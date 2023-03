Dva roky od posledního titulu a Slavia už by z nových hráčů poskládala kompletní jedenáctku. Takto by vypadala

V současném kádru Slavie, který čítá 30 fotbalistů, najdeme 17 borců, kteří byli před dvěma roky u zatím posledního mistrovského titulu. Od té doby se objevila v sešívaném dresu řada nových tváří. Z těch, kteří jsou v kádru nyní a v roce 2021 se neradovali z ligového prvenství, by šla poskládat kompletní jedenáctka. Hrála by v rozestavení 4-3-3 a najdete ji v následujících kapitolách.

Brankář: Aleš Mandous Plzeňský odchovanec Aleš Mandous nikdy nedostal v západočeském klubu pořádnou šanci, aby předvedl, co v něm vězí. Nejdříve ho Viktorka posílala na hostování a od roku 2015 zakotvil na Slovensku. Pořádně dal o sobě vědět až po návratu domů v roce 2018, kdy se upsal Olomouci a měl být třetím brankářem. V hanáckém oddílu si však vybojoval pozici jedničky mezi tyčemi a výbornými výkony si vysloužil v roce 2021 přestup do Slavie. Kolář, Mandous a spol. 7 posledních brankářských jedniček fotbalové Slavie V Edenu připravil o post prvního gólmana Ondřeje Koláře a zaujal jeho místo. O tom, že s ním pražský klub počítá i v budoucnosti, svědčí kontrakt, který má podepsaný až do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

Pravý obránce: Igoh Ogbu Třiadvacetiletý nigerijský obránce Igoh Ogbu se stal hráčem Slavie teprve před pár týdny a Pražané si ho nevyhlédli v norském Lilleströmu náhodou. Během dvou let v tomto klubu dokázal zvýšit svou tržní cenu desetinásobně a do Edenu přestupoval za dva a půl milionu eur. Univerzál, který může kromě postu stopera alternovat i na pozici pravého beka či jako defenzivní štít, podepsal smlouvu do roku 2026 a ve Slavii věří, že jeho hodnota může jít ještě hodně nahoru. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Aiham Ousou Někdejší kapitán švédské reprezentační jednadvacítky přišel do Slavie předloni v létě - ovšem spíše jako sázka do budoucna. Jenže sešívanou defenzivu kosila marodka, a tak se Aiham Ousou, který je především stoperem, ale může alternovat i na postu pravého beka, dostal do hry dříve, než se čekalo. Náročnou zkoušku zvládl a stal je pilířem slávistické obrany. Jak by jim to spolu šlo? Takto by vypadala jedenáctka z nejdražších cizinců ve Fortuna lize Sázka na mladého beka se rozhodně vyplácí. Od příchodu do Edenu jeho cena pořádně vzrostla a nyní je na devítinásobku toho, co stál v době přestupu. Když s ním manažeři pražského klubu podepisovali pětiletý kontrakt, zřejmě tušili, že dělají výhodný obchod. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Eduardo Santos V Karviné v minulých letech věděli, jak z neznámého cizince udělat žhavé zboží na přestupovém trhu. Podařilo se jim to několikrát a platilo to i v případě Eduarda Santose. Brazilský obránce přišel do slezského klubu nejdříve v zimě roku 2020 na hostování a v létě pak podepsal novou smlouvu. 12 brazilských fotbalistů, kteří „zradili“ svou vlast a reprezentovali jiné země Téměř dvoumetrový zadák byl na hřišti nepřehlédnutelný. Na jedné straně byl často trestán žlutými kartami, na druhé straně byl však v obranné činnosti pro mužstvo naprosto nepostradatelný. Po sestupu z elitní soutěže ho Karvinští pustili na hostování do Plzně a loni v létě jej prodali do Edenu. Momentálně je na marodce. V pražském klubu má podepsanou smlouvu do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

Levý obránce: David Jurásek Obránce David Jurásek prošel fotbalovými akademiemi Slovácka a Brna. V dresu Zbrojovky se poprvé objevil mezi dospělými, následně si zahrál v Prostějově, odkud ho předloni v létě koupila Mladá Boleslav. V barvách tohoto klubu se během podzimní části minulé sezony poprvé představil v nejvyšší soutěži a okamžitě zaujal skauty bohatých domácích klubů. Psalo se o zájmu Sparty a Slavie, nakonec talentovaný bek zakotvil v Edenu, kde se upsal do konce června roku 2026. Na cestě vzhůru. 5 fotbalistů z české ligy, jejichž tržní cena podle portálu TransferMarkt vyskočila nejvíc nahoru Pro Slavii šlo zcela jistě o skvělý obchod. V aktuálním ročníku naskočil do 23 ligových utkání, dal dva góly a na pět dalších nahrál. Jeho současná aktuální cena se podle portálu TransferMarkt pohybuje kolem hranice tří milionů eur a během posledního půlroku poskočila o 200 procent nahoru. Foto: Profimedia.cz

Pravý záložník: David Pech O jednadvacetiletého záložníka Mladé Boleslavi Davida Pecha Slavia hodně stála a na začátku ledna se jí ho podařilo získat. Talentovaný mladík se upsal pražskému klubu do roku 2027 a v Edenu si od něho hodně slibují. Zatím naskočil v sešívaném dresu jen do dvou utkání a odehrál pouze 58 minut, ale větší šance se jistě brzy dočká. Foto: Profimedia.cz

Střední záložník: Christos Zafeiris O athénského rodáka s norským pasem Christose Zafeirise stály kluby ze všech koutů Evropy, dvacetiletý mladík však na konci ledna zakotvil ve Slavii. Sešívaní o se o podpis šikovného záložníka velmi zajímali a norskému Haugesundu zaplatili okolo 40 milionů korun. Smlouvu podepsal do roku 2027 a nyní už má na kontě prvních pět zápasů v české lize a ve statistikách jednu asistenci. Dvakrát byl oceněn jako nejlepší hráč utkání. Foto: Profimedia.cz

Levý záložník: David Douděra Hlavním postem Davida Douděry je sice pozice na pravé straně obrany, ale to naprosto univerzální hráč, který může naskakovat i na obou stranách záložní řady. V minulosti se objevil v reprezentační dvacítce i jednadvacítce, ale na start v seniorském národním týmu zatím stále čeká. Díky výkonům, které předvádí v aktuálním ročníku, se však nyní dočkal premiérové nominace k prvním dvěma zápasům v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy. Slavia chce Tomiče. 5 hráčů, které pak bude moct postavit na pravý kraj obrany Čtyřiadvacetiletý borec přišel loni v létě do Edenu z Mladé Boleslavi a Slavia na něm jednou může pořádně vydělat. V pražském klubu má podepsanou smlouvu do roku 2025. Foto: Profimedia.cz

Pravé křídlo: Ivan Schranz V české lize se objevil útočník Ivan Schranz v sezoně 2017/18 v dresu Dukly Praha, odkud si nakrátko odskočil do kyperského Limassolu a následně se upsal Českým Budějovicím. V srpnu roku 2020 zamířil jako volný hráč do Jablonce, kde prožil nejlepší sezonu v kariéře. Na severu Čech nasázel v 28 ligových zápasech 13 branek a následně se dohodl na dvouleté smlouvě s pražskou Slavií. Fotbalisté za velké peníze. 6 nejdražších útočníků z Fortuna ligy podle renomovaného portálu TransferMarkt V Edenu se rychle zařadil mezi nepostradatelné opory mužstva. V 29 ligových zápasech sezony 2021/22 nastřílel deset gólů, zaznamenal čtyři asistence a s 1484 odehranými minutami byl čtvrtým nejvytíženějším hráčem sešívaného celku. Současnou sezonu začal také skvěle, jenže v polovině září utrpěl vážné zranění, kvůli němuž se až do konce podzimní části neobjevil na hřišti. Nyní už ale opět sbírá starty a v klubu doufají, že se brzy dostane do někdejší formy. Foto: Profimedia.cz

Střední útočník: Václav Jurečka Útočník Václav Jurečka se poprvé objevil v nejvyšší české lize v sezoně 2018/19, kdy hájil barvy Opavy. V průběhu dalšího ročníku se přestěhoval do Slovácka, kde si vybudoval velmi slušné renomé. V minulé sezoně se stal se 17 přesnými trefami druhým nejlepším kanonýrem ligy a jeho střelecká potence neunikla pozornosti reprezentačního kouče, který ho premiérově povolal do národního týmu. To je síla. 7 útočníků, se kterými Slavia může na jaře bojovat o ligový titul Před aktuálním ročníkem změnil dres a upsal se na tři roky pražské Slavii. Sešívaným se tento obchod rozhodně vyplácí. Jurečka si v 16 zápasech připsal na konto pět gólů a tři nahrávky. Jeho aktuální cenu odhaduje portál TransferMarkt na rovný milion eur. Foto: Profimedia.cz