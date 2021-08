Důrazní a produktivní. Toto je 12 nejlepších silových útočníků v historii NHL

Byli skvělými střelci, chytrými nahrávači a výbornými bruslaři, ale navíc ještě přidávali do hry odolnost, houževnatost a pořádnou dávku agresivity. Řeč je o silových útočnících. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete tucet těch absolutně nejlepších, kteří se objevili na ledě v NHL v dlouhé historii této soutěže. Všichni splňují jednu podmínku - ukončili už sportovní kariéru.

12. John LeClair (USA) Člen legendární „Legie zkázy“ pětkrát v kariéře nastřílel 40 a víc branek v základní části soutěže. Spolu s Ericem Lindrosem a Mikaelem Renbergem tvořil jednu z nejobávanějších útočných formací v NHL. Renberg, Lindros, LeClair a 9 dalších legendárních sportovních trojic John LeClair se stal vůbec prvním Američanem, který v soutěži nastřílel během sezony víc než padesát gólů. Začínal v Montrealu, kde v roce 1993 vyhrál svůj první a jediný Stanley Cup. Během následujících deseti sezon ve Philadelphii a dvou v Pittsburghu už se mu to zopakovat nepovedlo. Foto: Profimedia.cz

11. Rick Tocchet (Kanada) Od Kanaďana Ricka Toccheta se v NHL na začátku jeho kariéry moc nečekalo. Byl to hráč, jehož si Philadelphia v roce 1983 vybrala až v šestém kole draftu, nicméně on všem expertům pořádně vytřel zrak. Ani ne tím, že nadprůměrně často zahříval trestnou lavici kvůli mnohdy až hrubým faulům nebo rvačkám, ale protože k tvrdosti dokázal přidat i velký kus hokejového umění. Tocchet se postupně vypracoval v jednoho z klíčových hráčů Philadelphie a v sezoně 1991/92, když mu bylo pouhých 23 let, se stal dokonce kapitánem týmu. To už měl za sebou ročník, v němž dokázal nasbírat 96 bodů za 37 branek a 59 asistencí. V roce 1992 ho Flyers vytrejdovali do Pittsburghu, kde zažil z individuálního pohledu vůbec nejlepší sezonu v NHL. V ročníku 1992/93 zaznamenal v základní části 109 bodů za 48 gólů a 61 nahrávek. Nebojácný a nesmírně pracovitý forvard strávil v NHL 18 sezon, během nichž se jednou radoval ze zisku Stanley Cupu.

10. Phil Esposito (Kanada) Držitel prstenu pro vítěze Stanley Cupu z let 1970 a 1972 získal během devatenácti sezon také řadu individuálních ocenění – čtyřikrát vyhrál Art Ross Trophy, dvakrát Hart Memorial Trophy, jedenkrát Lester Patrick Trophy. Dres Phila Esposita s číslem 7 v Bostonu vyřadili a vyvěsili jej pod strop stadionu. 13 kanonýrů, kteří se stali nejvíckrát králi střelců v základní části NHL Jeho rekord v počtu vítězných gólů během kariéry – nastřílel jich 118 - překonal až poměrně nedávno Jaromír Jágr. Esposito však drží rekord v počtu střel na branku během jediné sezony (550). Třináctkrát nastřílel víc než třicet branek během základní části soutěže. Víckrát to zvládl jen Wayne Gretzky. Foto: Profimedia.cz

9. Mark Messier (Kanada) Pětadvacet sezon v NHL, šest vítězství ve Stanley Cupu a nespočet individuálních ocenění mluví za vše. Mark Messier jako jediný hráč v historii vyhrál nejcennější pohár jako kapitán dvou různých týmů. V zámořské soutěži odehrál 1756 utkání. Víc jich zvládl jen legendární Gordie Howe (1767). Jeho 1887 bodů v základní části soutěže ho řadí na třetí místo za nepřekonatelného Wayna Gretzkyho a Jaromíra Jágra. 12 nejlepších čtyřicátníků v historii NHL. Nechybí mezi nimi Jágr ani Hašek Messier byl rozený vůdce týmu. Měl štěstí, že ho během dlouhé kariéry nepotkala žádná vážnější zranění, což je vzhledem k jeho důraznému způsobu hry skoro zázrak. S hokejem se rozloučil ve 43 letech. Urostlý centr byl mimořádně platným hráčem až do své poslední sezony 2003/04. O jeho důrazném pojetí hokeje svědčí i téměř dva tisíce trestných minut, které v průběhu kariéry nasbíral. Foto: Profimedia.cz

8. Keith Tkachuk (USA) Urostlý americký forvard Keith Tkachuk se proháněl na kluzištích v NHL devatenáct sezon. Nejlepší období zažil v polovině devadesátých let. V sezoně 1996/97 nastřílel 52 branek a stal se prvním Američanem, který na tuto metu dosáhl. Ve stejné sezoně však také nasbíral 228 trestných minut, což dost výmluvně vypovídá o jeho stylu hry, která soupeře zatraceně bolela. Hokejové hvězdy a legendy. 38 nejlepších rodilých Američanů v historii NHL Syn bostonského hasiče reprezentoval Spojené státy na čtyřech olympiádách a v roce 2002 pomohl k zisku stříbra ze Salt Lake City. S profesionálním hokejem se rozloučil v roce 2010. Dodnes je jedním z pouhých čtyř hráčů, kteří během kariéry v NHL zvládli nasbírat přes tisíc kanadských bodů a zároveň přes dva tisíce trestných minut. Foto: Profimedia.cz

7. Eric Lindros (Kanada) Velký chlap s rychlýma nohama a šikovnýma rukama. Tak by se dal stručně charakterizovat kanadský útočník Eric Lindros. Už jako mladíka ho „překřtili“ na „Next One“ – příští jedničku. Měl jít ve stopách Wayna Gretzkyho a Maria Lemieuxe a nejspíš by v nich i šel, kdyby nebylo několika těžkých otřesů mozku, které zásadně poznamenaly a nakonec také předčasně ukončily jeho kariéru. Lindrose si v roce 1991 vybral jako prvního v pořadí draftu Quebec, ale v tomto klubu neodehrál jediný zápas. Hráč i jeho rodina dali už před draftem jasně najevo, že v kanadském klubu hrát nechce, přesto si ho Nordiques pojistili a následně se pustili do handlování s ostatními kluby. Původně to vypadalo, že s nejlepší nabídkou přijdou newyorští Rangers, ale nakonec v roce 1992 naskočil Lindros do NHL v dresu Philadelphie, v němž působil osm sezon a strávil v něm nejlepší léta profesionální kariéry. Absolutní elita aneb 10 nejlepších jedniček draftů v historii NHL Kombinace síly, rychlosti, obratnosti a hokejové inteligence z něho udělaly noční můru pro všechny obránce v soutěži. Hned v první sezoně mezi elitou nastřílel 41 branek, v další přidal ještě o tři víc. A to v žádném z těchto ročníků neodehrál ani 70 utkání. Útočné formaci ve složení John LeClair, Eric Lindros, Mikael Renberg se začalo přezdívat „Legie zkázy.“ Řada byla vytvořena v sezoně 1994/95, kterou zkrátila výluka NHL, a kdy Flyers získali z Montrealu Johna LeClaira. Když k němu kouč Terry Murray postavil talentovaného Lindrose s Renbergem, sám netušil, jak fantasticky si budou rozumět. Během 37 zápasů, které spolu odehráli, Philadelphia ztratila jen tři zápasy. Legie zkázy vyprodukovala 80 gólů a 96 asistencí, Lindros vyhrál Hart a Pearson Trophy. V další sezoně byla Legie opět nezastavitelná – nastřílela 121 gólů a přidala 134 asistencí. V roce 1997 dotáhla Philadelphii do finále Stanley Cupu. Foto: Profimedia.cz

6. Gordie Howe (Kanada) Gordie Howe je pravděpodobně nejlepším pravým křídlem, které kdy hrálo tuto hru. Jeho jméno je opředeno mýty a legendami a v zámoří jej vzývají s patřičnou úctou. Byl to nesmírně houževnatý a tvrdý bojovník. Kdysi o něm v magazínu Sports Illustrated napsali, že je na ledě „primitivním divochem“, který nikdy nezůstal nikomu nic dlužen. Legendární je jeho incident s obráncem Toronta Bobem Baunem, který ho v roce 1957 zranil. Howe mu to vrátil o deset let později. Když ležel zkrvavený protihráč na ledě, stál nad ním říkal: „Teď jsme si kvit.“ „Mr. Hockey“ – tak se mu přezdívalo. Jeho hokejový talent byl obrovský. V nejlepším období jeho kariéry – mezi lety 1950 až 1960 - ho odborníci popisovali jako nejchytřejšího a nejtvořivějšího hráče, jaký se kdy narodil. 8 nejpopulárnějších hokejistů Detroitu v historii podle fanoušků klubu Howe bořil rekordy, ale ten nejobdivuhodnější je délka jeho kariéry. Hrál od roku 1946 a v NHL skončil v dresu Detroitu v roce 1971, když mu bylo 43 let. S hokejem ale nesekl. Vydržel bez něj jen dvě sezony a v roce 1973 naskočil do soutěže WHA, kde zvládl šest ročníků v týmech Houston Aeros a New England Whalers. V sezoně 1979/80 se v 51 letech vrátil do NHL a odehrál 80 zápasů za Hartford Whalers. Zaznamenal v nich 15 branek a 26 asistencí. Čtyřikrát vyhrál Stanley Cup, třiadvacetkrát se dostal do All-Star týmu NHL a šestkrát získal Hart Trophy pro nejlepšího hráče soutěže. Podařilo se mu to v několika hokejových epochách, což je takřka neuvěřitelný výkon. Poprvé se tak stalo v roce 1951, naposled o 12 let později. Foto: Profimedia.cz

