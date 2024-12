Dynamo má sílu. 5 útočníků z Pardubic, kteří pojedou na Švýcarské hokejové hry

Pardubice vstoupily do sezony v roli velkého favorita. Pravda, Dynamu rozjezd skřípal, kolos už se ale dostává do pořádného tempa a kraluje tabulce.

Kapitán zlatého českého týmu z uplynulého světového šampionátu ještě zdaleka nekončí. Roman Červenka sice bude mít za pár dnů už 39 let, stále ale ukazuje, jak moc je výjimečný. Po letech se vrátil do extraligy a stal se lídrem Pardubic. Na kontě má už 27 (11+16) bodů a je nejproduktivnějším hráčem celé extraligy.

Martin Kaut

Několik let se pokoušel prosadit do NHL. Nastupoval v Coloradu, pak byl v San Jose, díru do světa ale za Atlantikem neudělal. Nyní je pětadvacetiletý forvard druhým rokem v extralize a patří k nejlepším hráčům soutěže. Na kontě má už 12 branek a devět asistencí, klidně může přidat svou druhou účast na mistrovství světa.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia