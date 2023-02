Eden vyměnili za Indonésii. Jak se v exotické Jakartě vede bývalým hráčům Slavie?

Hráči ze Slavie odcházejí do Anglie, Itálie či Belgie. Lákají je i další zahraniční kluby a loni v létě v Edenu lovila také Persija Jakarta z Indonésie, která přivedla hned tři bývalé hráče sešívané družiny. Jak se jim v exotické destinaci vede? Podívejte se.

Michael Krmenčík

Bývalého kanonýra Plzně chtěla v létě roku 2021 získat Sparta. Michael Krmenčík ale pláchl do Slavie, která věřila, že s ním postoupí do Ligy mistrů. Krmenčík v Edenu hostoval z Brugg, ve 14 ligových zápasech dal ale za sešívané jen čtyři branky a od února už nehrál. Ve Slavii skončil, Bruggy ho nechtěly, a tak odešel do Jakarty. I tam od něj ale asi čekali víc než pět dosavadních branek. Naposledy se trefil v září, v prosinci dokonce vyfasoval šestizápasový trest za plivnutí na soupeře.

Foto: Profimedia.cz