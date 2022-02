Duo z Baníku i snajpr z Plzně. Podívejte se, kdo se na jaře utká o korunu pro krále střelců

Loni získal korunu pro krále ligových střelců (společně s Adamem Hložkem) Jan Kuchta, který se trefil devětkrát i na podzim. Jenže v zimě Slavii opustil a zamířil do Ruska. Z Fortuna ligy odešel i devítigólový Fortune Bassey z Českých Budějovic, a tak bude velmi zajímavé sledovat, kdo se nakonec stane elitním ligovým kanonýrem. Kdo každý se může o střeleckou korunu ucházet? Podívejte se. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Jiří Klíma (Baník) - 7 gólů Sílu ostravského celku ukázal hned první duel v Mladé Boleslavi, kde tým trenéra Smetany vyhrál 3:2. Hlavní hvězdou utkání se stal hostující útočník Jiří Klíma, který do Ostravy přišel před sezonou právě z Mladé Boleslavi. Ve dvou předešlých ročnících se trefil pokaždé sedmkrát, už teď je ale jasné, že míří výš. Foto: Alexandr Satinský / MAFRA / Profimedia

Ladislav Almási (Baník) - 8 gólů Klíma vstoupil do jara coby ostravská útočná jednička, Baník má však k dispozici ještě jednoho velmi kvalitního útočníka. Tím je dvaadvacetiletý slovenský forvard Ladislav Almási, jenž do Baníku přišel před sezonou a během podzimu se dostal až do reprezentace své země. Podzim končil dvěma góly do sítě Slavie, v prvním jarním kole se sice neprosadil, na kontě má ale už osm zásahů. Foto: Profimedia.cz

Jean-David Beauguel (Plzeň) - 10 gólů Poté, co o víkendu zaváhala jak Slavia, tak Sparta, se do čela ligové tabulky dostala Plzeň, která porazila 1:0 Hradec Králové. O triumfu Viktorky rozhodl Tomáš Chorý, suverénně nejlepším střelcem týmu je ale Jean-David Beaguel, jenž se letos trefil desetkrát. Po sezoně mu sice končí smlouva a v Plzni tak možná nastartoval svůj poslední půlrok, s českou soutěží by se ale určitě rád rozloučil korunou pro krále střelců. Foto: Profimedia.cz

Václav Jurečka (Slovácko) - 10 gólů Hodně zajímavé bude sledovat jarní počínání Václava Jurečky. Sedmadvacetiletý útočník Slovácka odehrál parádní podzim, během něhož nasázel deset branek, ovšem v zimě okolo něj bylo pořádně rušno. Jurečkovi totiž končí v Uherském Hradišti smlouva a nový kontrakt nepodepsal. Spekulovalo se o jeho odchodu do Polska i do Plzně, ve hře bylo taky přeřazení do slováckého B týmu, Jurečka by měl být ale i na jaře týmovým útočníkem číslo jedna. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia