Tihle borci se pro sebe narodili aneb 7 nejlepších útočných dvojic v historii Liverpoolu

Za vším hledejte útočníky, kteří si náramně sedli umí si dokonale vyhovět. V minulosti už pár výjimečných dvojic po Anfield Road pobíhalo. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete sedm ofenzivních párů, kterým to v Liverpoolu náramně klapalo.

Na tom, že Liverpool až do do konce sezony 2018/19 bojoval o mistrovský titul v Premier League, že vyhrál Ligu mistrů a v dalším ročníku i ligový titul, má lví zásluhu útočné duo Mohamed Salah a Sadio Mané. Dva Afričané si v dresu Reds spolu náramně notují a sázejí soupeřům jeden gól za druhým. V předminulém ligovém ročníku spolu nasázeli 44 branek (oba se trefili dvaadvacetkrát) a zařídili polovinu branek týmu. Loni dali 37 gólů a letos už čtyřiadvacet. Oba mají na Anfield Road smlouvu ještě na dvě sezony a pokud spolu vydrží, můžeme očekávat nesmírně zajímavé věci.

V další sezoně už měl ale po radosti. Suárez zmizel v Barceloně a Mario Balotelli, který ho měl aspoň částečně nahradit, do mužstva nezapadl a zklamal.

Tehdejší trenér Liverpoolu Brendan Rodgers pěl na adresu svých útočníků oslavné ódy. „Neexistuje mnoho lepších dvojic pro kombinaci. Vypadá to, že se spolu dorozumívají telepaticky, to je skvělé pro celý tým,“ radoval se.

Mnozí v sezoně 2013/14 jen nevěřícně zírali, jak to těm dvěma spolu šlo. Řeč je o uruguayském útočníkovi Luisi Suárezovi a Danielu Sturridgeovi. Spousta lidí byla k tomuto spojení dvou ofenzivních osobností nejprve skeptická, ale hráči jim vytřeli zrak.

5. Michael Owen, Emile Heskey



Emile Heskey a Michael Owen na tiskové konferenci v Hong Kongu, kde hrál v létě roku 2003 Liverpool několik přípravných zápasů před novou sezonou. (Foto: Profimedia.cz)

Tihle dva si opravdu skvěle rozuměli, a to nejen na klubové úrovni, ale také v anglické reprezentaci. Jejich spolupráce byla natolik dokonalá, že se manažer Gerard Houllier rozhodl v roce 2001 prodat klubovou legendu Robbieho Fowlera do Leedsu, protože tehdy šestadvacetiletý forvard by jen leštil lavičku. Ve stejném roce Michael Owen s Emilem Heskeym pomohli Liverpoolu ke čtyřem cenným pohárům – Reds vyhráli Pohár UEFA, FA Cup a Ligový pohár a Superpohár UEFA.