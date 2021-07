Dynamo staví tým na titul. 5 posil, které Pardubice mohou dovést na extraligový trůn

Pardubice v létě lákaly Lukáše Radila a stály také o pokračování Tomáše Zohorny. Ani jeden z nich sice za Dynamo hrát nebude, východočeský klub ale i tak staví hodně silný tým, který klidně může promluvit do hry o titul. Jména pěti posil, které Pardubice mohou dovést až na extraligový trůn, najdete v následujících kapitolách.

Pětadvacetiletý gólman byl poslední tři roky v Plzni, kde se vypracoval do role jednoho z nejlepších brankářů extraligy. Bylo jasné, že po sezoně na západě Čech skončí, dlouho se však nevědělo, jestli odejde do zahraničí, nebo změní extraligovou adresu. Nakonec si Dominik Frodl plácl s Pardubicemi, které na něj budou hodně spoléhat.

Jan Košťálek

Poslední klub: Sparta

Pardubice mají v kádru Jana Koláře či Jakuba Nakládala, do zadních řad přivedly i Dennise Robertsona, ale také Jana Košťálka. Šestadvacetiletý bek prošel v roce 2013 draftem NHL, do té ale nikdy nenakoukl a poslední tři roky patřil ke klíčovým postavám sparťanské defenzivy. Nakoukl i do reprezentace a teď už se připravuje s Dynamem.

Foto: Profimedia.cz