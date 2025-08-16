Dvorní nahrávači. 6 fotbalistů, kteří zaznamenali nejvíc asistencí v historii české nejvyšší soutěže

Kam přišli, tam rozdávali gólové přihrávky. V historii české nejvyšší fotbalové soutěže bychom našli celou řadu kreativních hráčů, kteří svou fotbalovou inteligencí a vytříbenou technikou stáli za velkými úspěchy svých klubů.
Připravovat branky pro spoluhráče je mnohdy cennější schopnost než góly střílet. Právě touto dovedností během kariéry bezesporu disponovala šestice hráčů, která v historii tuzemské nejvyšší soutěže nasbírala nejvíc asistencí. Jejich přehled najdete v následujících kapitolách.
5. – 6. Pavel Verbíř (69 asistencí)
V mládí prošel Pavel Verbíř akademií pražské Sparty, celou seniorskou kariéru ale strávil v Teplicích. V nejvyšší soutěži v jejich barvách odehrál 379 zápasů, během kterých vstřelil 76 gólů a přidal 69 asistencí. Na hřišti působil nejprve jako dynamický útočník, postupně se přesunul na křídlo, kde prokazoval technickou vyspělost i solidní produktivitu.
Drahomír Kvasnička, Petr Sobol
Byl lídrem a srdcařem týmu, severočeskému klubu byl plně oddán, čímž se stal velkým oblíbencem fanoušků. Vynikal také skvělou kopací technikou, jeho doménou byly standardní situace. Jeho vliv na domácí soutěž podtrhuje ocenění Osobnost ligy, které získal v roce 2007.
Verbíř aktivní kariéru zakončil v závěru sezony 2010/11, poslední ligový zápas odehrál 28. května 2011 proti Slovácku a nastoupil v něm spolu se svým synem. Teplickému klubu je věrný dodnes, aktuálně v něm působí v roli vedoucího ligového A-mužstva.
5. – 6. Marek Matějovský (69 asistencí)
Někdejší reprezentant Marek Matějovský oblékal v lize dresy Mladé Boleslavi, Jablonce, kde jeho kariéra odstartovala, a Sparty. Na Letné dokonce dělal kapitána a v roce 2014 pomohl vybojovat mistrovský titul.
Na kontě má 443 ligových utkání, ve kterých rozhodně nehrával v bílých rukavičkách, ale pěkně zostra a někdy i neférově. Důkazem je 110 žlutých karet, k nimž vyfasoval třikrát i červenou. Nastřílel 22 branek a na 69 jich nahrál spoluhráčům. Platným hráčem byl ještě po čtyřicítce.
4. Rudolf Otepka (71 asistencí)
Technicky zdatný záložník Rudolf Otepka patřil k nejvýraznějším postavám české ligy mezi lety 1995 a 2010. V nejvyšší soutěži odehrál 432 zápasů, vstřelil 70 gólů a na dalších 71 přihrál. Nastupoval za řadu klubů: začínal ve Zlíně, postupně prošel Duklou Praha, Drnovicemi, dlouhou dobu působil v Příbrami, dále pak v Baníku Ostrava, Sigmě Olomouc a kariéru zakončil v Českých Budějovicích.
Otepka byl známý jako kreativní tvůrce hry s výbornou technikou a pověstí specialisty na standardní situace. Navíc byl i fyzicky důrazným hráčem, během kariéry viděl 86 žlutých karet a osm červených, čímž se zároveň řadí mezi největší ligové „hříšníky.“ Po více než 430 ligových zápasech zakončil profesionální kariéru v roce 2014, načež nadále rozdával fotbalovou radost v nižších soutěžích.
3. Jan Kovařík (75 asistencí)
Levonohý záložník Jan Kovařík prošel mládežnickým programem Slavie, za A-tým sešívaných ale nastoupil pouze jedinkrát. Výrazněji svou seniorskou ligovou kariéru rozjel ve druhé polovině sezony 2008/09 v Českých Budějovicích a následně v Jablonci, kde působil čtyři roky. V lednu 2013 se přesunul do Plzně, v jejíchž barvách zažil nejlepší léta kariéry.
V dresu Viktorky odehrál 193 ligových zápasů a oslavil hned čtyři mistrovské tituly. Od léta 2021 je stabilní součástí kádru pražských Bohemians. V ligových duelech nastřílel 42 gólů, k nimž svou tvořivostí a dobrým čtením hry přidal 75 asistencí.
2. Bořek Dočkal (82 asistencí)
Pracovitý záložník Bořek Dočkal v české nejvyšší soutěži debutoval v sezoně 2006/07 za pražskou Slavii. Následně působil v Kladně a Liberci, načež si vyzkoušel zahraniční angažmá v Turecku a Norsku.
Nejlepší období tuzemské ligové kariéry prožil po návratu ze Skandinávie, kdy se v sezoně v roce 2013 stal tahounem Sparty, které i díky 19 asistencím v 25 zápasech pomohl k mistrovskému titulu. V nadstandardních výkonech pokračoval i v následujících letech, svou kreativitu doplnil také vůdčími schopnostmi, díky čemuž na Letné dlouho nosil kapitánskou pásku.
Celkově má v české lize na kontě 275 zápasů, 46 gólů a 82 asistencí, což jej řadí mezi nejproduktivnější záložníky v historii soutěže. V závěru kariéry se vydal na další zahraniční štace, po anabázích v Číně a americké MLS se vrátil zpátky do Sparty, kde v roce 2022 bohatou kariéru uzavřel.
1. Pavel Horváth (106 asistencí)
Legendární záložník Pavel Horváth během 19 sezon v české nejvyšší soutěži nastoupil k 426 zápasům, ve kterých zaznamenal 82 gólů, jako jediný navíc dosáhl mety 100 asistencí. Jeho kariéra vedla přes kluby jako Sparta, Jablonec, Slavia, Teplice, a především Viktoria Plzeň. Ve všech působištích vynikal technickým pojetím fotbalu i přesnou levou nohu, která rozjásala fanoušky při mnoha standardních situacích.
V Plzni vedl tým jako kapitán k největším úspěchům, celkem s ní oslavil tři mistrovské tituly (2011, 2013, 2015) a zahrál si i Ligu mistrů. Nikdy nebyl rychlostním typem záložníka, na hřišti platil spíše za dirigenta úspěšné hry Viktorie. Po skončení hráčské kariéry se dal na trénování, aktuálně vede mužstvo třetiligového Mostu.
