverpoolu přicházel s pověstí křídelníka, jenž se neuchytil v Chelsea, nikdo netušil, co všechno v červeném dresu předvede. Škarohlídům se nezavděčil ani poté, co během prvního ročníku nastřílel 32 gólů a stal se nejlepším střelcem Premier League. Zázrak jedné sezony, říkali… jenže to se pletli. Salah v přístavním městě září již osmým rokem a rychlým tempem stoupá historickými tabulkami, v nichž se blíží absolutní špičce. Střelecká šlechta. 11 nejlepších kanonýrů Liverpoolu v předlouhé historii klubu Nezastavily ho ani odchody parťáků Maného s Firminem a když už to vypadalo, že skvostná forma „Egyptského krále“, jak jej v Liverpoolu nazývají, přeci jen uvadá, vystřihl svou dosud nejlepší sezonu. V aktuálním ročníku nastřílel 28 gólů, na dalších 18 přihrál. K takovým číslům se žádný z jeho pronásledovatelů ani neblíží. O to větší radost teď v Merseyside panuje, že dvaatřicetiletý střelec s klubem prodloužil smlouvu o další dvě sezony. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 7 Alisson Becker Brankářský post byl dlouho Achillovou patou liverpoolského týmu. Školácké hrubky Lorise Kariuse z finále Ligy mistrů z roku 2018 ostatně mají fanoušci v živé paměti dodnes. Není divu, že v případě jeho náhrady se Reds pořádně plácli přes kapsu a z Brazilce Alissona udělali v době přestupu nejdražšího brankáře světa. Za 67 milionů liber však dostali přesně to, co potřebovali. Klid v zádech a ledovou jistotu, že i když se v obraně zrovna něco nepovede, vousatý Jihoameričan přispěchá se zázračným zákrokem. A že jich bylo… Hvězdy i náhradníci. 8 českých gólmanů, kteří si zachytali v anglické Premier League Nutno dodat, že v aktuální sezoně to nebylo jen o něm, výrazným písmem je pod mistrovský titul podepsán také Alissonův mladší brankářský kolega Caoimhin Kelleher, který při zranění zkušenějšího parťáka dokázal vždy spolehlivě zaskočit a také on se zaskvěl množstvím vynikajících výkonů. Bylo by tak překvapením, kdyby šestadvacetiletý Ir s puncem šampiona během léta neodešel jinam s ambicí stát se brankářem číslo jedna. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 7 Virgil van Dijk Základní stavební kámen liverpoolské obrany. Bez něj by defenzíva Reds byla poloviční a v klubu to moc dobře vědí. Třiatřicetiletý Holanďan je zároveň přirozeným lídrem, na hřišti si umí velice rychle sjednat respekt spoluhráčů, soupeřů i rozhodčích. I proto po odchodu dlouholetého kapitána Jordana Hendersona převzal pásku právě on. A i proto s ním na jaře vedení prodloužilo smlouvu o další dva roky. Van Dijk je zkrátka jistotou a zároveň mentorem pro své mladší spoluhráče, jakými jsou třeba Jarell Quansah, či Connor Bradley, kteří po jeho boku rostou v elitní obránce evropských parametrů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 7 Ryan Gravenberch Kdo by to byl čekal. Když Reds po odchodu Brazilce Fabinha sháněli náhradu na kritický post defenzivního záložníka, dívali se zcela jiným směrem. Eminentní zájem měli o Moisese Caiceda, či Romea Laviu, oba jim ale nakonec za astronomické částky vyfoukla londýnská Chelsea. Do Merseyside se místo toho nakonec stěhoval Japonec Endo ze Stuttgartu a Ryan Gravenberch, který po protrápené sezoně v Bayernu hledal vyšší zápasové vytížení. V první sezoně příliš nepřesvědčil a nastupoval většinou až jako střídající náhradník. S příchodem Arneho Slota se však jeho osud u Reds zásadně změnil. Nový kouč totiž svého krajana přeorientoval do více defenzivní role, projevil mu důvěru a dvaadvacetiletý odchovanec Ajaxu mu ji i s úroky splácí. Do zálohy, která v posledních letech prošla kompletní obměnou, vedle Alexise Mac Allistera a Dominika Szoboszlaie perfektně zapadl a Liverpool tak získal nový spolehlivý štít záložní řady. Foto: Profimedia.cz