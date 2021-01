Z české ligy do Evropy. Toto je 9 cizinců, kteří si díky naší lize zajistili lukrativní angažmá

V české soutěži působí Abdallah Sima či Petar Musa. Nejen oni mají nakročeno k tomu, aby se vydali vstříc zajímavému zahraničnímu angažmá. Jména devíti cizinců, kteří si v české lize "řekli" o lukrativní nabídku v zahraničí, najdete v následujících kapitolách. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Simon Deli (Pobřeží slonoviny) Stoper z Pobřeží slonoviny se před lety zkoušel prosadit ve Spartě. Tam neuspěl, ovšem přes České Budějovice a Příbram se dostal do Slavie, kde jeho hvězda začala zářit naplno. Devětadvacetiletý stoper se stal lídrem sešívaného týmu a v létě roku 2019 se dočkal vysněného přestupu do belgických Brugg. S těmi si zahrál i Ligu mistrů. Foto: Profimedia.cz

Martin Dúbravka (Slovensko) Bývalý gólman Žiliny či dánského Esbjergu v roce roce 2016 zamířil do Liberce, odkud následně odešel do Sparty. Na Letné se přetahoval o post jedničky s Tomášem Koubkem, který na začátku sezony 2017/18 zamířil do Rennes a poté z Letné odešel i Martin Dúbravka. Slovenský reprezentační gólman přestoupil do Newcastlu a v Premier League si získal skvělé jméno. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Edin Džeko (Bosna a Hercegovina) Na tuzemské trávníky snajpra z Bosny a Hercegoviny přivedl trenér Jiří Plíšek. Na Teplice má Edin Džeko jistě dobré vzpomínky. V sezoně 2006/07 se stal nejlepším ligovým cizincem a díky třinácti brankám si řekl o přestup do bundesligového Wolfsburgu, který za něj zaplatil čtyři miliony eur. V Německu zářil, získal korunu pro krále střelců a dovedl svůj tým k titulu. V roce 2011 přestoupil za 32 milionů eur do Manchesteru City, odkud poté zamířil do italského AS Řím, kde působí dodnes. Foto: Profimedia.cz

Patrik Hrošovský (Slovensko) V Plzni se o něm mluvilo jako o možném nástupci Pavla Horvátha. Slovenský záložník Patrik Hrošovský do této role postupně vyzrál, rozehrával se v Ústí nad Labem a Znojmě, a poté se z něj stal lídr západočeského týmu. V Lize mistrů se blýskl gólem do sítě Realu Madrid a před rokem a půl odešel do belgického Genku. Nedávno se spekulovalo o jeho odchodu, osmadvacetiletý slovenský reprezentant však nakonec setrval v Belgii. Foto: Profimedia.cz

Martin Chrien (Slovensko) Pětadvacetiletý slovenský záložník přišel v roce 2014 do Plzně. Ve Viktorce si ale nedokázal vybojovat silnou pozici, a tak byl na hostování v Českých Budějovicích, Brně či Ružomberoku. V české soutěži nakonec odehrál 33 zápasů a v roce 2017 nečekaně přestoupil do Benfiky Lisabon, která za něj zaplatila milion eur. Ve slavném portugalském klubu se ale nedokázal prosadit a na začátku letošního roku odešel do Maďarska. Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia

Juraj Kucka (Slovensko) Osm branek ve 49 zápasech stačilo k tomu, aby Sparta v roce 2009 koupila z Ružomberoku Juraje Kucku. Velmi rychle se ukázalo, že to byl správný krok. Houževnatý záložník ihned zapadl do sestavy pražského týmu a stal se jednou z klíčových postav. Toho si nemohly nevšimnout zahraniční kluby. Největší zájem projevil Janov, který ho přivedl v roce 2011 do týmu. V roce 2015 podepsal kontrakt s AC Milán. Pak hrál za Trabzonspor a teď je v Parmě. Foto: Jaroslav Legner / CNC / Profimedia

Dušan Švento (Slovensko) Sestavou Slavie prošla řada slovenských fotbalistů. V minulosti býval oporou týmu Dušan Švento, kterého sešívaní získali v roce 2005 z Ružomberoku. Jeho rychlé průniky byly pro většinu obran smrtící a Švento měl lví podíl na domácím titulu i historickém postupu do Ligy mistrů. Od roku 2009 do roku 2014 hrál v Salcburku, pak oblékal dres bundesligového Kolína nad Rýnem. A protože dobří holubi se vracejí, i on opět nalezl cestu do Edenu, kde v roce 2016 podepsal dvouletý kontrakt. Znovu byl členem mistrovské party, vinou zranění toho ale už moc neodehrál. Foto: Profimedia.cz

Mickaël Tavares (Senegal) Narodil se sice ve Francii, reprezentoval ale Senegal. Defenzivní štít přišel do české ligy v roce 2007 z Tours. Ihned se ukázalo, že šlo o správnou investici. Mickaël Tavares se stal oporou Slavie a významnou mírou se podílel nejen na domácím titulu, ale také na postupu do Ligy mistrů. Stal se jednou z hvězd domácí soutěže, ze které po roce a půl odešel do Německa. Získal ho tehdy silný Hamburk, Tavares se ale příliš neprosadil. Působil i v Norimberku, Middlesbrough, Fulhamu či Waalwijku, krátce byl i v Mladé Boleslavi, poté v Austrálii a nyní hraje ve Francii, na výkony ze Slavie už ale nenavázal. Foto: Profimedia.cz