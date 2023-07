Dva roky na Letné. Připomeňte si, kterými kluby prošel Lukáš Haraslín, než zakotvil ve Spartě

Slovenský reprezentant Lukáš Haraslín měl před dvěma lety vyřešit problémy na levé straně sparťanské sestavy, přišel na Letnou na hostování z Itálie a následně do pražského klubu přestoupil za půldruhého milionu eur. Kterými kluby předtím prošel? Na to odpovídají následující kapitoly.

Parma Calcio

Lukáš Haraslín si zahrál se slovenskou reprezentací na mistrovství Evropy do 17 let a v roce 2013 zamířil do italské Parmy. Nejprve nastupoval za juniorku, v roce 2015 ale tehdy osmnáctiletý talent naskočil na San Siru do utkání proti AC Milán. Parma se ale v té době nenacházela v dobré kondici a Haraslín o několik měsíců později měnil dres.

Foto: Profimedia.cz