Dynamo jede. 5 hráčů, kteří Pardubice dovedli do finále extraligy

Roman Will

V základní části tolik nezářil, neměl nejlepší čísla ze všech gólmanů, v play-off je ale pevný jako skála. Roman Will zasáhl do všech devíti duelů Dynama, vychytal osm výher a tři čistá konta. Úspěšností zákroků je nad 95%, průměr má jen 1,19 inkasované branky na zápas. Takového gólmana v týmu chcete mít!