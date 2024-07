Dynamo na lovu. 3 hvězdní útočníci, kteří jsou spojování s příchodem do Pardubic

Část 1 / 5



Titul, nic jiného pro Pardubice neexistuje. Loni Dynamo dohrálo v semifinále, letos padlo v sedmé finálové bitvě s Třincem. Uspěje za rok? Tým majitele Petra Dědka pro to udělá všechno. Pardubice opět staví silný kolos, do kterého lákají další posily. Jména tři hvězdných útočníků, kteří jsou s příchodem do Dynama spojováni, najdete v následujících kapitolách.

Roman Červenka Tak to by bylo něco. Kapitán světových šampionů je spokojený ve Švýcarsku, kde patří k lídrům týmu Rapperswil-Jona Lakers a řadí se mezi nejlepší hráče soutěže. Na první pohled nemá důvod nic měnit, jenže všechno nakonec může být jinak. Na osmatřicetiletého Romana Červenku totiž mají zálusk Pardubice. Vyslyší jejich volání? Foto: Profimedia.cz

Tomáš Nosek Poté, co mu skončila sezona v New Jersey, chtěl zabojovat o místo na domácím šampionátu. Do konečného týmu se sice nedostal, teď je před ním ale nová výzva. Jednatřicetiletý útočník, který je v NHL ceněný pro svou defenzivní práci, podepsal roční kontrakt s Floridou – čerstvým vítězem Stanley Cupu. Je však otázkou, kolik prostoru u Panthers dostane. „Mým cílem je zůstat za mořem co nejdéle. Až to nepůjde, tak rád přijdu do Pardubic," prohlásil v červnu. Foto: Profimedia.cz

Filip Zadina Měl své jisté v Detroitu, přesto před rokem své působení u Red Wings zabalil a podepsal roční kontrakt se San Jose. Neměl špatnou sezonu, na druhou stranu, 23 bodů není nic, čím by se chtěl chlubit. Teď je čtyřiadvacetiletý Filip Zadina bez práce a čeká, co se bude dít. Má na to, aby pokračoval v NHL, nedávno se však spekulovalo i o jeho návratu do Pardubic. „Bylo by to nádherný, hrát za Pardubice, ještě když je trénuje táta. Uvidíme," říkal během ledna v rozhovoru s vybranými českými médii. Foto: Profimedia.cz

Přišel Smejkal Jednu velkou posilu už Pardubice získaly. Jiří Smejkal má za sebou premiérový rok v NHL, během něhož odehrál 20 zápasů za Ottawu. Převážnou část ročníku ovšem působil na farmě a v létě se vrátil do extraligy. Ne však do Sparty, za kterou hrál sedmadvacetiletý útočník předtím, ale do Pardubic. S Dynamem podepsal víceletou smlouvu. Foto: Profimedia.cz