5. Wendel Clark (Kanada) Kanaďan Wendel Clark není jen jedním z nejlepších silových útočníků v historii Toronta Maple Leafs, ale zároveň celé NHL. Byl to tvrdý a houževnatý bojovník, který šel do každého souboje na sto procent a dělal to s nesmírným gustem. Během první poloviny devadesátých let patřil mezi tři nejhmotnější forvardy v soutěži a svých kilogramů patřičně využíval. Krutý osud. 14 hráčů, kteří by si zasloužili Stanley Cup, ale nevyhráli ho V sezoně 1993/94 dokázal nastřílet v 64 zápasech základní části 46 branek. Že mu střílení gólů šlo skvěle, dokazuje i statistika celé jeho kariéry. V NHL odehrál 793 utkání, ve kterých dal 330 branek. Zároveň však také odseděl téměř 1700 minut na trestné lavici. V nejlepších letech byl prakticky nezastavitelným hráčem. Když se dostal k puku a rozjel se na brankáře soupeře, nebylo síly, která by ho mohla zastavit.

4. Clark Gillies (Kanada) Kanadský útočník Clark Gillies je důkazem, že i prvotřídní rváč může být skvělým hokejistou. Působil dvanáct sezon v nejslavnější éře New Yorku Islanders a výrazně přispěl k zisku čtyř Stanley Cupů. 5 nejlegendárnějších vítězů Stanley Cupu z posledních 50 let Odehrál 958 zápasů v základní části soutěže a ani jednou se během sezony nedostal přes sto trestných minut. V součtu se však přehoupl přes tisícovku. Zároveň ale také dokázal nasázet soupeřům přes 300 gólů a téměř u čtyř stovek byl zapsán jako nahrávač. Kromě excelentních hokejových schopností to byl vyhlášený a nekompromisní ochránce tehdejších hvězd týmu – Mika Bossyho či Bryana Trottiera. Foto: Profimedia.cz

3. Jarome Iginla (Kanada) Jarome Iginla je jedním z pouhých 21 hokejistů, kteří v NHL odehráli přes 1500 zápasů. Konkrétně jich zvládl 1554, což ho v tomto ohledu řadí na 15. místo v historii soutěže. V dobách své největší slávy to byl železný muž, a to nejen díky malé náchylnosti ke zraněním, ale také kvůli své tvrdosti a houževnatosti. Jágr a spol. aneb 22 borců, kteří nastříleli v NHL alespoň 90 vítězných branek Iginla je jedním nemnoha hokejistů, kteří během celé kariéry podávali konzistentní výkony. Byl to fantastický střelec a kreativní nahrávač, zároveň ale uměl být pořádně důrazný. Foto: Profimedia.cz

2. Brendan Shanahan (Kanada) Kanadský útočník Brendan Shanahan sbíral se stejnou lehkostí body do tabulky produktivity i trestné minuty za tvrdou a důraznou hru. Nejlepší část kariéry strávil v Detroitu. Šlo sice „jen“ o devět sezon z celkových dvaceti, které odehrál v NHL, zanechal však v klubu hodně výraznou stopu. Třikrát výrazně pomohl Rudým křídlům ke Stanley Cupu. Gáborík, Shanahan a 8 nejpovedenějších trejdů, které se v play-off vyplatily V žádném ročníku základní části, jež strávil v Detroitu, nenastřílel nikdy méně než 25 branek a neposbíral míň než 50 kanadských bodů. Osmkrát si zahrál v All-Star Game a dodnes je jediným hokejistou v historii NHL, který nastřílel v kariéře přes 600 gólů v základní části soutěže a zároveň nasbíral více než dva tisíce trestných minut. Foto: Profimedia.cz